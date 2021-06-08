Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП

Юрий Вишневский / Деловая столица

Из конкурса вылетел влиятельный "слуга народа" Андрей Костин, ставку на которого делали в Офисе президента.

10 июня должен закончиться важнейший этап конкурса на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и его заместителя. Этот конкурс проходит тихо, однако он имеет очень большое значение, поскольку кресло руководителя САП для Банковой весит больше, чем, возможно, кресло главы Кабмина.

Самое опасное кресло

Руководитель САП автоматически получает статус заместителя генпрокурора и при этом по закону является совершенно независимым от генпрокурора. А полномочия у него серьезные.

Руководитель САП - это лицо, полномочное подписать подозрения в совершении коррупционного преступления любым высокопоставленным членам Зе-команды (кроме самого Зеленского, который вопреки своему предвыборному обещанию так и не снял с себя президентскую неприкосновенность). И какое может быть удовольствие на Банковой от контроля над большими деньгами в «Нафтогазе», «Большом строительстве» и прочем, если в любой момент праздник жизни может быть испорчен подозрением из САП.

Также руководитель САП, как и генпрокурор, полномочен подписывать подозрения народным депутатам. То есть любой «слуга народа» может быть подвешен на крючок и начать выбалтывать партийные и фракционные секреты. Такая перспектива Банковую категорически не устраивает.

А вот если удастся поставить во главе САП своего человека, тогда фактически уже можно не бояться ни НАБУ (кто бы его ни возглавлял), ни Высшего антикоррупционного суда, ибо САП сможет заблокировать и развалить любое дело.

Как провалили Костина

Кто устраивает Зеленского в этом кресле, стало известно еще в начале марта, когда был обнародован список лиц, допущенных к конкурсу. Звездой списка стал один из влиятельных «слуг народа», глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Напомним, что в САП есть три руководящие должности: руководитель, его первый заместитель и просто заместитель. Должность руководителя САП свободна с 21 августа 2020 г., когда подал в отставку Назар Холодницкий. Еще раньше, в сентябре 2019 г., уволился заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

На эти две вакансии подали документы 169 претендентов, были допущены к конкурсу 133. После первого этапа - анонимного тестирования на знание законодательства - осталось 98 кандидатов. После второго этапа - анонимного тестирования на общие способности и навыки - осталось 37. В апреле эти 37 были подвергнуты проверке на полиграфе, и вот теперь они проходят личное собеседование на тему соответствия критерию добропорядочности.

Вообще-то это еще не конец конкурса. Впереди два состязания: выполнение практического задания и личное собеседование на тему соответствия критерию профессиональной компетентности. Однако не факт, что конкурс будет доведен до завершения. Ибо 4 июня случилось событие, крайне неприятное для Банковой: кандидатуру Андрея Костина исключили из борьбы.

Как сообщает Transparency International Ukraine, для конкурсной комиссии было очевидным несоответствие Костина критерию политической нейтральности, ведь он является народным депутатом от партии «Слуга народа» и членом политсовета этой партии. На это Костин возразил, что восстановить его политическую нейтральность очень просто. Сейчас он занимает политическую должность, и его ценности совпадают с ценностями партии «Слуга народа». Но в случае назначения в САП он мгновенно выйдет из рядов партии. И вообще, если придется принимать решение о его однопартийцах, то у него «рука не дрогнет».

У членов комиссии были и другие претензии к Костину. К примеру, жена Костина работает помощником-консультантом его коллеги по партии и парламентскому комитету Максима Дырдина, а жена Дырдина - помощником-консультантом Костина. Кандидат объяснил это тем, что жена Дырдина - очень квалифицированная специалистка. Похожий «обмен» существует и между Костиным и «слугой народа» Николаем Задорожным: помощником-консультантом последнего работает дочь Костина, а сын Задорожного - помощником-консультантом Костина. На вопрос комиссии на эту тему Костин ответил, что считает это не кумовством, а... желанием приобщиться к позитивным переменам.

В результате комиссия его кандидатуру забраковала.

Есть ли у Банковой запасные варианты

В начале мая «24 канал» сообщил, ссылаясь на собственные источники, что «в Офисе президента уже поставили на другого, менее токсичного кандидата». Некоторые Telegram-каналы утверждали, что запасным кандидатом от Банковой является руководитель Львовской областной прокуратуры Антон Войтенко. Однако его кандидатуру тоже забраковали на собеседовании о добропорядочности, причем еще раньше, чем Андрея Костина, - 1 июня.

Впрочем, Войтенко и Костин оказались не единственными несчастливцами. Из 20 кандидатов в первую неделю собеседований (31 мая - 4 июня) комиссия пропустила только одного (это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко). Согласно утвержденному графику, 7-10 июня должны пройти через собеседования остальные 17 претендентов. Не исключено, что почти все они тоже будут забракованы. Комиссия расположила кандидатов в графике собеседований в алфавитном порядке. И будет странно, если вторая половина алфавита окажется более счастливой, чем первая.

Суть происходящего заключается в том, что внутри конкурсной комиссии возник глубокий конфликт. Комиссия состоит из 11 человек - четверо от Совета прокуроров Украины и семеро от парламента. Так вот, «парламентская» семерка в основном лояльна Банковой, а «прокурорская» - нет, ибо в нее включены три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. Конечно, семь - это больше, чем четыре. Однако правила конкурса гласят, что для принятия решения необходимо не менее пяти голосов «парламентской» и семерки и не менее двух голосов «прокурорской» четверки. Таким образом, любые три члена «прокурорской» четверки могут заблокировать любого кандидата, даже если остальные восемь членов конкурсной комиссии его поддерживают.

В первую неделю собеседований «парламентские» члены комиссии фактически были заняты тем, что валили независимых кандидатов. В частности, 31 мая был завален на собеседовании первый заместитель руководителя Тернопольской областной прокуратуры Александр Божко, который ранее работал в Офисе генпрокурора и неоднократно получал угрозы от Портнова. 1 июня был завален Максим Грищук - нынешний первый заместитель руководителя САП, а 4 июня была забракована руководительница подразделения детективов НАБУ Елена Кроловецкая (она считается протеже директора НАБУ Артема Сытника).

В ответ «прокурорские» члены комиссии валили кандидатов, лояльных Зеленскому. И сумели заблокировать двух главных кандидатов от Банковой - сначала Войтенко, а затем и Костина.

В этой связи, конечно, возникает вопрос, почему же комиссия все-таки пропустила одного кандидата. Повторим, это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко (у него должность ниже, чем у Кроловецкой, ибо отдел детективов - это более мелкая структурная единица, чем подразделение детективов). Члены комиссии поддержали его кандидатуру единогласно. Случилось это 3 июня, когда судьба двух основных фаворитов - Костина и Кроловецкой - еще не была решена. Напомним, что конкурс проводится на две должности - руководителя САП и его заместителя. Возможно, все члены комиссии увидели в Клименко заместителя руководителя САП.

Конечно, можно предположить, что из оставшихся 17 претендентов найдется еще несколько счастливчиков, которые успешно пройдут собеседование на добропорядочность. И что кто-то из них, или тот же Клименко, станет компромиссной фигурой между Зеленским и западными партнерами.

Однако не похоже, чтобы Банковую в этом вопросе устроил компромисс. Ибо цена вопроса слишком высока. Банковую устроит только полностью лояльный руководитель САП.

Можно ли отменить конкурс

Поэтому можно предположить, что на Банковой уже выбирают способ назначения нового конкурса. Знающие люди говорят, что это может быть организовано по-разному. Согласно закону «О прокуратуре», «кандидатура, отобранная конкурсной комиссией на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подается на рассмотрение Генерального прокурора». Но в законе не написано, что Ирина Венедиктова обязана назначить эту кандидатуру. Поэтому Венедиктова может заявить, что ей не нравится кандидат, которого ей отобрала конкурсная комиссия, выдвинуть претензии к организации конкурса и объявить новый конкурс.

Кроме того, подведение итогов конкурса и их объявление могут быть заблокированы в судебном порядке. С таким иском могут обратиться те же Войтенко и Костин.

Еще один вариант заключается в том, что по итогам всех этапов, включая два последних состязания (практическое задание и личное собеседование о профессиональной компетентности) вообще останется ноль претендентов. И тогда новый конкурс станет неизбежностью.

В любом случае Банковая постарается, прежде чем проводить новый конкурс, внести изменения в закон и в правила конкурса, даже если западные партнеры будут протестовать.

Цена вопроса, повторим, очень высока. А в таких случаях Зеленский игнорирует мнение Запада, как это уже было с «Нафтогазом».

