Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7

Кроме того: наши моряки в Черном море провели учения с британцами, новая САУ «Богдана» проходит испытания, а РС «Тайфун-1» уже прошли успешные пуски.

Как сообщил Defense Express главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев, украинский пулемет будет не только спроектирован по западным стандартам, но и получит разработанную на предприятии систему, позволяющую значительно улучшить кучность и меткость стрельбы.

Издание напоминает, что первые образцы украинского аналога крупнокалиберного пулемета НСВТ были представлены в начале 2021 года. В отличие от старого образца, производившегося в СССР, модель производства завода "Маяк" создана по современным западным стандартам в партнерстве с компаниями Bartlein Barrels Inc. (США) - которая является производителем так называемых "бланков" ствола, и ARS Ballistics (Великобритания), которая занималась оснащением для вгонки его в прецизионную геометрию.

Кроме танковой версии, которая должна быть в дальнейшем установлена ​​на обновленную версию танка БМ "Оплот", на "Маяке" также работают и над дефицитным пехотным вариантом пулемета - КМ-12,7 (аналог советского НСВ 12,7). Его испытания (по плану также оснащенного спецмеханизмами для увеличения точности) ориентировочно начнутся в августе 2021 года.

Украинским армейцам передали отремонтированный Су-24 и танки Т-64

ГП "Харьковский бронетанковый завод" передало Вооруженным силам Украины партию танков Т-64, прошедших капитальный ремонт с элементами глубокой модернизации. Как сообщают в "Укроборонпроме", благодаря модернизации расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Т-64 является основным боевым танком Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель и тому подобное.

Кроме того, порадовало наших летчиков еще одно предприятие, входящее в состав "Укроборонпрома" - Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал в Вооруженные силы отремонтированный бомбардировщик Су-24. Во время выполнения работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета. Отремонтированный самолет прошел необходимые испытательные полеты.

Новая САУ "Богдана" проходит испытания

На полигоне Широкий Лан начались испытания 155-мм САУ "Богдана". По информации Defense Express, из нее уже осуществлено более 50 выстрелов. Другие детали испытаний пока остаются засекреченными - до их завершения и итоговых оценок.

Для предварительных испытаний САУ "Богдана", по нашей информации, применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155 мм артиллерийские снаряды, которые были закуплены в чешской компании Excalibur Army - включая дальнобойными осколочно-фугасные снарядами с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР.

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" калибром 155-мм разрабатывается на основании совместного решения Министерства обороны Украины и ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу с февраля 2016 года. Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 г., а уже 24 августа того же года САУ 2С22 могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня Независимости Украины. Предварительно предполагалось, что "Богдана" будет завершена в 2020 году, однако темп разработки был потерян, в частности, из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий. На сегодня изготовлен первый опытный образец, который прошел ходовые испытания.

САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Она должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса. Гаубица установлена ​​на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуживающего персонала боевой машины. Ствол пушки с "прогрессивной нарезкой" изготовлено на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. На "Богдане" также должна быть установлена ​​цифровая система управления огнем и автомат заряжания.

Реактивный снаряд "Тайфун-1" успешно прошел испытания

На полигоне Широкий Лан провели испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град". Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля".

Как рассказал АрмияInform технический руководитель испытаний ГП "КБ "Южное", пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. В то же время для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный этим предприятием.

Изготовление реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В частности, кроме "КБ "Южное" привлекли Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и других исполнителей.

Как ранее сообщала "ДС", украинская версия 122 мм реактивного снаряда имеет вдвое большую максимальную дальность стрельбы, чем старый советский РС (40 км против 20 км при аналогичной по массе осколочно-фугасной боевой части в 18,4 кг), до сих пор состоящий на вооружении ВСУ.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-Морских Сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку типа "PASSEX". Как сообщают в пресс-службе ВМС, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов, в частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирования в костюмах и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.

Кроме того, на переходе морем личным составом были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзным способом, ведения разведки, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведена поисково-спасательная операция.