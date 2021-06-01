Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса

Антон Коломойцев / Depo.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал очень оптимистичный блог, что украинская экономика наконец начинает оправляться от кризиса. Глава правительства считает, что именно сейчас закладывается фундамент роста в предстоящие годы, и назвал пять факторов, способствующих дальнейшему восстановлению украинской экономики. Рассказываем, так это или нет.

Итак, пять факторов, которые станут фундаментом будущего роста.

1. Рост промышленности в апреле из-за эффекта низкой базы ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против четырех месяцев 2020-го). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за четыре месяца выросло на 6,5%.

2. Улучшение потребительских настроений населения. За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

4. Экспорт украинской продукции за первые четыре месяца этого года вырос почти на 20%. В первом квартале 2021-го основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы.

5. Финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года одни из лучших за последние пять лет. Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние пять лет).

Как видим, от этого сообщения Шмыгаля многим стало смешно. А указанные в нем факторы читатели раскритиковали - премьер не модерирует комментарии, поэтому можно зайти посмотреть, что пишут.

Украинцам, привыкшим к пустым обещаниям, трудно увидеть в словах главы правительства что-то кроме желания выдать желаемое за действительное. Поэтому мы поговорили на тему констатированного и обещанного Шмыгалем экономического роста с экспертами.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса подтверждает, что ожидания премьера оправданы. "Это не только ожидания премьера, - сказал инвестбанкир в комментарии Depo.ua. - Прогноз банков и инвестбанков говорит о том, что ожидания роста на этот год составляют 405%".

Сергей Фурса в то же время говорит, что положительные тенденции, на которых акцентирует Денис Шмыгаль, являются просто эффектом ослабления пандемии: "Как тумблер. Включили тумблер - отключили тумблер. Это общемировая история". Поэтому, считает эксперт, в случае новых волн коронавируса вполне возможен откат.

Экономист Алексей Кущ, в свою очередь, считает радость Шмыгаля необоснованной и преждевременной. Ведь причины роста цифр, о которых пишет и говорит премьер, являются конъюнктурными, а не фундаментальными.

Объясняя, откуда взялся рост промышленности, торгового оборота и экспорта, эксперт отмечает, что он обусловлен низкой базой сравнения. Премьер сравнивает первые месяцы нынешнего года с аналогичным периодом прошлого. В тот момент состоялась встреча двух кризисов. Первый, внутренний, был спровоцирован правительством Гончарука, когда неразумная политика спровоцировала в декабре 2019 года бюджетный кризис. Также тогда усилиями правительства укрепилась на 15% гривна, и эта ревальвация ударила по так называемой малой индустриализации - мелким производителям-экспортерам.

А в марте уже начался кризис, связанный с пандемией. "Все экономические агенты понимали, что будет плохо. Они начали сворачивать инвестиционные программы, сокращать или переводить на неполную занятость персонал, - напоминает Алексей Кущ. - И в апреле уже был полный локдаун экономики".

Именно в этот момент экономические показатели резко упали. Поэтому когда сегодняшние цифры сравнивать с провальными прошлогодними, то действительно на фоне того падения нынешние выглядят более-менее положительными. Однако это отнюдь не констатирует появления фундаментальных факторов роста. Это, по словам Алексея Куща, даже не возврат к докризисным темпам роста. "В 2020 году мы упали глубже, чем упала мировая экономика. А в 2021 году мы вырастем меньше, чем мировая экономика", - говорит Кущ.

В то же время в качестве положительного фактора срабатывает растущая активность на внешних рынках, когда во многих странах сейчас запускают инвестиционные инфраструктурные проекты, которые откладывались на время пандемии. Это даст возможность заработать украинским экспортерам сырья. "С одной стороны, это хорошо. Но с другой - это только рыночная конъюнктура, а не фундаментальные причины роста. И уже осенью этот конъюнктурный рост начнет испаряться, - прогнозирует эксперт. - И мы упадем на привычные факторы развития".

На ситуацию осенью, говорит Алексей Кущ, среди прочего будет давить возможное ухудшение ситуации с коронавирусом, ведь темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Также ожидается определенная инфляция, которая замедлит темпы экономического роста и будет негативно влиять на платежеспособный спрос населения.

Но будем надеяться, что и под завершение года премьер-министр найдет какие-то показатели, чтобы порадовать нас положительными ожиданиями.