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Позитив недели. В Украине разрабатывается роботизированный БТР
08:11 07.06.2021 |
Кроме того: наши конструкторы осваивают технологии гиперзвуковых ракет, ВСУ провели масштабные маневры у админграницы с аннексированным Крымом, а в Минобороны подтвердили успешные испытания РС «Тайфун-1».
На ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова" продолжается разработка наземного роботизированного комплекса на базе БТР-4Е. Как рассказал в интервью АрміяInform начальник организационно-аналитического сектора госпредприятия Сергей Стримовський, этот бронетранспортер избрали потому, что он производится серийно и положительно зарекомендовал себя на фронте. Кроме того, у него есть автоматическая коробка передач и можно легко автоматизировать управление движением, а дистанционно управляемый боевой модуль "Парус" позволяет упростить построение системы дистанционного управления бронетранспортером и тому подобное.
Также Сергей Стримовский отметил, что сейчас идут две опытно-конструкторские работы по государственному заказу по модернизации танка Т-64 по теме "Краб" и танка БМ "Оплот" по теме "Бастион".
Украинские конструкторы осваивают технологию по созданию ППРД
На ГП "Ивченко-Прогресс" осваивают технологии по созданию прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который ранее в Украине никто не делал. В последующем освоенные при создании первого ПВРД в рамках проекта "Молния" технологии могут стать основой для разработки и других боевых ракет, в том числе гиперзвуковых, сообщает Defense Express. При разработке нового двигателя учли не только стоимость материалов, но и простоту их приобретения и независимость от других стран при производстве.
По словам руководителя бригады отдела газодинамических расчетов и перспективных разработок ГП "Ивченко-Прогресс" Александра Еланского, сейчас принято решение создать уменьшенную модель нового отечественного ПВРД, чтобы отработать взаимодействие с входным устройством летательного аппарата (ракеты "Молния") и весь процесс розжига и горения в камере сгорания. Следующий этап - создание полноценного двигателя.
Как отмечает издание, сверхзвуковыми прямоточно воздушно-реактивными двигателями оснащаются современные противокорабельные ракеты морского, наземного и воздушного базирования (например, индийский PJ-10 BrahMos) или управляемые ракеты большой дальности класса "воздух-воздух" (европейская MBDA Meteor). ПВРД является основным маршевым двигателем перспективных гиперзвуковых ракет, разработкой которых сейчас заняты ведущие страны-разработчики вооружений. Овладев этой технологией, Украина может начать разработку собственных гиперзвуковых ракет.
"ДС" ранее сообщала, что сверхзвуковая авиационная управляемая ракета класса "воздух-земля" "Молния" предназначена для уничтожения широкого спектра наземных, морских, а также радиоконтрастных целей на оперативно-тактической дальности до 110 км.
"Тайфун-1" подтвердил дальность стрельбы и кучность попадания
В Минобороны подтвердили успешность очередного этапа испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1", которые недавно прошли на полигоне ВСУ "Широколановский" на Николаевщине. Во время третьего этапа тестирования провели четыре успешных испытательных пуска. Подтверждена средняя дальность стрельбы и кучность попадания.
Как ранее сообщала "ДС", изготовление реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий нашего оборонно-промышленного комплекса. Украинская версия 122 мм реактивного снаряда имеет вдвое большую максимальную дальность стрельбы, чем старый советский РС (40 км против 20 км при аналогичной по массе осколочно-фугасной боевой части в 18,4 кг), до сих пор состоящий на вооружении ВСУ.
Тактический беспилотник Raybird-3 успешно прошел очередные испытания
Состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО «Авиационная производственная компания Skayeton». Об этом сообщает АрмияInform. В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не состоит, но уже почти год назодится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.
Летательный аппарат Raybird-3 - не обычный беспилотник, а полноценная беспилотная авиационная система класса «малый тактический» для длительных и ISTAR миссий. Переносная система готова к развертыванию в считанные минуты. Модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей. Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы / противодействия.
Как сообщала "ДС", в мае вооружение ВСУ был принят беспилотник "Аист-100".
У админграницы с оккупированным Крымом прошли масштабные учения ВСУ
Как сообщает "Милитарный", к учениям привлекли наземные, воздушные и морские группировки войск. Во время маневров военные отработали взаимодействие при ведении боя и быстрой смене обстановки.
По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, провели тактическое развертывание и приблизились к местам высадки морского десанта. Условный противник намеревался занять опорные пункты украинских подразделений и обеспечить высадку второй волны морского десанта. В ответ на действия условного противника по сигналу тревоги были подняты все задействованные в учениях силы.
Первый удар по нему нанесли экипажи вертолетов, они последовательно поразили огнем корабли вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров для занятия обороны вдоль береговой полосы. Завершили тактико-специальные учения маневры малых бронированных артиллерийских катеров.
Учения не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым, отмечают в Командовании объединенных сил.
Как ранее сообщала "ДС", в мае наши военные провели учения "Ураганов" под носом оккупантов Крыма.
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