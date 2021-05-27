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Переговоры по Донбассу больше не будут проводиться в Минске, — Кравчук
11:16 27.05.2021 |
Минск больше не может быть площадкой для переговоров относительно ситуации на Донбассе, поэтому Украина будет искать другой город.
Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".
Отвечая на вопрос о том, будет ли переформатирован Минский формат и выбран другой город для переговоров по Донбассу на фоне того, что происходит с политической ситуацией в Беларуси, он сказал: "Это уже становится очевидным, ведь даже самолеты уже не будут делать рейсы. Мы не можем туда попасть".
Кравчук отметил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, "совершенно понятно, что мы не можем даже рассматривать этот вопрос о точке обсуждения тех проблем, которые называются Минская площадка".
"Мы должны искать другую площадку. Какую? Будем советоваться и предлагать, обращаться ко всем, прежде всего, в ОБСЕ, чтобы это решить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Отметим, что ранее Кравчук уже выступал за изменение переговорной площадки по Донбассу. Так, он говорил, что переговоры можно было бы проводить в Польше вместо Беларуси. В Беларуси на такое заявили, что это желание Украины, и они "не гонялись за лаврами миротворцев".
Кроме этого, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет отправлять свою делегацию ТКГ на переговоры в Минск после завершения карантина. Министр объяснил такое решение тем, что сейчас Беларусь находится под влиянием России, а потому доверия к этой стране нет.
Напомним, что 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что власти Беларуси в пределах ситуации с самолетом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера, основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, пересекли очередную "красную линию" в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и международному праву.
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