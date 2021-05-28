САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

10:42 28.05.2021 |

Политика

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

 Руслан Рудомский / Depo.ua

После длительной паузы, вызванной судебной волокитой между Министерством обороны и заводом-изготовителем, САУ 2С22 "Богдана" вновь вернулась на военные полигоны.

На днях в 235-м Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений, более известном, как полигон "Широкий лан", возобновила испытания самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана".

Это предварительные испытания, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям. Из подробностей пока известно лишь, что из нее совершено более 50 выстрелов. До этого из опытного образца САУ "Богдана" было сделано лишь 7 выстрелов, включая гидро- и холостыми снарядами. И это при том, что опытный образец был готов еще летом 2018 года.

Причина банальна - в Украине не было артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые стоят на вооружении армий стран НАТО и под какие разрабатывалась САУ "Богдана". Украинская армия до сих пор использует ствольную артиллерию советского калибра 152-мм, поэтому на складах имеет запасы только снарядов такого калибра, а закупку нужных 155-мм снарядов никто не организовал. И собственное производство 155-мм снарядов до недавнего времени не было налажено.

Следствием стали судебные разборки между заводом-изготовителем ("Краматорский завод тяжелого станкостроения") и Министерством обороны по срыву сроков выполнения опытно-конструкторских работ.

Минобороны обвиняло в задержках завод, а завод утверждал, что процесс не движется из-за того, что Минобороны вовремя не закупило снаряды. В итоге эта бюрократически-судебная волокита затормозила процесс на добрых два года.

Параллельно министр обороны Андрей Таран объявил о закупке списанных в Чехии САУ "Дана" советского калибра 152-мм (которая является устаревшим аналогом "Богданы"), за что подвергся критике со стороны военных экспертов и журналистов.

Лишь в сентябре 2020 года апелляционный суд решил, что график испытаний "Богданы" сорвался не по вине предприятия - а вследствие отсутствия необходимых боеприпасов.

В итоге Минобороны таки приобрело 155-мм инертные (небоевые) снаряды М107 и Mod 272 производства Турции и 155-мм артиллерийские снаряды у чешской компании Excalibur Army в количестве, достаточном для предыдущих и государственных испытаний.

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

 

Также Минобороны согласилось заключить дополнительное соглашение на продление действия контракта без применения штрафных санкций.

Сейчас контракт между Минобороны и "Краматорским заводом тяжелого станкостроения" в завершение опытно-конструкторских работ проекта "Богдана" продлен до конца 2021 года. За это время САУ "Богдана" должна пройти предварительные испытания (о которых, собственно, и идет речь в начале материала), а также, в идеале, и государственные испытания.

В конце концов примут нужны доработки. В частности, уже ходят слухи о большой вероятности по замене шасси от КраАЗа.

А пока проходят первые предметные тесты, Depo.ua собрал имеющуюся информацию о САУ "Богдана".


Итак, решение о разработке "Богданы" Минобороны и ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" приняли еще в феврале 2016-го.

Впервые опытный образец показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" проехалась по Крещатику на параде ко Дню Независимости.

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

 

До этого момента какая-либо информация о "Богдане" была засекречена. Никто даже не знал, на котором она будет шасси - колесном или гусеничном (все военные эксперты ожидали гусеничное, и даже называли шасси от танка Т-84У "Оплот").

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221, которое имеет колесную формулу 6 × 6 и оборудовано централизованной системой подкачки шин. Это обеспечивает высокую проходимость по грунтам с низкой несущей способностью. Также шасси оборудовано лебедкой, светомаскировочным устройством, фильтровентиляционной установкой и тому подобным.

Силовая установка КрАЗ-63221 включает дизельный двигатель мощностью 380-420 лошадиных сил. Контрольный расход топлива составляет 37 л на 100 км, что дает запас хода на 1200 км.

"Она обладает большей проходимостью на городских и междугородных дорогах, чем гусеничные аналоги, а у нас такая война, когда надо срочно перебрасывать артиллерию между населенными пунктами. Мы не в тайге, где на сотни километров нет ни одной дороги. Технология абсолютно нормальная", - пояснил тогда выбор в пользу колесного шасси советник президента Украины Юрий Бирюков.

Сообщалось, что имеющийся опытный образец прошел все ходовые испытания.

На шасси установлена спаренная бронированная четырехдверная кабина с двумя рядами сидений, которая рассчитана на экипаж из пяти человек. Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверных стекол.

В кабине предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, боекомплекта и личных вещей экипажа.

Также есть контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

Вообще, внешний вид "Богданы" намекает на то, что она является апгрейдом старого проекта колесной САУ под 152-мм пушку, который разрабатывался ранее также на базе КрАЗа.

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

 

Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой", что соответствует передовым стандартам, был изготовлен на "Краматорском заводе тяжелого станкостроения".

Что касается огневых характеристик, то САУ "Богдана" должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Также на "Богдане" установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания на 6 снарядов, что позволяет ей выполнять 6 выстрелов в минуту, после чего быстро менять позицию и выходить из-под ответного огня.

При этом управление зарядкой, наведением и стрельбами может осуществляться как из кабины установки, так и извне - в задней части САУ установлен второй пункт управления.

САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

 

На разработку, производство и испытания САУ "Богдана" уже потрачено 140 млн грн.

Несмотря на все трудности, в войсках с нетерпением ждут новую самоходную гаубицу. Ведь с "Богданой" украинская армия получит серьезное преимущество над противником, потому что сможет стрелять на расстояние более 30 км. А это существенное преимущество.

Другим стратегическим преимуществом является ее 155-й калибр. По сути, САУ "Богдана" стала первой ласточкой реальной интеграции украинской армии к вооруженным стандартам НАТО.
 

ПО РУБРИКАМ

13:20 На рынке Украины уменьшилось количество страховых компаний - НБУ

12:52 Азиатские биржи 28 мая в основном выросли на оптимизме из США

12:42 Справочный курс гривны 28 мая повышен на 2,26 коп до 27,5052 грн/$1

11:09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.21

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 28.05.21

10:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.05.2021

09:25 Доллар укрепляется 28 мая на статистике из США

09:05 Стоимость золота снижается 28 мая на общем оптимизме

08:34 Chainalysis: биткоин-киты воспользовались падением рынка, чтобы нарастить позиции

08:22 PayPal разрешит вывод криптовалют на сторонние кошельки

07:46 Фондовые индексы США выросли 27 мая после данных по безработице

27.05 Торговля на межбанке 27 мая шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим

27.05 Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

27.05 Депозитные ставки для физлиц 27.05.21

27.05 Доллар 27 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене

• дальше…

13:25 ЕС не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы

11:21 ЕС одобрил изменения в визовую систему для повышения безопасности

09:47 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

08:58 Премьер Армении хочет разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

08:49 Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

07:55 Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

27.05 Санкции ЕС против Беларуси могут касаться калия, нефти и финансовых трансакций

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня

27.05 Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих

27.05 Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США

27.05 В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака

27.05 ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

26.05 Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина

• дальше…

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

• дальше…

10:42 САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

09:47 Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

27.05 Закон об олигархах: Что будет делать Зеленский, если «слуги» за это не будут голосовать

27.05 Законопроект «Об олигархах»: основные положения vs главные ожидания

27.05 Суд закрыл громкое дело против уволенного главы КСУ Тупицкого

27.05 Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

27.05 Переговоры по Донбассу больше не будут проводиться в Минске, — Кравчук

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

27.05 ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»

26.05 Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц

26.05 Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка

26.05 Лана Зеркаль покидает Нафтогаз

26.05 Арахамия возглавил набсовет офиса «инвестнянь»

26.05 Новым владельцем «Украинской правды» стал гендиректор Dragon Capital

26.05 Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли

• дальше…

27.05 Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой

27.05 Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля

27.05 Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных

27.05 Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем

27.05 В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

26.05 Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса

26.05 Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза

26.05 В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч

26.05 Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения

26.05 240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1

26.05 Google выпустила долгожданную Fuchsia OS

26.05 Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

26.05 Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно