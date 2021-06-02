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Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
23:46 01.06.2021 |
Лето началось с удешевления доллара на межбанке: 1 июня его курс упал на 6 копеек, и остановился в рамках 27,40-27,43 грн/$. Наличный доллар опустился на 5 копеек на продаже и сохранил старые цены выкупа. На вечер зафиксировались следующие диапазоны:
27,45-27,60 грн/$ - на продаже;
27,20-27,40 грн/$ - на покупке.
Люди продолжают в основном сдавать валюту в обменники, покупают "американца" не очень активно. Оптовый безналичный курс опустился с 27,41-27,45 грн/$ до 27,39-27,42 грн/$.
На межбанке торговля немного ожила после вчерашней паузы, вызванной выходным в США. Объем сделок на Bloomberg подрос до $117 млн, но это уровень ниже среднего (это $150-180 млн), так что о полном восстановлении еще говориться рано.
"Торговля шла спокойно, курс колебался не очень существенно - в рамках 2 копеек. Задвоенной продажи доллара после выходного в США не ощущалось, но и имеющегося валютного предложения хватало рынку. Спрос на валюту небольшой", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Открывался межбанк в рамках 27,43-27,4550 грн/$, и простоял в этих рамках несколько часов. Только к обеду котировки отошли на 27,43-27,44 грн/$, к вечеру произошла коррекция на 27,40-27,43 грн/$.
"Сегодня на торгах было повеселее, чем вчера, но все-же объемы не очень большие. В целом для лета это привычная история, объемы снижаются. Но сегодня были позитивные новости от Нацбанка, который сообщил о притоке в апреле в Украину денежных переводов из-за границы на $1,09 млрд (на четверть больше, чем месяцем ранее). Плюс в мае улучшились настроения бизнеса. Это поддерживало укрепление гривны", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Также он отметил рост цен на мировом сырьевом рынке.
"Повышение сырьевых цен - позитив для нас с учетом официальных заявлений о том, что озимые очень хорошо прошли весну. Фьючерсы на кукурузу и пшеницу сегодня прибавили в цене 4,8%, а соя - 1,5%. Но и нефть Brent также подорожала на 2,3%, и превысила $71 за баррель", - добавил Шевчишин.
На долговые платежи не набрали
Результаты размещения правительством новой порции ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) произвели на финансистов неоднозначное впечатление. С одной стороны, чиновники смогли достаточно много привлечь в госбюджет - совокупно 15,9 млрд грн.
Это самое крупное размещение с начала 2021 года: неделю назад Минфин получил лишь 5,96 млрд грн, а две недели - 14,2 млрд грн.
Но есть и другая сторона - большая часть средств будет получена в долларе (оплата бумаг произойдет завтра), а не в гривне. Но гривна тоже очень нужна. Кабмину в ближайшие два дня предстоит две очень большие выплаты по старым ОВГЗ:
* 2 июня гасит выпуск на 11,3 млрд грн;
* 3 июня - на $806,2 млн.
В пересчете на гривну совокупно нужно заплатить более 33 млрд грн, и понятно, что эти платежи не перекрываются за счет нового привлечения в 15,9 млрд грн. Никто не говорит, что Кабмин не заплатит кредиторам. Конечно, дефолта не допустят. Но это значит, что будут изыскиваться бюджетные гривневые средства и доллар из золотовалютных резервов Нацбанка.
В долларе новых ОВГЗ сегодня разместили на общую сумму $358,6 млн: $343,9 млн на 1 год под 3,7% годовых и $14,7 млн на 2 года под 3,9% годовых. Пять гривневых выпусков гособлигаций продали на общую сумму 6 млрд грн, рейтинг популярности бумаг выглядит так:
* на 2,6 млрд грн продано гособлигаций на 1 год под *1,2% годовых;
* на 1,1 млрд грн - на 3 года под 12,3% годовых;
* на 988,1 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;
* на 767,7 млн грн - на 2 года под 12,04% годовых;
* на 524,1 млн грн - на 3 месяца под 8,42% годовых.
"Похоже, что большую часть ОВГЗ снова выкупили банки. Но также была информация о крупной покупке со стороны иностранцев, которую можно будет проверить в четверг в отчете регулятора. Интерес нерезидентов к нашим бумагам постепенно растет: на прошлой неделе их общий портфель ОВГЗ увеличился более чем на 1 млрд грн., и вышел к пятнице на 97 млрд грн", - отметил финансовый эксперт Владислав Кравец.
Что дальше будет с курсом
На завтра казначеи дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса доллара. Многие верят в новое укрепление гривны.
"Значительного спроса на доллар не ощущается, а стабильное предложение экспортеры обеспечивают. Потому, думаю, межбанк будет двигаться на 27,40 грн/$ и даже ниже", - считает Василий Невмержицкий.
Но часть его коллег все же ждет покупок доллара иностранцами после получения от Минфина гривны в рамках погашения старых выпусков ОВГЗ на 11,3 млрд грн. Потому допускает отскок к 27,45 грн/$ и выше.
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