Иностранцы 4 июня обвалили доллар, несмотря на покупки НБУ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

4 июня безналичный доллар подешевел на 5 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,24-27,26 грн/$. Ровно на эти же 5 копеек "американец" подешевел и на наличном рынке:

* до 27,25-27,45 грн/$ - на продаже;

* до 27,05-27,20 грн/$ - на покупке.

В кассах и мобильных приложениях доминируют продажи валюты. Оптовые наличные курсы просели с 27,29-27,34 грн/$ до 27,16-27,23 грн/$.

На межбанке шла непривычная для пятницы активная торговля. Объем сделок на Bloomberg подрос со $137 млн до $145 млн. На рынок во второй раз за неделю выходил Нацбанк, который скупал валюту, а также крупные игроки - Ситибанк.

"Рынок был активный и разношерстный. С одной стороны, шла активная продажа валюты: как всегда, продавали металлурги с агросектором, но еще были иностранцы, которые продавали валюту под будущие покупки гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Спрос шел в основном из двух источников - это туристические агентства, которые стали активнее брать валюту (ощущается серьезный отложенный спрос на услуги), а также иностранцы, которые скупаают валюту под вывод дивидендов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Открывался межбанк с 2-копеечного подорожания доллара (к вчерашнему закрытию рынка) - в рамках 27,31-27,33 грн/$, но почти сразу покатился вниз - ушел на 27,2-27,31 грн/$. Курс опустился и встал. Поскольку в этот момент несколько банков вышло прикупить валюту под вывод дивидендов компаний за 2020 год. В этот момент "американец" даже подорожал на полторы копейки. Но как только покупатели собрали доллар на дивиденды, пошла волна новых валютных продаж. Причем очень существенная: котировки просели сначала до 27,27-27,29 грн/$, а затем и на 27,25-27,26 грн/$.

В этот момент на торги с покупкой валюты вышел Национальный банк. Регулятор поставил курс 27,25 грн/$, и приобрел $20 млн. Казначеи рассказали, что он скупил все предложение Ситибанка. Считают, что НБУ вышел именно под этот банк. Финансисты уверены, что Сити продавал клиентский доллар под покупку в будущий вторник новых ОВГЗ Минфина.

Выход Нацбанка назвали адекватным ответом на ситуацию. Если бы он не появился, котировки скатились до 27,20 грн/$ или даже ниже. А так межбанк закрылся коррекцией к 27,24-27,26 грн/$.

"Продавцы сильны, предложения валюты достаточно, чтобы смять покупателей. Опять закрылись на минимумах дня (тем более конец недели), и даже НБУ не сильно помог - значит пойдем дальше вниз", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Ключевой новостью для межбанка является возрождающийся интерес иностранцев к покупке ОВГЗ Минфина, под что поступает доллар на межбанк. Это еще не те стабильные объемы, которые украинский валютный рынок помнит с 2020 года: продажа по $80-100 млн почти каждую неделю. Тем не менее, это постепенное возвращение интереса к нашим долговым бумагам и аккуратные валютные продажи.

На будущий вторник, 8 июня, Министерство финансов заявило к размещению 7 выпусков ОВГЗ. Один в долларе (сроком обращения 1 год) и шесть в гривне:

* на 5 месяцев;

* на 1 год;

* на 1,5 года;

* на 2 года;

* на 3 года;

* на 5 лет.

"Иностранцев могут заинтересовать 5-летние бумаги, если будет хорошая доходность. Плюс могут брать валютные бумаги. Не думаю, что нерезиденты резко кинутся на наши бумаги и будут пачками их скупать. Спрос снова пошел, но очень аккуратный. Потому аттракциона большой щедрости не будет. Может по 1,2-2 млрд грн будут брать, и не каждую неделю подряд", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Но даже этого достаточно межбанку для положительного настроя.

"Рынок достаточно оптимистичен после возвращения интереса нерезидентов к нашим долговым бумагам. Заход валюты - сильный сигнал рынку и сильный импульс для гривны. Из негатива выделил бы запуск первой ветки "Северного потока-2", что лишит Украину доходов от транзита. Также опасным для нас является рост стоимости нефти сорта Brent до 72 долларов за баррель. Это будет выливаться в рост расходов по всему энергетическому импорту. Скоро начнем ощущать подорожание, особенно в связи с рисками изменения структуры рынка (фактор Беларуси и РФ)", - отметил Андрей Шевчишин.

В понедельник, 7 июня, казначеи ждут старта межбанка в рамках 27,23-27,27 грн/$. При этом дают разные прогнозы по дальнейшему курсовому движение. Большинство допускает дальнейшее укрепление гривны в сторону 27,0 грн/$. Однако есть и те, кто ждет курсовую коррекцию и отскок курса наверх - на 27,35-27,40 грн/$.