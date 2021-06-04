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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Алексей Голобуцкий: Зеленский считает, что мэры — это президентская вертикаль

09:26 04.06.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О перспективах Конгресса местных и региональных властей, который Банковая создает как противовес Ассоциации городов Украины, "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

«ДС» Президент провел первое заседание Конгресса местных и региональных властей. Какой политический и правовой вес будут иметь решения новосозданного органа, ведь его нет ни в одном нормативно-правовом акте?

А.Г. У нас много всего сейчас происходит на непонятно какой правовой основе. Вот решили вопреки существующей Ассоциации городов Украины создать свою структуру, это нормально с их точки зрения. Банковая прекрасно понимает, что децентрализация подразумевает серьезные ресурсы для местной власти, местных элит. Вот они пытаются в какой-то степени поставить все это под определенный контроль.

Видимо, особого правового веса решения нового органа иметь не будут. У нас где заканчивается хайп и где начинаются реальные действия, я пока что за два года так и не понял. Постоянно возникают какие-то инициативы, а когда проходит время, оказывается, что ничего не происходит, ничего нет. Сейчас дождемся, когда суды начнут отменять решения СНБО, а потом и конгресс может оказаться полной профанацией.

«ДС» В президиум первого заседания конгресса вошли Андрей Садовой, Борис Филатов и Сергей Сухомлин - меры больших городов, ищущие спокойных отношений с Банковой. При этом на мероприятие не был приглашен Виталий Кличко, являющийся председателем Ассоциации городов Украины. Будет ли Зеленский использовать Конгресс для атак на влиятельную АГУ, неподконтрольную ему?

А.Г. Он уже заявил о своих намерениях по поводу АГУ. Обыски, то, что происходит сейчас в Киеве - это и есть атака. Банковая видит минимальный антирейтинг Кличко, проводит какую-то социологию, просчитывает какие-то опасности в моделируемом втором туре, и его хотят сбить по всем фронтам. Столичный мэр же предложил объединяться под брендом УДАРа местной элите, вот они и нашли такой ответ.

«ДС» А в чем может проявиться давление на мэров других городов?

А.Г. Зеленский же четко объяснил, что такое коммуникация ОП с мэрами, он рассказал это на своей пресс-конференции на примере Кличко. Или ему вбили такое в голову, или это искреннее его мнение, но президент почему-то считает, что мэры городов и вообще местная власть - это его президентская вертикаль. Хотя даже в худшие времена, а особенно после децентрализации, это были и есть горизонтальные отношения. Но каждый из градоначальников не хочет иметь лишние проблемы от государства, ведь могут и проверками замучить. Тех, кто находится в АГУ, будут проверять, с бюджетами возникнут проблемы и так далее. А у тех, кто будет в Конгрессе местных властей, все будет хорошо.

«ДС» Президент заявил, что будет инициировать законопроекты по оптимизации доходной части местных бюджетов. Может ли он использовать такое законотворчество, чтобы насаждать лояльность ОТГ Банковой?

А.Г. Конечно, они все делают для того, чтобы как-то притормозить и даже и откатить назад децентрализацию. Учитывая, каким способом они хотят управлять страной, то есть вручную, децентрализация им очень сильно мешает.

«ДС» Линии конфликта обозначены, сейчас довольно острая фаза противостояния части местных элит с центром. Есть ресурс сопротивления у АГУ к нынешним инициативам Банковой?

А.Г. Есть, несмотря на то, что власть пока еще популярна, несмотря на социологию, которой я не особо верю. В любом случае, власть уже должна показывать на этом этапе какую-то эффективность. Пока украинцы богаче не становятся, тарифы меньше не становятся, все идет по определенному пути. Так или иначе, отвечать на вопросы, которые задает население, уже не получится с помощью какой-то словесной эквилибристики, которую любит Банковая, придется отвечать рейтингами и всем остальным. Они запустили столько процессов, непонятно, где они искренние, где нет, где собираются что-то делать, где нет. Хотят с децентрализацией бороться, с олигархами, еще с чем-то. Непонятно, где желание просто поставить на счетчик, а где реальное желание что-то изменить. Поэтому ресурс у АГУ есть, просто надо продержаться определенное время.

«ДС» Насчет олигархов, не из первой десятки, а просто богатых людей на местах. Они мэрам могут помочь сопротивляться давлению, или все-таки нет?

А.Г. Могут, конечно. Если будет настоящая борьба, понятно, что будет сопротивление. Зеленский говорит какие-то идеалистические вещи, которые невыполнимы. Например, борьба с контрабандой: все, начиная от Саакашвили, говорят о главном контрабандисте Павлюке - «слуге народа», а он в соответствующем списке почему-то не появляется, с ним все нормально. Так и со всем остальным. Правильные и неправильные мэры, правильные и неправильные контрабандисты, такие же олигархи, этот список можно продолжать. Пока кроме пиара я больше ничего не вижу, и сопротивление позиции Банковой будет нарастать.

«ДС» Избрание Андрея Садового руководителем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей выглядит как его противопоставление Кличко - получится ли у Банковой такой ход?

А.Г. Вряд ли. Киев и Львов - это слишком разные города по статусу и политическому весу. Офис президента строит свою кампанию с учетом проседания рейтинга Зеленского именно в Западной Украине, патриотически настроенной части страны. Они в целом рассчитывают на следующих президентских выборах делать базовой для себя территорию Центральной и Западной Украины. Поэтому Садовой для Банковой здесь базовый элемент. Позиционируя себя «своими», команда Зеленского будет пытаться перебить ментальное недоверие к себе галичан .

Противопоставления не получится и потому, что Кличко - не какой-нибудь ватник. Может сработать и то, что мэр Киева все-таки больше, чем просто мэр. Пока не ясны планы ОП по поводу КГГА. Если они собираются закон о столице менять и убирать Кличко с должности руководителя КГГА - это совершенно другая игра, и от этого будет зависеть, что сделает Кличко в ответ.
 

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