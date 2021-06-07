Финал приключений «идеолога ДНР». Чем закончился «русский мир» для Романа Манекина

Олег Полищук / Деловая столица

Гавные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На прошлой неделе стала окончательно понятна судьба известного на весь "русский мир" персонажа, томящегося в оккупированном Донецке на подвале. Речь идет о гражданине РФ Романе Манекине, который прибыл в ОРДО еще в 2014-м для пропагандистского прославления донбасского варианта "русской весны" и вообще считался одним из "идеологов ДНР", но под конец 2020-го оказался в застенках "МГБ ДНР" по обвинению в "сотрудничестве с агентом украинских спецслужб". А все потому, что в своем угарном блогерстве этот идейный российский империалист стал позволять себе лишнее, критикуя по чем зря коллаборантов из оккупационной администрации в ОРДО с Пушилиным включительно.

Еще четыре месяца назад в ватных соцсетях прокатилась целая волна противоречивой информации о Манекине: мол, его труп с выколотыми глазами найден в Буденновском районе Донецка на пустыре. Кстати, подобным образом "хоронили" данного горе-пропагандиста и в 2017-м, хотя он тогда всего лишь отделался некоторыми увечьями после пыток чекистов. Чуть позже оказалось, что Манекин и на этот раз все же оказался живым - просто находится в новеньком СИЗО "МГБ ДНР", расположенном на территории колонии №97 в Макеевке, хоть и в изрядно изуродованном виде.

Так вот, на этой неделе стал известен вердикт "верховного суда ДНР" - Манекину впаяли достаточно мягкий, как для ОРДО, "приговор" в виде 2,5 лет колонии-поселения. "Закрытый суд над врагом государства, назначенный МГБ адвокат, отказывающийся от общения с родными и близкими, три закрытых заседания и приговор... Молчаливое согласие представителей России, позволяющих обходится со своими гражданами таким образом, похищать, незаконно удерживать, а после - и вовсе "официально судить", - не унимались комментаторы в ватных Telegram-каналах.

Впрочем, подобные стенания уже вряд ли на что-то повлияют - для всех очевидно, что Манекина его любимый "русский мир" поматросил и бросил, как отработанный материал. И пусть еще скажет спасибо, что его не прикопали по-тихому сограждане из ФСБ под каким-нибудь донецким терриконом.

Тотальное отсутствие лекарств

В последнее время ситуация с коронавирусной пандемией в захваченной Россией части украинских Донетчины и Луганщины как-то выпала из актуального поля зрения, а зря. Ведь пока "минздравы" обеих квазиреспублик ежедневно пичкают население оккупированных районов радужными показателями борьбы с коронавирусом, где в ОРДО, например, фиксируется по 200-300 новых случаев заражения COVID-19, а в ОРЛО такая суточная статистика вообще оперирует всего лишь десятками новых пациентов, закрытые от лишних глаз данные свидетельствуют о совсем другом положении вещей.

Так, на уходящей неделе достоянием общественности стало содержание докладной "минздрава ДНР" по состоянию на конец мая, поданной главарю российской оккупационной администрации в Донецке Пушилину, которая была слита в соцсети. И в данном "официальном документе" черным по белому, в частности, написано: обеспеченность лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях здравоохранения составляет от 2 до 10%.

При этом в больницах и на складе "ГУП ДНР "Лекарства Донбасса", как указывается, "отсутствуют "стартовые" лекарственные препараты основных групп (антибактериальные, противомикробные, противогрибковые, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, антиагреганты, иммунодепрессанты, противоязвенные, гепатопротекторные средства)". Обеспеченность госпитальных баз дезинфицирующими средствами составляет 32,2%, перчатками медицинскими - 40%, масками медицинскими - 80%, костюмами, комбинезонами защитными - 48%, комбинезонами и бахилами медицинскими влагонепроницаемыми - 59%, щитками и очками защитными - 78%.

В ожидании COVID-катастрофы

То есть и сами медики в оккупации обеспечены элементарной защитой в лучшем случае наполовину. А остаток дезинфицирующих средств, имеющийся в резерве, соответствует двухнедельной потребности больниц ОРДО, запасы медицинского кислорода в некоторых из них закончились еще в середине прошлого месяца. На лицо - полная COVID-катастрофа, которая вот-вот нагрянет. Ситуацию усугубило прошедшее в мае массовое парадобесие на 9 мая и "день ДНР", после чего стал наблюдаться резкий рост заболеваемости в тяжелых формах, при которых респираторная поддержка обязательна, а кислорода, как уже говорилось, попросту нет.

Причем любые обращения "минздрава" о выделении дополнительных денег и к Пушилину лично, и к "минфину ДНР", напрямую завязанному на кремлевского куратора ОДЛО Дмитрия Козака, оказались проигнорированы. Посему якобы принято решение "о долимитировании в пределах годовой бюджетной сметы госпитальных баз на сумму 4 646 850 руб. путем уменьшения лимитов бюджета II-IV кварталов 2021 года", что еще также должен утвердить "минфин", который по данному вопросу будто воды в рот набрал.

Но даже если подобный переброс средств из всецело наполняемого Россией "бюджета ДНР" со второго полугодия 2021-го на первый таки произойдет, глобально ситуацию это не спасает. Потому что для реального спасения, по подсчетам донецких медиков, нужны на порядок большие суммы - для обеспечения 29 госпитальных баз необходимо финансирование в размере 92,8 млн руб. в месяц. А именно: на закупку лекарственных препаратов - 35,3 млн руб., на кислород - 17,3 млн руб., на изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства - 40,3 млн руб.

Одним словом, как говаривал незабвенный экс-премьер РФ Медведев, денег нет, но вы держитесь. И рассчитывать на помощь откуда-то, кроме как из России, живущим в оккупации явно не приходится. Даже на Международный комитет Красного Креста, чьи считанные грузовики с гуманитаркой пробиваются на оккупированные территории Донбасса буквально с боями, к счастью, пока в переносном смысле слова. А рекомендации от украинского министерства по делам реинтеграции временно оккупированных территорий жителям ОРДЛО, как им вакцинироваться в Украине от COVID-19, жестко упираются в вопрос недавно введенных оккупантами новых правил пересечения линии соприкосновения. Что, по сути, означает сокращение трафика перемещений через два реально действующих КПВВ из оккупации и обратно до минимального уровня.