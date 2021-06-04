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Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
23:48 03.06.2021 |
3 июня курс доллара опустился на 2 копейки, и межбанк финишировал на 27,29-27,31 грн/$. В кассах банков удешевление валюты было более существенным. На продаже курс "американца" просел на 5-10 копеек, а на покупке - на 8 копеек:
* до 27,30-27,50 грн/$ - на продаже;
* до 27,10-27,25 грн/$ - на покупке.
Люди понемногу продают валюту, в целом большой активности на наличном рынке не наблюдается.
На межбанке сегодня немного улеглись страсти. Объем сделок на Bloomberg сократился с $165 млн до $137 млн. Спрос на доллар временами подрастал и Нацбанк на торги не выходил.
"С утра был момент, когда активизировались валютные покупки - доллар начали брать под вывод дивидендов за 2020 год. Однако спрос оказался не очень большим, и долго не продержался. Потому к вечеру котировки доллара снова откатились. Его продавали и экспортеры, и банки для сокращения своих валютных позиций", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Межбанк стартовал на вчерашних уровнях - 27,31-27,33 грн/$, но котировки сразу прибавили копейку, а после подскочили еще сильнее - аж до 27,36-27,39 грн/$. До часа шли покупки под дивиденды, а также тех импортеров, которые решили, что сильнее валютные цены больше не опустятся. Впрочем, высокие курсы не удержались. Уже после обеда рынок отошел на 27,325-27,34 грн/$, а к вечеру - на 27,29-27,31 грн/$.
"Были качели. Вчерашний выход Нацбанка на рынок, похоже, добавил уверенности валютным покупателям, но они все равно были в меньшинстве. Поэтому, когда их запал иссяк, продавцы перехватили инициативу. Закрытие торгов вблизи минимумов говорит, что укрепление гривны еще себя не исчерпало", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Подтвердился слух о покупке иностранцами у Минфина порции новых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма): их портфель гособлигаций увеличился на 1,8 млрд грн, и достиг 98,8 млрд грн.
Это меньше вчерашней оценки. В среду ходили разговоры о покупке иностранцами бумаг на 2,5 млрд грн. Однако могло иметь место и перевложение средств после погашения правительством старых выпусков ОВГЗ. Вчера оно совокупно выплатило держателям 13,1 млрд грн:
* 11,3 млрд грн - погашение;
* 1,8 млрд грн - выплаты по купону (проценты).
Сегодня Минфин выплатил еще $836 млн по долларовым ОВГЗ:
* $806 млн - погашение;
* $30 млн - выплаты по купону.
"Если говорить о новостном фоне, то он был сосредоточен на новом деолигархическом законе, планах больших строек и изменений в налогообложении. Первая реакция - пауза для оценки всех нововведений", - рассказал Шевчишин.
Завтра, 4 июня, казначеи ждут открытие межбанковских торгов в рамках 27,28-27,32 грн/$, и допускают увеличение валютных продаж бизнеса перед зарплатным периодом бизнеса: компаниям нужно больше гривны, чтобы выплатить персоналу оклады и премии. Если будут дивидендные покупки, то котировки окажутся в коридоре 27,30-27,35 грн/$, а если их не будет - гривна может снова укрепиться.
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