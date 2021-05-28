Межбанк 28 мая впал в спячку, активность была совсем низкой

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

28 мая курс доллара на межбанке опустился на 4 копейки, и неделя завершилась в рамках 27,49-27,51 грн/$.

Средние наличные курсы опустились на 5 копеек на продаже, и остались в старом диапазоне на покупке. Перед выходными зафиксировались следующие диапазоны:

* 27,55-27,65 грн/$ - на продаже;

* 27,25-27,45 грн/$ - на покупке.

Банкиры отмечали низкую активность в кассах, и говорили о превалирующей продаже доллара населением. Цены оптового наличного рынка опустились с 27,48-27,54 грн/$ до 27,48-27,52 грн/$.

Межбанк впал в спячку, активность была совсем низкой. А объем торгов еще сократился притом, что даже вчера был ниже среднего: с $97 млн до $94 млн.

"Лето на финансовом рынке настало немного раньше календаря. Активность межбанка совсем небольшая, как в отпускной сезон. Экспортеры получили НДС от Госказначейства и не торопятся расставаться с долларом. Импортеры тоже не активничают - спрос на доллар остается на низком уровне. Потому торговля проходит вяло. Даже притом, что в понедельник в США будет выходной и долларовые проплаты ходить не будут", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

31 мая в Соединенных Штатах будет День поминовения (Memorial Day), будут вспоминать американских военнослужащих, погибших во всех войнах и конфликтах. Местные банки работать не будут, и долларовые платежи остановятся. На украинском межбанке сделки по покупке/продаже доллара будут происходить на условиях tom (поставка на следующий день) или через евро.

Это значит, большой активности на валютных торгах не будет. Также, как и сегодня. Бизнес продолжил переваривать выплаты по НДС. А Госказначейство еще перечислило компаниям 2,3 млрд грн. После чего общий объем майских выплат достиг 11,1 млрд грн, то есть была поставлена жирная точка в выплатах.

Но этот отчет не сильно расшатал котировки. На старте межбанка они сразу опустились на 2 копейки по сравнению со вчерашним закрытием - вышли на 27,51-27,53 грн/$. А после медленно менялись. Один раз просели до 27,4850-27,4950 грн/$, и после ходили между этими и уровнями и 27,51-27,53 грн/$.

Туда-сюда. Не очень широко. Под занавес торгов большинство сделок проходило на 27,49-27,51 грн/$, и были единичные покупки 27,53 грн/$.

"Рынок сдувается, но баланс держит. Пятница уже традиционно становиться таким днем. Хотя конец месяца обычно заставляет быть активнее в закрытии контрактов и приведении балансов к нужным значениям", - заметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Из-за малого объема и слабой активности валютный рынок не отреагировал на текущие новости.

"Ключевой негатив прилетел со стороны Беларуси и встречных санкций к Украине. Ограничение поставок топлива, лицензирование некоторых видов товаров. Это негатив для гривны плюс рост геополитических рисков Москва+Минск", - считает Шевчишин.

Он ожидает из-за этого увеличения валютных расходов для импортеров, роста спроса на доллар и усиления давления на гривну.

"Сужение поставок через "белорусский хаб", энергетические и топливные риски, которые выльются в дефицит топлива - все это может ударить по экономике. Особенно опасна такая ситуация в случае эскалации конфликта. Это риски. Нужно будет закупать топливо в Европе, с формированием логистики, что выльется в более высокие расходы и отток валюты", - предсказал Шевчишин.

Что будет с курсом доллара в июне

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы. Одни эксперты пеняют на слабую активность на межбанке и ждут удешевления доллара.

"Думаю, иностранцы могут постепенно возвращаться к покупке украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), и гривна может укрепляться. На будущей неделе рабочим коридором для межбанка может быть 27,40-27,50 грн/$", - сказал Василий Невмержицкий.

Но другие аналитики допускают подорожание доллара. "Судя по новостям, особо укрепляться гривна не будет. Следим за нерезидентами: будут ли они входить/не входить в ОВГЗ. Если пойдут - тогда будем в районе в 28,4-28,5 грн/$, если нет - то 28,5-28,75 грн/$. Ситуация накаляется", - подчеркнул Андрей Шевчишин.

Кроме "белорусского" фактора на курс гривны на будущей неделе будет влиять еще два момента:

* Погашение Минфином старых выпусков ОВГЗ: 2 июня власти гасят выпуск на 11,3 млрд грн. Это выпуск, который размещался 14 июня 2016 года, в котором могли участвовать иностранцы. Они могут скупать доллар на полученную от правительства гривну, и давить на наш валютный рынок.

* Покупка дивидендов иностранными компаниями по результатам работы в 2020 году. Эксперты допускают первые приобретения с будущего вторника.