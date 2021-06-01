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На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
23:13 31.05.2021 |
31 мая безналичный доллар подешевел на 2 копейки, и весна на межбанке завершилась в рамках 27,46-27,49 грн/$. В кассах валютный курс опустился на 5 копеек на покупке, и почти не изменился на продаже. Сформировались следующие диапазоны:
* 27,50-27,65 грн/$ - на продаже;
* 27,20-27,40 грн/$ - на покупке.
В обменниках доминировали валютные продажи, спрос на доллар со стороны населения был небольшой. Оптовый наличный курс опустился с 27,50-27,52 грн/$ до 27,41-27,45 грн/$.
На межбанке ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения (Memorial Day). Американские банки не работали и долларовые расчеты не происходили. Потому эту валюту почти не покупали на нашем межбанке, где сделки по доллару проводились на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро. На Bloomberg объем сделок в долларе составил мизерные $14 млн, а по евро площадка не отчиталась.
Создалось впечатление отсутствия валютного рынка.
"Утром сильно растянули разницу в валютных котировках на покупке/продаже (0,6%) в ожидании первых движений, и провели день с низкой активностью. Хотя разница сузилась в течении дня, нельзя сказать, что достаточно для активной торговли и баланса рынка", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Сезонность и выходной в США стали сегодня ключевыми факторами.
"Нет смысла скупать доллар, если его нельзя отправить контрагентам, выгоднее посидеть в гривне, и на ней заработать. Потому пауза в долларовых расчетах спровоцировала падение активности на межбанке. Плюс наложился последний день месяца, когда нужно формировать резервы на контрагентов. Все это вместе дало малообъемную торговлю", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Открывался межбанк в рамках 27,44-27,52 грн/$, после выжидательной паузы котировки сдвинулись в область 27,46-27,48 грн/$, и двигались там в рамках 0,5-1 копейки. Закрытие рынка происходило на мизерном объеме сделок в рамках 27,46-27,49 грн/$.
"Никто не захотел активничать, лучше стоять на паузе, котировки держали подальше и повыгоднее. Кому надо, тот первым и будет действовать. Новостей особых не было. Ждем открытие Штатов завтра и размещение ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) Минфином", - сказал Андрей Шевчишин.
Завтра, 1 июня, наше правительство размещает 7 выпусков гособлигаций. Два в долларе (на 1 года и на 1,5 года) и пять в гривне: на 3 месяца, на 1 год, на 1,5 года, на 2 года и на 3 года. Чиновники будут стараться одолжить побольше, ведь на этой неделе им предстоит погашение двух крупных выпусков ОВГЗ. На 11,3 млн грн в среду и на $806 млн в четверг. Деньги очень нужны.
Эти выплаты могут давить валютный рынок и на курс гривны: за полученную гривну могут скупать доллар.
Спасать ситуацию может увеличение валютных продаж экспортеров. Во вторник-среду могут идти продажи не только текущих поступлений доллара, но еще и того, что с опозданием придет за понедельник. Заход выручки припозднится из-за сегодняшнего выходного в США.
1 июня казначеи ждут открытия межбанка в рамках 27,45-27,50 грн/$, допускают фокусирование торгов около 27,46-27,48 грн/$.
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