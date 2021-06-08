Плохой «слуга»: Лишат ли мятежных политиков статуса депутата

Ігор Петренко / Depo.ua

Проблемы внутри парторганизации "Слуги народа" в Харькове заставили вспомнить как о слабости региональной структуры "партии центральной власти", так и об отсутствии в Украине механизмов отзыва народных избранников.

В последние дни апреля в Харькове уволили с должности заместителя председателя ОГА Татьяну Егорову-Луценко, которая с августа 2020 года работала первым заместителем председателя облгосадминистрации во времена главы ОГА Алексея Кучера. После увольнения Егорова-Луценко говорила об "отсутствии общих взглядов на критические вопросы Харьковщины" с нынешней главой области Айной Тимчук.

Вроде бы рядовое кадровое решение: руководитель не сработался с подчиненной. Но пикантность ситуации в том, что бывшая заместитель председателя ОГА одновременно была еще и председателем фракции "Слуги народа" в Харьковском областном совете. А 3 июня Егорову "за провал работы фракции" лишили и этой должности решением десяти ее коллег по фракции (трое были против, один воздержался). В комментарии KHARKIV Today она настаивает, что депутаты поступили вопреки "рекомендациям руководства партии "Слуга народа", Александра Корниенко, Павла Сушко, Давида Арахамии и Александра Завитневича", которые присутствовали онлайн на заседании фракции и убеждали своих коллег сохранить председателя фракции.

"Такое решение требует согласования политического совета Харьковской областной организации партии", - сообщила Татьяна Егорова-Луценко. И обещает, что ее персональный вопрос вынесут и на заседание Национального совета общин "Слуги народа" (один из руководящих органов этой партии).

На сайте Харьковской облорганизации "слуг" о новости - ни слова. Зато высказался председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"С осени заработает императивный мандат. Будем лишать статуса депутата тех, кто не выполняет партийные установки", - заявил он.

Заявление это очень интересное. Дело в том, что сейчас сделать это по закону невозможно - отозвать местного депутата можно лишь через год с момента обретения им полномочий. Это предусматривает статья 37 и другие из раздела V закона о статусе депутатов местных советов. Среди оснований отзыва, который могут инициировать как избиратели округа, так и местная организация партии, от которой избран депутат, имеется "несоответствие практической деятельности депутата местного совета основным принципам и положениям предвыборной программы местной организации политической партии, от которой он избран депутатом, или программе политической партии, от местной организации которой он избран ".

Но на практике реализовать ее положение будет, пожалуй, ненамного легче, чем объявить импичмент президенту по триумфально принятому Радой соответствующему закону. В соответствии с процедурой избиратели округа должны собрать количество голосов за отзыв своего депутата не меньшее, чем было отдано за него на выборах. Далее обращение должна утвердить двумя третями голосов конференция местной ячейки партии... Возможна ли реализация такого сценария в Харькове - вопрос риторический.

Но применив императивный мандат к местным депутатам, монобольшинство в парламенте не "захотело" сделать то же самое в отношении самого себя. Еще в сентябре 2019 года, только начав работать, по этому поводу взбунтовалась фракция "Слуги народа". Нардепы испугались нормы законопроекта №1038, авторами которого были несколько депутатов-"слуг". Эта норма предусматривала лишение нардепа мандата в нескольких случаях:

- невхождение депутата во фракцию той партии, по спискам которой он был избран или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном округе;

- прекращение членства в партийной фракции.

Согласно законопроекту, у депутата могли забрать удостоверение после принятия решения высшим руководящим органом его политической партии "в порядке, определенном уставом политической партии". Но такие широкие полномочия партийного руководства категорически не устроили "слуг".

Между прочим, упомянутый законопроект до сих пор не отклонен: с сентября 2019-го он завис в Раде в состоянии "Ожидает рассмотрения". Как и другой аналогичного содержания, №1045-1. С августа 2019 года ждет внимания депутатов внесенный самим президентом как неотложный (!) проект закона №1027 об изменении ст. 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины). Наконец, в декабре 2020 года Рада вернула на доработку членам фракции "Слуги народа" Георгию Мазурашу и Максиму Павлюку их проект закона №3972 "Об отзыве народного депутата Украины по народной инициативе".

И сколько угодно первый вице-спикер Руслан Стефанчук может обещать, что "слуги" напишут законы "по вопросам, которые называются recalls: мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины". Такие намерения неизбежно разобьются о недовольство своей же фракции, подстрекаемое остальными коллегами по парламенту. Слишком комфортно обжились в удобных креслах пассажиры зеленого кадрового лифта, чтобы своими руками подвешивать над собственными головами постоянную угрозу исключения из депутатских рядов за непослушание. Тем более сложным является путь, о котором говорит Стефанчук Для получения возможности отзыва народных депутатов нужно внести изменения в Конституцию Украины. Для этого придется найти 300 голосов, которых под такое решение не было ни в одном депутатском созыве.

Возвращаясь в Харьков, заметим: у местных "слуг" и без того слабые позиции на фоне местных элит в преддверии назначенных на 31 октября выборов мэра этого города, чтобы еще ослаблять свое непростое положение новыми скандалами. Поэтому почти наверняка и нынешнюю ситуацию попытаются замять. Как это произошло в Запорожье, где в декабре 2020 года во время торгов за избрание председателя областного совета четверо депутатов облсовета вышли из фракции "Слуги народа" и создали объединение под названием "Зе-фракция". Лишили ли их депутатских мандатов? Нет, потому что тогда не было (и до сих пор, повторим, нет) соответствующего механизма. Поэтому проблему просто будут заговаривать - при отсутствии реальных механизмов влияния на своих же депутатов от центрального до низового уровня.