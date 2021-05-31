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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону

08:34 31.05.2021 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Мировая новость уходящей недели - экстренное приземление в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого находился разыскиваемый режимом Александра Лукашенко белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, - имела свои косвенные последствия и для оккупированной Россией части украинских Донетчины и Луганщины. Таковых оказалось два.

Во-первых, "генпрокуратура ЛНР" открыла против Протасевича "уголовное дело", причем очень оперативно - спустя всего три дня после ареста белорусского оппозиционера в минском аэропорту. По данным "Восточной правозащитной группы", "МГБ ЛНР" уже активно составляет "официальное обращение" к Лукашенко о выдаче белоруса как человека, "совершившего преступления против мирного населения ЛНР".

Оккупанты обвиняют Протасевича якобы в участии в боях на Донбассе в составе полка "Азов". Хотя бывший комбат "Азова" Андрей Билецкий уже объяснил, что основатель главного антилукашенковского Telegram-канала Nexta действительно был в 2014-м в зоне боевых действий, но не как их участник, а исключительно в качестве журналиста. Понятное дело, что Лукашенко склонен сам демонстративно засудить Протасевича за "организацию массовых беспорядков в Минске". Однако чекисты из ФСБ руками своего филиала в ОРЛО уже подготовили для дружественного диктатора запасной вариант. Так сказать, на всякий пожарный случай.

Вторым последствием международного Ryanair-скандала для ОРДЛО стала дискуссия о переносе места встреч Трехсторонней контактной группы из уже реально токсичного Минска. "Учитывая ситуацию, то диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать минскую площадку. Мы обязательно должны искать другую площадку", - заявил в одном из телеэфиров глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Эксперты активно принялись говорить о переезде ТКГ то ли в Швейцарию, то ли в Австрию, Финляндию, Швецию либо даже в Сербию или Молдову, но Москва устами главы МИД РФ Сергея Лаврова выступила жестко против смены места переговорной площадки.

Впрочем, на самом деле переговоры в ТКГ с самого начала мировой пандемии коронавируса и так не проводятся в Минске, перейдя в формат малопродуктивных посиделок-видеоконференций. И, как справедливо отметил экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко, "без того чтобы совместно с Западом изменить позицию России, любая столица или другое место где угодно никакого значения не имеют, это все - мышиная возня и, по-моему, мы занимаемся совсем не тем, чем нужно".

Новые ограничения на въезд и выезд

Пока и в минском, и в нормандском форматах идет безрезультатный "жесткий обмен мнениями", как в вопросе соблюдения на фронте режима прекращения огня, так и открытия на линии разграничения новых КПВВ в Золотом и Счастье, российские оккупационные администрации в ОРДЛО занимаются тем, что им нужно. А именно: введением новых ограничений на въезд в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и выезд из них.

Так, кремлевский гауляйтер в Луганске Пасечник выдал свой "указ", согласно которому выехать из оккупации на контролируемую Украиной территорию через единственный в ОРЛО пункт пропуска возле Станицы Луганской можно будет только один раз в месяц. В принципе, допускаются некоторые исключения, но для этого необходимо оформлять специальное "разрешение", что на практике почти нереально. И это если у вас есть местная "прописка". А для "непрописанных" в ОРЛО - по тем же специальным "разрешительным спискам", то есть никак.

Объясняется сие решение оккупантами пресловутой борьбой с коронавирусом, но для всех очевидно тотальное превращение захваченных Россией районов украинского Донбасса в закрытую зону. Поэтому в ближайшее время можно ожидать подобного "документа" и со стороны донецкого гауляйтера Кремля Пушилина. Тем более что нынешние возможности въезда/выезда из ОРДО и так сильно ограничены - лишь через КПВВ "Новотроицкое" в понедельник и пятницу.

По данным украинской Госпогранслужбы, за последнюю неделю линию разграничения в Новотроицком пересекли в сторону оккупированного Донецка и окрестностей 284 человека, а обратно - 312. Для сравнения: за тот же период через КПВВ "Станица Луганская" проследовали в ОРЛО 6486 граждан, из ОРЛО - 7180. Разница ощутимая, однако теперь интенсивность таких пересечений там точно упадет даже ниже текущего донецкого минимума. К большой печали практически для всех в оккупации, живущих на грани нищеты.

Бегство через минные поля

Поэтому следовало ожидать чего-то подобного - как прогремевший на все ОРДЛО случай. 27 мая около 23:00 на позиции ВСУ возле Верхнеторецкого со стороны оккупированных районов Донетчины вышла 16-летняя девушка по имени Олеся, у которой при себе был "паспорт ДНР". Она сказала, что вместе с бабушкой-опекуном проживает в Горловке и сознательно решила сбежать из оккупации, пробравшись для этого минными полями возле линии фронта. По какому-то счастливому стечению обстоятельств Олеся не только не подорвалась на мине, но и никто в нее не выстрелил, ошибочно приняв за участника ДРГ.

 

Теперь несовершеннолетняя девушка до установления всех обстоятельств и поиска ее родственников будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей. Ее уже осмотрели медики, не обнаружив телесных повреждений, и с ней работают психологи.

Случай с Олесей, казалось бы малозначительный эпизод печальной истории ОРДЛО, на самом деле глубоко символичен Во-первых, он показал всю безнадегу нынешнего существования в ОРДЛО, откуда готовы бежать на свободную территорию страны, рискуя собственной жизнью ради хоть какого-то нормального будущего. Во-вторых, он противоречит довольно-таки распространенному представлению, что все в оккупации навсегда потеряны для Украины, особенно дети, выросшие уже после 2014 года под всепобеждающим давлением российской пропаганды в местных школах и псевдоСМИ. В-третьих, отчаянный поступок Олеси вполне может стать примером для жителей ОРДЛО, страдающих не только от вседозволенности боевиков и перманентного страха в вечный комендантский час, но и от повального безденежья, отсутствия работы, продуктового дефицита и других проблем, включая нормальное водоснабжение.
 

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