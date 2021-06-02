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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость

18:20 02.06.2021 |

Право, Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Обещанная Галиной Третьяковой и Ириной Верещук шестимесячная экономия на пенсионном возрасте через 30-40 лет - это, наверное, самый смешной в мировой практике стимул завести ребенка.

На днях десять «слуг народа» внесли в Верховную Раду законопроект о повышении пенсионного возраста. Сразу подчеркнем, что шансы этого проекта на принятие весьма высоки. Первым в списке авторов стоит глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Именно ее комитет и будет главным при оценке этой инициативы. И можно смело прогнозировать, что комитет Третьяковой одобрит законопроект Третьяковой и рекомендует его к принятию на сессии. Поэтому стоит уже сейчас оценить его последствия для украинцев.

Два в одном: горькое плюс сладкое

Законопроект под №5566 носит расплывчатое название «О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по некоторым вопросам определения пенсионного возраста». Среди его авторов, кроме Галины Третьяковой, еще четыре представительницы прекрасного пола из числа «слуг народа»: Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Татьяна Циба, Ольга Василевская-Смаглюк. Остальные пятеро - мужчины, то есть авторы решили соблюсти гендерный баланс. Гендерный вопрос тут важен, ибо проект состоит из двух частей: горькой и сладкой.

Горькая часть заключается в том, что ежегодно в течение 12 лет, начиная с 1 января 2023 года, возраст, который дает право на получение пенсии, будет повышаться на один месяц. В результате за 12 лет этот возраст будет повышен на один год - с 60 лет до 61 года.

Сладкая часть касается исключительно матерей. Женщина, родившая ребенка и воспитавшая его до шестилетнего возраста, имеет право на уменьшение пенсионного возраста с нынешней нормы - 60 лет - на шесть месяцев за каждого ребенка, но не более чем на три года (то есть не более чем за шесть детей).

Именно эту, сладкую часть, уже начали пиарить «слуги народа». Так, Ирина Верещук рассказала в эфире телеканала «Украина 24», что благодаря этому закону вырастет рождаемость.

«Я действительно хочу, чтобы у нас увеличивалась рождаемость. Мы хотим дать тем матерям, которые будут решаться на вторых, третьих и более детей, льготу по сокращению пенсионного стажа, то есть возраста. Они будут меньше работать», - сказала она. На самом деле в законопроекте идет речь только о сокращении возраста выхода на пенсию, но нет ни слова о сокращении стажа. То есть как раз работать для получения пенсии матерям придется ровно столько же, сколько и раньше.

Верещук прогнозирует, что этот закон будет принят и начнет действовать еще до конца 2021 г. «Надеюсь, это сработает. Нам нужно поднимать рождаемость», - заявила она.

Почему это не сработает

В пояснительной записке к проекту его авторы тоже делают упор именно на желании стимулировать рождаемость: «Еще один бэби-бум маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации, сложившейся в стране». А повышение пенсионного возраста для остальных категорий авторы обосновывают необходимостью скомпенсировать потери Пенсионного фонда.

То есть горькая часть проекта оказывается следствием сладкой. За снижение пенсионного возраста для матерей все остальные заплатят повышением пенсионного возраста.

Три идеи, которых боятся Третьякова и Верещук

Впрочем, если поговорить с будущими матерями, то можно услышать не только критику идеи "слуг", но и вполне резонные конструктивные идеи, которые могли бы иметь гораздо больший КПД. Мы приведем три таких идеи, каждая из которых достойна внимания.

Первая идея - о стаже. Сейчас в трудовой стаж записывается время по уходу за детьми до достижения ими трех лет. Причем если разница в возрасте у детей, скажем, один год, то мама получит стаж за двоих детей четыре года. А если она родит близнецов, то стаж за них будет только три года, как за одного ребенка.

За этим подходом стоит потребительское отношение государства к женщине как к работнику: пока ребенку не исполнилось три года, женщина может за ним ухаживать, но после трех лет ребенок должен отправляться в детский сад (или к бабушке), а мама - на работу.

Стимулом для матерей может послужить принципиальное изменение отношения государства. Если оно хочет, чтобы женщины рожали, то должно давать стаж не три года, а хотя бы вдвое больше, то есть шесть лет, причем за каждого ребенка. Родила двойню - молодец, получай 12 лет стажа (вместо нынешних трех лет). Такой подход будет побуждать молодую семью, которая завела одного ребенка, через год родить ему сестричку или братика. Все-таки молодая мама получит за это 12 лет стажа (вместо нынешних четырех лет). Подчеркнем, что одного ребенка молодая семья все-таки обычно заводит, главная проблема в том, чтобы простимулировать рождение второго.

Вторая идея - о мужчинах. Суть законопроекта Третьяковой и Верещук в том, чтобы наказать народ за низкую рождаемость. Дескать, матерям снизим пенсионный возраст, а всем остальным повысим. Но почему должен нести наказание отец двоих детей? Смысл второй идеи в том, чтобы давать трудовой стаж не только матери, но и отцу ребенка. К примеру, если женщина - мать-одиночка, воспитывает ребенка одна, тогда ей стаж - шесть лет за ребенка. А если воспитывают вдвоем - тогда маме стаж четыре года плюс папе стаж два года. При грамотной реализации эта идея может послужить и стимулом для укрепления семей.

Наконец, третья идея - о размере пенсий. Напомним, что мы обсуждаем обычную, солидарную пенсионную систему. Она называется солидарной потому, что базируется на солидарности поколений: младшее поколение выплачивает взносы, которые идут на пенсии старшему поколению. По сути, через этот механизм дети платят пенсии родителям. Так вот, третья идея заключается в том, чтобы сделать эту связь более четкой. Пенсионерка, у которой двое (или больше) работающих детей, должна получать добавку к пенсии. Например, можно записать в законе, что сейчас добавка составляет четверть от средней пенсии, через 10 лет будет половина, через 20 лет - три четверти, а через 30 лет пенсия будет двойная за двух детей. По крайней мере, перспектива двойной пенсии - это явно более серьезный стимул, чем обещание снизить пенсионный возраст на один год за двух детей.

Записывать эти идеи в свой проект Третьякова и Верещук не стали. Но у них еще есть время поспрашивать молодых женщин о том, какие идеи реально сработают, а какие нет, и написать серьезный законопроект вместо смешного.

Однако ключевая идея проекта «слуг народа» совершенно нежизнеспособна. У любой законодательной инициативы есть свой КПД - коэффициент полезного действия. Так вот, у проекта №5566 КПД нулевой.

И чтобы убедиться в этом, нет нужды проводить сложные расчеты и заказывать экспертизу демографам. Достаточно спросить любую женщину 20-30-летнего возраста: подтолкнет ли ее к рождению ребенка знание того, что через сорок или тридцать лет, когда она приблизится к 60-летнему возрасту, она сможет выйти на пенсию на шесть месяцев раньше.

Все, кого не спросишь, отвечают смехом. И действительно, шестимесячная экономия через 30-40 лет - это, наверное, самый смешной в мировой практике стимул для повышения рождаемости.

К тому же никто не верит, что за эти 40 лет не будет никаких других изменений в пенсионном законодательстве. Наверняка еще не раз будет повышаться пенсионный возраст для всех категорий. И авторы проекта не могут дать никакой гарантии, что обещанная ими шестимесячная экономия будет оставаться неприкосновенной в течение десятилетий.
 

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