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Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
23:12 07.06.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить в июле 2021г. Белый дом, отметив, что с нетерпением ждем встречи для обсуждения сотрудничества между странами.
"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленский на своей странице в Twitter после телефонного разговора с Байденом в понедельник.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.
"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - ИФ) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.
Предложение было сделано в ходе телефонного разговора. Байден также вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с президентом США Джозефом Байденом перед встречей последнего с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что готов для этого прибыть в любую точку мира в любое время.
"Я считаю такие консультации очень важными. Верю, что такие консультации должны проходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что в связи с существующими планами президента США и его платным графиком они могут не состояться, но это только его выбор. Как гарант Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент в любой точке планеты, я готов встретиться с ним и обсуждать все эти детали перед его встречей (с Путиным - ИФ)", - сказал Зеленский в интервью изданию Axios.
В конце мая замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден будет контактировать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед тем, как поедет в Женеву на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы имеет чрезвычайно доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. И мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов", - отметил Енин в эфире телеканала "Украины24".
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
В ходе саммита американский президент планирует, в частности, поговорить об Украине, а также затронуть проблемы "киберактивности, враждебной активности, проблематичной активности, вредоносной активности" со стороны РФ, включая кибератаку на SolarWinds и кибератаки вымогателей, действовавших с территории России.
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