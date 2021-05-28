Торговля на межбанке 27 мая шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

27 мая безналичный доллар подешевел на полторы копейки, и межбанк закрылся в достаточно широком диапазоне - 27,51-27,55 грн/$. При этом средние наличные курсы со вчерашнего дня не изменились вообще:

* 27,55-27,70 грн/$ - на продаже;

* 27,25-27,45 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорили о слабом интересе к покупке валюты со стороны населения и о возросших продажах доллара. Оптовые цены на наличном рынке закрепились в рамках 27,48-27,54 грн/$.

Торговля межбанка шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим: сократился на Bloomberg с $103 млн до $97 млн. Показатель ниже среднего.

"Ряд банков пытались задрать курс наверх на текущих настроениях рынка: со вчерашнего дня все думали, что доллар будет дорожать. Однако они просчитались, у них ничего не получилось. Предложение на торгах есть, а главное - спрос на доллар небольшой. Потому даже на крупных возмещениях по НДС, котировки не удалось закрепить наверху. А к вечеру еще стало известно, что иностранцы купили немного наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) сроком на 2 и 3 года", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

27 мая Госказначейство выплатило бизнесу еще 1,04 млрд грн, и общий объем выплат в этом месяце достиг 8,8 млрд грн. Это значит, что произошло возмещение основной суммы. По разным оценкам, чиновникам осталось доплатить порядка 1,2-1,5 млрд грн.

Казначеи рассчитывали, что выплаты надавят на курс, и они выведут межбанк на 27,60 грн/$. Однако этого не случилось из-за небольшого спроса на доллар.

"Предложения валюты было достаточно, конец недели и месяца - в итоге участники рынка решили не торпедировать ситуацию. Покупатели особо и не возражали. Пока всех устраивает уровень 27,55 грн/$", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

На старте межбанка доллар прибавил 1 копейку, и достиг 27,54-27,575 грн/$, после чего его надеялись двинуть на 27,58 грн/$ и выше. Однако покупателей на имеющуюся валюту оказалось немного и рынок покатился вниз: сначала на 27,54-27,55 грн/$, а затем и вовсе на 27,48-27,505 грн/$. Минимумы регистрировались после обеда. Скачок на 27,51-27,55 грн/$ случился уже под занавес торгов.

"Банки сначала повыставляли продажу по завышенным курса, а потом быстро ее сняли. Это такая уловка, к которой время от времени прибегают казначеи: с вечера задирают цену наверх, чтобы на следующий день межбанк открывался более высокими котировками. Да, это имитация. Но ничего не поделать, ничего лучше не придумали. Основная торговля межбанка сегодня прошла на объеме $70 млн. Госбанки были активнее на продаже валюты, а иностранцы (Ситибанк) немного прикупили доллар. Аккуратно и небольшие суммы", - объяснил ситуацию директор казначейства крупного банка.

Урожай и ожидания по Беларуси

Нацбанк опубликовал отчет, из которого видно, что иностранцы увеличили свои покупки наших ОВГЗ: за три последние дня общий портфель нерезидентов вырос на 255,7 млн грн (до 96,3 млрд грн). Увеличение совсем небольшое, однако внушает небольшой оптимизм в рынок.

Казначеи допускают, что на покупку гособлигаций была потрачена часть процентных выплат (купоны), которые провел наш Минфин на этой неделе. Сегодня чиновники заплатили по старым ОВГЗ порядка 506 млн грн, а за три предыдущих дня - 3,3 млрд грн. На этой неделе будет еще два платежа (в пятницу-субботу) общим объемом 497 млн грн.

Остальные факторы эксперты назвали положительными для украинской валюты.

"Настроения на сырьевых рынках улучшились, так что гривна получила поддержку. А если добавить к этому весьма позитивные ожидания по урожаю, то можно сказать, что наших аграриев все складывается оптимистично, а значит и для экспортной выручки Украины", - считает Андрей Шевчишин.

Политические новости оцениваются как нейтральные.

"Ничего особого не произошло. Ситуация с Беларусью и возможными встречными ограничениями пока в подвешенном состоянии. Появятся - рынок будет реагировать. Для Беларуси тоже резать товарные поставки невыгодно, поэтому может ничего по сути и не последовать", - допустил Шевчишин.

Что дальше будет с курсом

Из ключевых рисков для гривны в ближайшее время эксперты выделяют два:

* Покупки доллара иностранцами под вывод дивидендов из Украины.

* Крупные выплаты по внутреннему госдолгу, которые также могут вылиться в вывод капитала.

Дивидендные валютные покупки будут хаотичными и их наверняка постараются подгадать под крупные продажи нашими экспортерами. Делать это раньше никто не заинтересован. Ведь иначе доллар сильно подорожает, и вывод капитала окажется дорогим/невыгодным. Точных дат и цикличности здесь нет. Есть только ожидания, что покупки под дивиденды будут происходить в июне, а дальше финансовые директора предприятий будут действовать по ситуации.

Под выплаты по госдолгу Минфин сегодня заявил крупное размещение новых выпусков ОВГЗ в будущий вторник, 1 июня. Постарается продать два вида бумаг в долларе: на 1 года и на 1,5 года.

А также 5 выпусков гривневых гособлигаций:

* на 3 месяца;

* на 1 год;

* на 1,5 года;

* на 2 года;

* на 3 года.

"Все логично: правительству предстоят крупные выплаты по ОВГЗ с начала июня, вот оно и привлекает ресурсы. Уже 2 июня идет погашение гривневых бумаг на 11,3 млрд грн, а 3 числа - на $806 млн. Следующий пик выплат придется на 16 июня, когда гасится выпуск на 14 млрд грн", - сказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Все это будет сказываться на курсе уже на следующей неделе. Ведь в числе получателей этих выплат будут и иностранцы. Если они не захотят перевложить свои капиталы на новый срок, то будут покупать доллар и выводить его на родину.

Эту неделю межбанк может закончиться ровно. 28 мая открытие межбанка ожидается в диапазоне 27,51-27,55 грн/$.

"Скорее всего рынок останется в действующем горизонте 27,5-27,6 грн/$", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.