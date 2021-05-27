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На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
23:54 26.05.2021 |
26 мая курс доллара на межбанке поднялся на 5,5 копеек, и торговля завершилась в рамках 27,55-27,5650 грн/$. Средние наличные курсы подросли на 5 копеек на покупке и не изменились на продаже. К вечеру людям предлагались такие расценки:
* 27,55-27,70 грн/$ - на продаже;
* 27,25-27,45 грн/$ - на покупке.
Банкиры говорили о сокращении спроса на "американца", его снова стали охотно продавать.
Активность межбанка поэтапно сокращается изо дня в день. Сегодня объем сделок на площадке Bloomberg уменьшился с $111 млн до $103 млн.
"Валютная выручка у экспортеров есть, но она мало продается на межбанке, и больше копиться на счетах. Они получают возмещения по НДС от Госказначейства, и гривны у них хватает, потому нет смысла продавать доллар. Потому мы и наблюдаем таянье объемов сделок на межбанке. Уверен, это временное явление, которое сойдет на нет, как только предприятия освоят полученную гривну и им нужно будет платить зарплаты в начале нового месяца", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На протяжении всего дня межбанк тянули к новому психологическому уровню. Однако он так и не был взят. Безналичный рынок стартовал с валютным подорожанием на 1 копейку - в рамках 27,49-27,52 грн/$, и уже за час "долетел" до 27,55 грн/$. А после обеда котировки достигли суточного максимума - 27,5750 грн/$. Откат на 1 копейку - это уже вечерняя коррекция.
Курсовой скачок сегодня спровоцировало сообщение о самой крупной выплате по НДС в мае: бизнесу перечислили 5,3 млрд грн. Очень существенное вливание, способное несколько дней провоцировать низкие валютные продажи на межбанке. Совокупно в этом месяце компании получили возмещений на 7,8 млрд грн.
Гривну от серьезной девальвации спасает (нынешнее снижение нацвалюты нельзя назвать существенным) лишь слабый спрос на доллар. Это небольшая активность импортеров и пауза иностранцев, которые еще не начали скупать валюту под вывод дивидендов из Украины. Этого от них ждут в начале июня.
При этом на гривну давят не только платежи по НДС, но еще выплаты процентов (купонов) по старым выпускам ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма). Сегодня Минфин перечислил 2,7 млрд грн, а за два предыдущих дня 575 млн грн. Завтра держатели получат еще 506 млн грн. Часть из этих средств пойдет на покупку валюты.
Ко всему прочему на валютный рынок и на гривну давят текущие новости.
"Исходя из активного обсуждения того, как санкции против Беларуси скажутся на Украине, можно ожидать, что рынок начнет закладывать эти риски в котировки. Особенно иностранцы. В первую очередь, речь идет о рисках, связанных с топливным рынком", - отметил в общении со руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Чем больше рисков нерезиденты будут видеть в Украине, тем меньше новых ОВГЗ будут покупать, и активнее будут выводить свои капиталы из нашей страны.
"Появляются дополнительные риски и на них реагируют. Не только по Белоруссии. Еще сегодня была новость о том, что РФ не хочет продлевать мандат ОБСЕ на патрулирование Донбасса. Это все важные факторы", - считает Шевчишин.
На завтра, 27 мая, эксперты прогнозируют старт межбанка в рамках 27,56-27,58 грн/$. При этом дают разные прогнозы по дальнейшему развитию событий.
"Возможны два варианта: что котировки "потопчутся" в текущем курсовом диапазоне или что пойдут на 27,60 грн/$. Посмотрим, какие новости будут по новым выплатам по НДС", - сказал Василий Невмержицкий.
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