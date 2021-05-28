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Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
22:22 28.05.2021 |
После того, как США отказались вводить санкции против немецких партнеров Северного потока 2 казалось, что украинский транзит обречен. И спасти нас может только чудо. Ведь теперь Северный Поток 2 будет точно достроен. А значит, транзит российского газа должен быть прекращен через Украину. После того, как закончится действие контракта.
Нам может помочь только чудо. И, возможно, этим чудом станет помешательство Лукашенко. Который захватив самолет, как террорист и воздушный пират, нарвался на жесткую реакцию Европы.
В результате, ЕС рассматривает варианты жестких санкций против Беларуси. И одной из этих санкций может быть запрет на транзит газа через Беларусь. О чем уже публично заявлено. На Беларусь сейчас приходится до четверти российского газа, который сейчас поставляется в ЕС. Пока что рано праздновать, но, возможно, мы получим идеальное решение для всех. Для всех, кроме Лукашенко. И Путина.
И так, США сможет поддержать реноме союзника Украины и одновременно не разрушать отношения с Германией. Ведь интерес США - это ограничить поставки российского газа в Европу потому что американские компании борются за этот рынок. Одновременно, США стремится сохранить транзит через Украину для того, чтобы поддержать нас в противостояние с Россией. Таким образом, получится достичь эти цели и наладить отношения с Германией, отказавшись от санкций против союзника, что выглядит не очень по-союзническому.
Германия получит тот же объём газа, как и сейчас. Северный поток будет запущен. А вместо транзита через Беларусь пойдет транзит через Украину. И, Берлин получит статус газового хаба, показав, что может отстаивать свои интересы, не прогнувшись под США. Одновременно, ЕС продемонстрирует России, что только он определяет, по каким маршрутам ему будут поставлять газ.
Украина сохранит доходы от транзита российского газа или, может, даже увеличит их. Одновременно, сохранение потока газа через украинскую трубу позволит продолжать покупать газ без контракта с Газпромом, но отбирая его в удобной точке по территории Украины. И транзит через территорию Украины газа будет оставаться одним из факторов, который уберегает Украину от полномасштабной агрессии России.
Кто проиграет? Путин, который вложил миллиарды долларов чтобы обойти Украину, но получит и трубу вокруг и транзит через Украину. И получит дополнительный счет для поддержание белорусской экономики, которая лишится доходов от транзита. И Лукашенко, который потеряет доходы и попадет в еще большую зависимость от Путина. Но это его личные сексуальные проблемы.
Чудесно? Более чем. Осталось чтобы ЕС ввел такие санкции. А Путин и его агенты влияния сделают все, чтобы этого не случилось.
Пока что радоваться рано. Но может так статься, что безумие узурпатора Лукашенко окажется подарком для Украины и не только потому, что мы можем переманить часть белорусских айтишников. Что, безусловно, тоже надо очень активно делать. Украина нуждается в рабочей силе и лучше к нам поедут беларусы нежели пакистанцы или бангладешцы.
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