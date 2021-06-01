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АНАЛИТИКА

Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников

19:12 31.05.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица


Конкурентная борьба идет за популярность среди пророссийского электората и за негласную поддержку Офиса президента.

Партии уже полным ходом готовятся к досрочным парламентским выборам. Настоящая внутривидовая война развернулась на пророссийском фланге украинской политики.

Любимая оппозиция Зеленского

Понятно, что когда деятели ОПЗЖ говорят о неизбежности перевыборов Верховной Рады в скором времени, они выдают желаемое за действительное. Все-таки это малоприятный вариант для «слуг народа». Тем не менее, обстоятельства могут подтолкнуть Банковую к этому шагу.

Например, не только ОПЗЖ, но и «Батьківщина» и ряд других партий рассчитывают на «горячую осень» в этом году. Повышению градуса протестных настроений могут поспособствовать очередной рост тарифов на тепло, газ и электроэнергию, а также конфликты в связи с запуском рынка земли. Кроме того, все ждут, что Владимир Зеленский попытается реализовать какие-то, мягко говоря, спорные планы по Донбассу. Не случайно сам он недавно анонсировал референдум на эту тему. Можно не сомневаться, что против этих планов тоже поднимутся акции протеста.

По-видимому, раскачивать ситуацию будут многие партии объединенными усилиями. И вполне возможно, что Банковой понадобится выпустить пар. В таком случае не исключено, что Зеленский пожертвует Верховной Радой.

К этому шагу могут подтолкнуть и политические расчеты. Все-таки Зеленского в первую очередь волнует его собственный результат на будущих президентских выборах. Чтобы повысить его шансы на победу, Банковая хочет подкорректировать список возможных конкурентов. Например, чтобы убрать оттуда Петра Порошенко, готовится закон об олигархах. Чтобы ударить по президентским амбициям Виталия Кличко, развернута мощная кампания по его дискредитации с использованием силовиков. А вот чтобы нивелировать шансы Дмитрия Разумкова, как раз могут пригодиться досрочные парламентские выборы, после которых он наверняка лишится кресла спикера.

В то же время самым выгодным конкурентом для Зеленского является сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. Поэтому Банковая может быть заинтересована в том, чтобы с помощью досрочных парламентских выборов создать новую политическую реальность, где две главные партии - «Слуга народа» и ОПЗЖ, а два главных соперника - Зеленский и Бойко.

Двойная конкуренция

Впрочем, еще рано утверждать, что все будет именно так. На пророссийском фланге украинской политики всегда наблюдалась конкуренция. И сейчас она заметно обострилась. Пикантность нынешней ситуации в том, что конкурентная борьба идет одновременно за две опции: за популярность среди пророссийского электората и за негласную поддержку Банковой.

Сразу отметим, что Банковая уже определилась, от кого она хочет избавиться: это Виктор Медведчук и Анатолий Шарий. Глава политсовета ОПЗЖ оказался очень удобной фигурой, чтобы демонстрировать на нем борьбу с олигархами и пятой колонной Кремля, и одновременно намертво связывать его в общественном сознании с Порошенко. А Шарий и Партия Шария воспринимаются на Банковой как враги, поскольку отбирают электорат (прежде всего молодой) не столько у Бойко и ОПЗЖ, сколько у Зеленского и «слуг народа».

Однако Медведчук и Шарий - отнюдь не главные конкуренты в пророссийском лагере. Сейчас там основные соперники - это ОПЗЖ, новая партия «Украина - наш дом» и партия Евгения Мураева «Наши».

Что касается ОПЗЖ, то после ослабления Медведчука монопольное влияние в партии получил глава исполкома ОПЗЖ Сергей Левочкин. Еще в начале весны стало известно, что за последние месяцы Левочкин стал одним из самых доверенных людей на Банковой (главные его контактеры - это руководитель ОП Андрей Ермак и его советник, политтехнолог Михаил Подоляк). Именно Левочкин стал одним из архитекторов «консенсуса олигархов», который сводится к тому, что Зеленский публично бьет только по Медведчуку и Порошенко, а остальные продолжают быть его «столпами режима».

Партия «Украина - наш дом» провела свой первый съезд в минувшее воскресенье, 30 мая. Лидером избран Борис Колесников - бывший глава Донецкого облсовета (в 2001-2006 гг.), вице-премьер - министр инфраструктуры в правительстве Азарова (в 2010-2012 гг.), крупный бизнесмен и близкий друг Рината Ахметова.

Примечательно, что Колесников практически не критикует нынешнюю власть, а только намекает на то, что ей недостает профессионализма. «Мы объединились, потому что наступает время профессионалов, продиктованное запросом общества», - заявил он на съезде.

Партия «Наши» на прошлых парламентских выборах выступала в команде партии «Оппоблок», которая считалась проектом Ахметова. Именно Мураев возглавлял список «Оппоблока». Принадлежащий Мураеву телеканал «Наш» по разнузданности прокремлевской пропаганды ничуть не уступает телеканалам из орбиты Медведчука, которые были заблокированы по указу Зеленского. Однако к каналу Мураева у СНБО не нашлось претензий, и в результате главными выгодополучателями от закрытия телерупоров Медведчука оказались именно Мураев и его телеканал.

Ну и вообще Мураев для Банковой не чужой человек. Трогательный момент наблюдали зрители программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 28 мая. Пока секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал об очередных санкциях, на сцену зашел Мураев, увидел советника Ермака, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича - и Арестович бросился к Мураеву в объятия.

Подчеркнем, что Зеленский и руководители его офиса публично вообще ни словом не задевают ни одну из этих трех партий, как и не пытаются дискредитировать их лидеров, хотя в адрес Порошенко, Кличко, Юлии Тимошенко критические стрелы летят с Банковой регулярно.

Удары с помощью Кремля

В то же время сами эти партии по мере сил стараются бить друг по другу. В частности, со стороны ОПЗЖ уже идет информационная кампания против партии Колесникова. Бьют по двум направлениям: якобы этот проект создается на деньги Ахметова (хотя на самом деле это партия не Ахметова) и якобы за этим проектом стоит Офис президента. Обвинения особенно очаровательны в свете тех доверительных отношений, которые сложились между Левочкиным и Ермаком.

Информацию о близости Колесникова к ОП сейчас разгоняют несколько анонимных "Телеграм"-каналов, дружественных к Левочкину и к Кремлю. «В ОПЗЖ заявляют, что сейчас Ахметов в связке с Офисом президента будет создавать новые политпроекты, чтоб размыть голоса юго-востока», - рассказывают откровенно прокремлевские издания, комментируя съезд партии Колесникова.

Подобная атака пошла и на Мураева. На днях крайне нелестно о нем высказался Вадим Рабинович (он, как и Юрий Бойко, занимает пост сопредседателя ОПЗЖ). Главным обвинением прозвучало: Мураев работает на Зеленского. Характерно, что такие же обвинения - о сотрудничестве с ОП - выдвинули к Мураеву и несколько российских интернет-изданий. Складывается впечатление, что Кремль сейчас помогает ОПЗЖ мочить конкурентов.

Можно уверенно прогнозировать, что медийные атаки со стороны ОПЗЖ не останутся безответными. Будет неудивительно, если в ближайшее время из эфира канала «Наш» исчезнут представители ОПЗЖ. Ну и сам Мураев наверняка найдет, что рассказать хорошего о Рабиновиче и ОПЗЖ. Аналогично, если захочет проехаться по ОПЗЖ Колесников, то его в этом добром начинании вполне могут поддержать медиа Ахметова - на чисто благотворительных началах.

Вообще же самое опасная перспектива для Левочкина в нынешней ситуации - это если ОПЗЖ утратит статус фаворита Банковой. Ермак может воспользоваться внутривидовой борьбой в пророссийском лагере, чтобы ограничить аппетиты Левочкина, да и вообще чтобы сбить цену всем этим партиям.

Словом, все только начинается. Пока еще мы видим не бой, а разминку перед боем. И накопление ресурсов к возможным досрочным выборам.

 

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