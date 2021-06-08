Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского

Тарас Паньо / Depo.ua

Интервью Зеленского изданию Axios стало не только формальным признанием внешнеполитического поражения в вопросе "Северного потока-2", оно еще и заложило многочисленные мины под будущие отношения между Украиной и США.

Интервью украинского президента Axios'у получилось откровенной неожиданностью. В первую очередь - из-за формата этого издания, который вообще не предусматривает длительных разговоров. Материалы в нем состоят из короткого набора коротких тезисов. Собственно, и разговор с Зеленским был перемещен во внешнее хранилище для документов - а в статье было вылущено самое интересное. Впрочем, формат - это далеко не главная проблема разговора.

Потому ключевые моменты в разговоре Зеленского вызывают очередные обоснованные сомнения в компетентности украинского президента, так и его внешнеполитической команды.

Момент первый - это бесконечные "удивления" президента Зеленского относительно отказа президента США накладывать санкции на компанию Nord Stream 2 AG и ее руководство. Об этом отказе Зеленский будто бы "узнал из прессы", что также "удивило".

При этом тот факт, что Минфин США в мае готовил пополнение для так называемого SDN-List, в котором содержится информация о подсанкционных структурах, тайной будто бы не был. Можно конечно предположить, что правительство США не поделилось информацией о том, кто именно попадет в этот список. Но в таком случае "удивление" из Киева должно было звучать где-то в мае, когда санкционный список готовили, а не в июне, когда дело уже две недели как завершено. А из нынешнего "удивления" Зеленского становится очевидным, что имея "кураторов международки" в Офисе президента и целый МИД вдобавок, тем фактом, кто именно попадет в санкционный список за "Северный поток - 2", банально никто не интересовался - в аккурат до того момента, пока не "грянул гром".

Еще одним поводом для "удивления Зеленского" якобы стало объяснение американской стороны о том, что "Северный поток-2" на 95% завершен, и на этом этапе трудно остановить строительство. Зато на вопрос журналистов Axios о том, какие именно практические шаги мог бы предложить Зеленский, президент Украины заявляет о том, что нужен "серьезный разговор", и "совместные усилия США и ЕС". Как обеспечить "усилия" со стороны пусть даже не целого ЕС, а одной конкретно взятой Германии, он скромно молчит. То есть создается впечатление, что украинская власть требует от США не только масштабных усилий для защиты наших интересов, но и развития плана, как эти интересы следует защищать.

При этом жесткий и бескомпромиссный тон заявлений украинского президента, который не потрудился даже четко сформулировать, что именно он требует от США (поскольку даже санкции против руководителя Nord Stream 2 AG вряд ли остановили бы строительство "Северного потока-2" на этой стадии) ставит Украину в позицию конфликта с действующей администрацией США. Особенно если в Вашингтоне не согласятся на немного наивный шантаж Зеленского, и не захотят встречаться с ним до момента разговора между Байденом и Путиным. Последствия этой "информационной провокации" будут очевидны - Киеву придется опираться снова в основном на Конгресс, а не на Белый дом. А разочарование избирателей президента относительно ЕС дополнятся разочарованием и касательно США. Что, рано или поздно, сыграет на руку или националистическим партиям, или пророссийским силам, ослабив поддержку центристов в украинском политикуме.

На подобном фоне заявление Зеленского о том, что следует немедленно решить вопрос вступления Украины в НАТО уже даже не удивляет. Несмотря на тот вполне очевидный факт, что когда этот вопрос действительно будет решаться "уже сегодня" - то Украина получит тривиальный отказ, последствия которого в гражданском сознании могут быть действительно разрушительными.

Можно по-разному относиться к решению администрации Байдена отказаться от жесткого сценария санкций против "Северного потока-2", которое, конечно, является далеко не безупречным, и о причинах которого Depo.ua уже писало. Можно при этом говорить много правильных вещей о необходимости противостояния Кремлю, и понимать, что вступление в НАТО является стратегической целью Украины. Но попытка достичь этих целей при сегодняшнем качестве внешней политики президентской администрации представляется не то чтобы обреченной на успех.