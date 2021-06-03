Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

2 июня безналичный доллар подешевел на 10 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,31-27,33 грн/$. Наличный рынок среагировал непропорционально: на продаже средний курс "американца" опустился на 5 копеек, а на покупке - на 7-10 копеек:

* до 27,40-27,55 грн/$ - на продаже;

* до 27,10-27,33 грн/$ - на покупке.

По мере удешевления валюты люди стали активнее сдавать доллар. Спрос на бакс был минимальный. Это, кстати, тренд всего прошлого месяца. Сегодня появился отчет Нацбанка за май:

* население продало $2,075 млрд;

* население купило $1,73 млрд.

Наличное предложение превысило спрос на $342 млн.

Нацбанк ответил иностранцам

На межбанке сегодня случился резкий всплеск активности. Общая сумма сделок подскочила со скромных $117 млн до $165 млн - до среднего уровня. А на валютных торгах впервые за два месяца появился Национальный банк, который встал на скупку валюты.

Главная новость для межбанка - активные продажи доллара иностранцами. Говорят, что они конвертировали валюту, чтобы оплатить приобретенные вчера гривневые облигации внутреннего госзайма. Косвенно подтвердился слух о том, что нерезиденты взяли ОВГЗ на 2,5 млрд грн. Напомним, что общий объем продажи гривневых бумаг Минфином 1 июня составил 6 млрд грн, долларовых - на $358,6 млн.

"Активно продавали доллар нерезиденты, наши традиционные экспортеры, к которым присоединились еще и айтишники. А также банки, которые прятали свою валютную позицию, то есть продавали имеющийся доллар, опасаясь, что его курс снизится еще сильнее. Валютных продаж было очень много", - прокомментировалситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Первые сделки межбанка на открытии торгов проводились в рамках 27,39-27,41 грн/$ (на 2 копейки дешевле вчерашнего закрытия торгов), но эти котировки удержались считанные минуты. Иностранцы почти сразу зарядили продажу доллара, и его курс провалился на 27,33-27,36 грн/$. К 11:30 рынок балансировался уже в рамках 27,33-27,35 грн/$, и Нацбанк заявил о покупке доллара. Так регулятор пытался сдержать укрепление гривны.

Национальный банк сразу поставил курс выкупа доллара на уровне 27,32 грн/$, и, по подсчетам казначеев, приобрел $20 млн. Это первое приобретение регулятора с марта, потому на рынке его посчитали знаковым. После сделок по 27,32 грн/$, НБУ опускал свой курс покупки до 27,31 грн/$. Однако на этом уровне банкиры не заметили сделок. Его назвали "психологическим от Нацбанка": ниже которого не должны опуститься котировки.

Усилия чиновников принесли плоды: закрытие валютных торгов произошло с небольшой коррекцией курса наверх - до 27,31-27,33 грн/$.

"Действия Национального банка были логичными и оправданными. Его задача сглаживать движение котировок в разные стороны и не допускать чрезмерной раскачки рынка в любой сторону. Сегодня был именно такой риск. Ведь вслед за продажами доллара иностранцами активизировались и наши экспортеры, которые выжидали со своей валютой. Они старались сработать на опережение - продать доллар пока тот еще сильнее не подешевел", - отметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Из числа валютных продавцов все хором выделяли Ситибанк, чьи иностранные клиенты активнее всего покупают/продают ОВГЗ.

"Интересные торги получились. Выходит Национальный банк, берет мало доллара, но сразу поднимаются валютные продавцы/покупатели "из окопов". Закрытие дня происходило вблизи минимумов. Это значит, что тенденция сильная, на объемах. Она может продолжится", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Теория заговора

Когда валютные дилеры вместе с банковскими казначеями вечером переваривали межбанковский день и анализировали ситуацию, стали рождаться теории заговора.

"Возникла версия о том, что иностранцы не просто так сейчас вышли и взяли ОВГЗ на 2,5 млрд грн одним махом, не разбивая покупку. Эта заявка копилась и вылеживалась какое-то время и сейчас "выстрелила". Возможно, не просто так, а чтобы максимально укрепить гривну под сезон дивидендов. Чтобы другие иностранцы (не те, что продают доллар под покупку гривневых гособлигаций) смогли выгодно, то есть максимально дешево, купить валюту под вывод дивидендов. Они сэкономят/заработают на курсовой разнице", - считает "Стране" директор казначейства крупного банка.

Покупок доллара под вывод дивидендов на финансовом рынке ждут с мая. По прогнозу, они должны начаться в первой декабре июня, и могут продолжаться около месяца. Финансовые директора компаний будут выбирать выгодные моменты для своих приобретений.

В теорию заговора о том, что доллар могли специально удешевить под дивидендные покупки, верят далеко не все. Однако эта версия гуляет по рынку.

28-29 грн/$ от Кабмина

Второй новостью дня сегодня стал прогноз экономического развития Украины и Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которые обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль. Озвученные правительством параметры также активно обсуждали:

* двукратное сокращение дефицита госбюджета и возврат к плановым 3% к 2023 году;

* снижение госдолга ниже 50% ВВП;

* ежегодное увеличение зарплат на 8-10%;

* инфляция в 6,2% в 2022 году и сокращение ее до 5% в 2023-ом;

* средний курс гривны в 2022-2024 году в диапазоне 28-29 грн/$.

Аналитики изучали все вводные, но более всего обсуждались, конечно курсовые прогнозы.

"28-29 грн/$ - вполне осязаемый курс, но он базируется на указанных макропоказателях, дополнительных допущениях о развитии ситуации на мировых рынках (как правило оценки и прогнозы МВФ и Мирового банка) и внутренних тенденциях. Как по мне, это умеренно-позитивный сценарий, причем в условиях ускорения инфляции и сохранения ее на повышенных уровнях", - прокомментировал прогноз Андрей Шевчишин.

Хотя сразу заметил, что не были учтены риски.

"Долговая нагрузка, действия нерезидентов, ситуация на Донбассе и запуск "Северного потока-2" - все это может привести к пересмотру этих прогнозов", - допустил Шевчишин.

Что будет с курсом в июне

Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от иностранцев. От двух вещей:

* Подтвердится ли завтра в отчете Нацбанка информация о покупке нерезидентами новой партии ОВГЗ у Минфина.

* Продолжатся ли продажи нерезидентами доллара под гособлигации.

То есть увеличение валютного потока на межбанке могут обеспечить и сами иностранцы, и наши экспортеры, которые могут активизировать валютные продажи, опасаясь укрепления гривны.

3 июня открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,30-27,33 грн/$. Если с утра пойдут активные валютные продажи, то казначеи допускают снижение ниже 27,30 грн/$ и новый выход Нацбанка с покупкой доллара.

В будущем эксперты допускают и более существенное снижение доллара.

"Нацбанк сегодня вышел на межбанк в районе 27,3 грн/$, "на подступах". Чем крепче будет гривна - тем больше будет активность на торгах. Вероятным ценовым дном может стать 27,0 грн/$", - спрогнозировал Шевчишин.