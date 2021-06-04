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АНАЛИТИКА

Мины замедленного действия. Как Зеленский будет бороться с Порошенко с помощью закона об олигархах

17:37 04.06.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Партии или кандидаты, обвиненные в нарушении закона, могут быть сняты с выборов за несколько дней до голосования, и никакие суды уже не успеют ничего изменить.

О намерении использовать закон об олигархах для борьбы с политическими конкурентами Владимир Зеленский дал понять еще полтора месяца назад. «Влияние олигархов на Украину - на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя», - заявил он в своем видосике после заседания СНБО 15 апреля.

После этого многие ждали, что Зеленский включит в свой законопроект прямой запрет олигархам быть народными депутатами и вообще участвовать в какой-либо политической деятельности. Впрочем, судя по тексту проекта №5599, внесенного Зеленским 2 июня, на Банковой все-таки побоялись закладывать туда явно антиконституционные нормы. Тем не менее в проекте есть целый ряд механизмов, которые способны серьезно усложнить или даже заблокировать деятельность политических партий и их фракций в Верховной Раде.

Это, конечно, не касается президентской партии «Слуга народа». Для бизнесменов, близких к Банковой, в проекте придуман специальный термин - «лицо с безупречной деловой репутацией». Такие бизнесмены избавляются от внесения в реестр олигархов, даже если они являются олигархами - согласно критериям этого же проекта закона.

А вот у всех остальных парламентских партий есть причины для тревоги. Фактически всех их Зеленский собирается обвинить в связях с олигархами.

Что касается ОПЗЖ, то Зеленский уже объявил, что он вычеркнул из списка олигархов Виктора Медведчука. Но и без Медведчука там есть очень крупные бизнесмены, например Григорий Суркис и Александр Фельдман.

В «Европейской солидарности» главной мишенью законопроекта Зеленского является, несомненно, Петр Порошенко. В партии «За майбутнє» под критерии олигарха подпадает ее лидер Игорь Палица. Партия «Батьківщина» давно дружит с Константином Жеваго, а «Голос» известен поддержкой со стороны Виктора Пинчука и Томаша Фиалы.

На первый взгляд может показаться, что проект №5599 не очень опасен для партий. Но на самом деле он весьма коварен. В нем заложены мины замедленного действия, которые могут сработать не сразу, а позже, во время избирательной кампании. И сработать самым серьезным образом.

Реестр контактов

Множество язвительных комментариев уже вызвала норма законопроекта, которая обязывает депутатов и чиновников декларировать все свои контакты с олигархами. Согласно проекту, СНБО должен вести реестр олигархов, который будет круглосуточно доступен для всеобщего обозрения, и в этот реестр должны вноситься не только сведения о самих олигархах, но и декларации о контактах с олигархами.

Особенно смешно выглядит это требование по отношению к народным депутатам - в том числе и к тем, которые будут признаны олигархами, и к тем, которые будут с ними контактировать. Бывший «слуга народа» Александр Дубинский, обращаясь к Зеленскому, описал повседневную ситуацию: «В Верховной Раде есть туалет, типа сортир. В него иногда ходит депутат Новинский, который по Вашему закону будет считаться олигархом. Веб-трансляции из сортира ВР пока нет. Поэтому все, кто волей или неволей будет сталкиваться с депутатом Новинским в туалете, будут обязаны подавать Вам декларации про контакт. Предлагаю их так и называть - сортирные».

Понятно, что парламентарии могут попросту игнорировать эту норму закона, ведь им лично за это ничто не грозит. Но любые чиновники будут всячески избегать ситуаций, когда их могут застукать в одном помещении с депутатом, попавшим в реестр олигархов. Например, зайдет Игорь Палица в здание Кабмина, чтобы порешать какие-то вопросы по Волыни, а все двери перед ним будут захлопываться. А ведь Палица - лидер партии, ему нужно наращивать свое влияние, но статус олигарха по закону Зеленского превратит его в отверженного, от которого все чиновники будут шарахаться.

А мина замедленного действия заключается в том, что депутаты из группы «За майбутнє» будут, конечно же, манкировать своей обязанностью декларировать контакты с Палицей. И вот, когда придет пора парламентских выборов, Центризбирком внезапно получит от компетентных органов десятки или сотни видеозаписей незадекларированных контактов. И дальше ЦИК будет решать - или вычеркнет из избирательных списков партии «За майбутнє» всех контактеров с Палицей и самого Палицу, или вообще снимет эту партию с выборов. Причем сделать это можно будет в любой момент, например, за несколько дней до голосования, и никакие суды уже не успеют ничего изменить.

Запрет финансирования

Еще одна, на первый взгляд, не слишком серьезная норма закона - запрет лицам, попавшим в реестр олигархов, «осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий». Все партии, которые на парламентских выборах преодолели 5%-нвй барьер, получают финансирование из госбюджета. Например, за второй квартал текущего года «Слуга народа» получила - 86,4 млн грн, ОПЗЖ - 26,15 млн грн, «Европейская солидарность» - 24,94 млн грн, «Батьківщина» - 16,39 млн грн (финансирование «Голоса» приостановлено из-за каких-то проблем с отчетами). Этих денег хватает на обеспечение функционирования центрального аппарата и местных партийных организаций. И помощь от крупных спонсоров тут не критична.

Но она становится критичной во время избирательных компаний. То есть тут опять получается мина замедленного действия. Напомним, по новой избирательной системе баллотироваться в Верховную Раду можно будет только по партийным спискам. И законопроект Зеленского фактически запрещает кандидату от партии легально финансировать избирательную кампанию своей партии и свою собственную избирательную кампанию.

Опять же, наличие олигарха в рядах партии будет основанием для пристального внимания ко всей ее финансовой документации. Если обнаружатся нарушения (действительные, сфальсифицированные или просто придуманные), это может стать основанием для снятия с выборов или самого кандидата, или всей партии.

Цель - избавиться от Порошенко

Тот же механизм может быть применен и на президентских выборах. Давно говорят, что одна из главных целей, ради которых задумывался закон об олигархах, это снять с президентских выборов Петра Порошенко. Изначально вроде бы планировали прямо запретить олигархам баллотироваться. Но такой запрет явно антиконституционен. В Конституции есть исчерпывающий перечень, кто имеет право и кто не имеет права баллотироваться на президентский пост. Никакого запрета для олигархов там, естественно, нет, поэтому такой закон сразу обжаловали бы в Конституционном суде. А Зеленский не может навсегда заблокировать конституционных судей только ради того, чтобы сохранить эту норму. Поэтому на Банковой пошли другим путем.

Знающие люди говорят, что формулировки законопроекта №5599 позволяют исключить участие в выборах конкретного претендента на должность президента Украины на стадии, когда судебное оспаривание данного решения уже не сможет остановить избирательный процесс при любом решении суда.

Возможны как минимум две схемы применения закона с этой целью. Одна схема - через обвинение в адрес партии. Партия, выдвинувшая кандидата, обвиняется в незаконном финансировании, на этом основании признается недействительным решение партийного съезда о выдвижении кандидата партией и отменяется регистрация кандидата. Вторая схема - через обвинение в адрес самого кандидата в том, что он якобы злостный нарушитель закона об олигархах.

Тут большой расчет делается на общественную психологию. Если снять Порошенко с выборов под каким-то надуманным предлогом - это вызовет негатив по отношению к Зеленскому. А принятие закона об олигархах должно, надеются на Банковой, автоматически настраивать украинцев против Порошенко. И тогда снятие его с выборов будет подано под соусом, что, дескать, «Порошенко, вопреки закону об олигархах, полез в политику, где ему не место». То есть расчет Банковой на то, что сам факт внесения Порошенко в реестр олигархов настроит против него общественное мнение, и это даст власти карт-бланш на любые, даже абсолютно незаконные решения.
 

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