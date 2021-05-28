САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

Руслан Рудомский / Depo.ua

После длительной паузы, вызванной судебной волокитой между Министерством обороны и заводом-изготовителем, САУ 2С22 "Богдана" вновь вернулась на военные полигоны.

На днях в 235-м Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений, более известном, как полигон "Широкий лан", возобновила испытания самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана".

Это предварительные испытания, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям. Из подробностей пока известно лишь, что из нее совершено более 50 выстрелов. До этого из опытного образца САУ "Богдана" было сделано лишь 7 выстрелов, включая гидро- и холостыми снарядами. И это при том, что опытный образец был готов еще летом 2018 года.

Причина банальна - в Украине не было артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые стоят на вооружении армий стран НАТО и под какие разрабатывалась САУ "Богдана". Украинская армия до сих пор использует ствольную артиллерию советского калибра 152-мм, поэтому на складах имеет запасы только снарядов такого калибра, а закупку нужных 155-мм снарядов никто не организовал. И собственное производство 155-мм снарядов до недавнего времени не было налажено.

Следствием стали судебные разборки между заводом-изготовителем ("Краматорский завод тяжелого станкостроения") и Министерством обороны по срыву сроков выполнения опытно-конструкторских работ.

Минобороны обвиняло в задержках завод, а завод утверждал, что процесс не движется из-за того, что Минобороны вовремя не закупило снаряды. В итоге эта бюрократически-судебная волокита затормозила процесс на добрых два года.

Параллельно министр обороны Андрей Таран объявил о закупке списанных в Чехии САУ "Дана" советского калибра 152-мм (которая является устаревшим аналогом "Богданы"), за что подвергся критике со стороны военных экспертов и журналистов.

Лишь в сентябре 2020 года апелляционный суд решил, что график испытаний "Богданы" сорвался не по вине предприятия - а вследствие отсутствия необходимых боеприпасов.

В итоге Минобороны таки приобрело 155-мм инертные (небоевые) снаряды М107 и Mod 272 производства Турции и 155-мм артиллерийские снаряды у чешской компании Excalibur Army в количестве, достаточном для предыдущих и государственных испытаний.

Также Минобороны согласилось заключить дополнительное соглашение на продление действия контракта без применения штрафных санкций.

Сейчас контракт между Минобороны и "Краматорским заводом тяжелого станкостроения" в завершение опытно-конструкторских работ проекта "Богдана" продлен до конца 2021 года. За это время САУ "Богдана" должна пройти предварительные испытания (о которых, собственно, и идет речь в начале материала), а также, в идеале, и государственные испытания.

В конце концов примут нужны доработки. В частности, уже ходят слухи о большой вероятности по замене шасси от КраАЗа.

А пока проходят первые предметные тесты, Depo.ua собрал имеющуюся информацию о САУ "Богдана".





Итак, решение о разработке "Богданы" Минобороны и ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" приняли еще в феврале 2016-го.

Впервые опытный образец показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" проехалась по Крещатику на параде ко Дню Независимости.

До этого момента какая-либо информация о "Богдане" была засекречена. Никто даже не знал, на котором она будет шасси - колесном или гусеничном (все военные эксперты ожидали гусеничное, и даже называли шасси от танка Т-84У "Оплот").

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221, которое имеет колесную формулу 6 × 6 и оборудовано централизованной системой подкачки шин. Это обеспечивает высокую проходимость по грунтам с низкой несущей способностью. Также шасси оборудовано лебедкой, светомаскировочным устройством, фильтровентиляционной установкой и тому подобным.

Силовая установка КрАЗ-63221 включает дизельный двигатель мощностью 380-420 лошадиных сил. Контрольный расход топлива составляет 37 л на 100 км, что дает запас хода на 1200 км.

"Она обладает большей проходимостью на городских и междугородных дорогах, чем гусеничные аналоги, а у нас такая война, когда надо срочно перебрасывать артиллерию между населенными пунктами. Мы не в тайге, где на сотни километров нет ни одной дороги. Технология абсолютно нормальная", - пояснил тогда выбор в пользу колесного шасси советник президента Украины Юрий Бирюков.

Сообщалось, что имеющийся опытный образец прошел все ходовые испытания.

На шасси установлена спаренная бронированная четырехдверная кабина с двумя рядами сидений, которая рассчитана на экипаж из пяти человек. Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверных стекол.

В кабине предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, боекомплекта и личных вещей экипажа.

Также есть контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

Вообще, внешний вид "Богданы" намекает на то, что она является апгрейдом старого проекта колесной САУ под 152-мм пушку, который разрабатывался ранее также на базе КрАЗа.

Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой", что соответствует передовым стандартам, был изготовлен на "Краматорском заводе тяжелого станкостроения".

Что касается огневых характеристик, то САУ "Богдана" должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Также на "Богдане" установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания на 6 снарядов, что позволяет ей выполнять 6 выстрелов в минуту, после чего быстро менять позицию и выходить из-под ответного огня.

При этом управление зарядкой, наведением и стрельбами может осуществляться как из кабины установки, так и извне - в задней части САУ установлен второй пункт управления.

На разработку, производство и испытания САУ "Богдана" уже потрачено 140 млн грн.

Несмотря на все трудности, в войсках с нетерпением ждут новую самоходную гаубицу. Ведь с "Богданой" украинская армия получит серьезное преимущество над противником, потому что сможет стрелять на расстояние более 30 км. А это существенное преимущество.

Другим стратегическим преимуществом является ее 155-й калибр. По сути, САУ "Богдана" стала первой ласточкой реальной интеграции украинской армии к вооруженным стандартам НАТО.