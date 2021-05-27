Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский хочет создать войска теробороны, как в Польше, но тратить на них из госбюджета в 34 раза меньше.

Владимир Зеленский решил создать в Вооруженных Силах Украины новый род сил - Силы территориальной обороны. Их численность составит 11 тыс. чел. Соответствующие законопроекты №5557 и 5558 Зеленский внес 25 мая.

У внедрения этой инициативы есть целый ряд сложностей. Две главные - финансовая и организационная.

Деньги на Силы теробороны

Согласно законопроекту №5558, предельная общая численность ВСУ должна вырасти с 250 до 261 тыс. чел., в т.ч. военнослужащих - с 204 до 215 тыс. чел. Сейчас в госбюджете на 2021 г. записаны расходы на Минобороны в размере 117,6 млрд грн, из них на оплату труда в ВСУ - 50,6 млрд грн. Если разделить эту последнюю сумму на 250 тыс. чел. и на 12 месяцев, получается довольно приличный размер денежного довольствия - в среднем по 16852 грн в месяц.

Эти цифры важны для понимания того факта, что украинцы в общем-то имеют мотивацию служить в армии. По данным Ukrainian Military Pages за февраль 2021 г., реальная численность ВСУ превышает 246,4 тыс. чел., из них более 195,6 тыс. - военнослужащие. При этом срочников - менее 20,7 тыс., а остальные - контрактники. Из них 40,1 тыс. принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины, а 134,5 тыс. контрактников выполняют другие задачи за пределами зоны ООС.

Сейчас в составе ВСУ действуют Сухопутный войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций. Зеленский предлагает добавить к ним Силы территориальной обороны (СТрО).

Идею эту можно только приветствовать, тем более что она уже реализована в Польше. Российская агрессия против Украины всерьез встревожила поляков, и с 1 января 2017 г. в Польше начали формироваться Войска территориальной обороны - Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Уже в 2017 г. на создание WOT было выделено более 1 млрд злотых (около $320 млн). К концу 2017 г. численность личного состава превысила 7,6 тыс. чел., а сейчас (май 2021 г.) достигла 29 тыс. чел. На конец 2022 г. запланировано довести численность WOT до 50 тыс. чел., а общий бюджет WOT - до $900 млн.

Наши СТрО должны начать формироваться ровно через пять лет после создания польских WOT - с 1 января 2022 г. Именно с этой даты должен быть введен в действие законопроект №5557 (если он к тому времени станет законом). Почему не раньше - понятно: в госбюджете-2021 расходы на СТрО не запланированы.

Первый замминистра обороны Иван Руснак подписал финансово-экономические расчеты на следующие три года. Согласно этому документу, в 2022 г. расходы госбюджета на создание СТрО численностью 11 тыс. чел. составят 2551 млн грн (из них 1803 млн грн пойдут на разворачивание и функционирование пунктов управления), в 2023 г. - 718 млн грн и столько же в 2024 г. Если пересчитать по нынешнему курсу Нацбанка, то 718 млн грн - это менее $26,2 млн. А в Польше собираются выйти на объем финансирования $900 млн в год - в 34,4 раза больше, чем запланировал Зеленский.

На денежное довольствие личного состава СТрО в 2022-2024 гг. запланировано тратить по 287 млн грн в год. Если разделить эту сумму на 11 тыс. чел. и на 12 месяцев, получается по 2174 грн в месяц. Это не просто смешно, это невозможно. За такие деньги никто служить не пойдет, это очевидно всем.

Местные бюджеты или меценаты?

На что же рассчитывает Зеленский? Свой законопроект №5557 он назвал громко: «Об основах национального сопротивления». И записал там, что «финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления осуществляется за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников».

Национальное сопротивление, по Зеленскому, состоит из трех составляющих: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Территориальная оборона, в свою очередь, тоже состоит из трех составляющих. Во-первых, это военная составляющая, где главная роль отводится СТрО ВСУ. Во-вторых, это гражданская составляющая, которая включает в себя «добровольческие формирования территориальных громад, которые привлекаются к территориальной обороне». В-третьих, это военно-гражданская составляющая - штабы зон (районов) территориальной обороны. В каждой области Украины руководителем зоны теробороны будет глава областной госадминистрации, а руководителем штаба этой зоны - командир бригады СТрО ВСУ. Аналогично в каждом районе (в составе области) руководителем района теробороны будет глава районной госадминистрации, а руководителем штаба - командир батальона СТрО ВСУ.

Отсюда уже очевидно, что именно будет финансироваться из местных бюджетов. Зеленский хочет обязать областные, районные, городские, поселковые, сельские советы, чтобы они обеспечивали «пределах соответствующих расходов местных бюджетов надлежащее финансирование мероприятий национального сопротивления местного значения и мероприятий подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению». Можно предположить, что советы территориальных громад согласятся взять на себя финансирование добровольческих формирований. Наверное, областные и районные советы, если на них поднажать, согласятся профинансировать функционирование штабов зон (районов) теробороны.

Однако сомнительно, чтобы можно было заставить местные советы участвовать в финансировании чисто военной составляющей, то есть подразделений СТрО ВСУ. Ну это все равно что записать в законе изъятие из местных бюджетов части доходов.

Поэтому остается последний вариант, который записан у Зеленского: финансирование «из других не запрещенных законодательством Украины источников». То есть, как мы все понимаем, из средств меценатов. Конечно в этой роли теоретически могут выступать какие-то западные фонды. Но главными меценатами, конечно, придется стать представителям местного бизнеса.

Чтобы воинам СТрО ВСУ платили не по 2174 грн в месяц, как расщедрился Зеленский, а по 16852 грн, как сейчас в среднем по ВСУ, нужно содрать с местного бизнеса всего-навсего 1,94 млрд грн. Но это только на денежное довольствие. А ведь воинов нужно еще одеть, обуть, накормить, вооружить, обучить и натренировать на полигонах.

Если же бизнес окажется недостаточно понятливым и патриотичным, то ему, наверное, помогут исправиться налоговая, Бюро экономической безопасности и перспектива попасть в санкционные списки СНБО - как контрабандист, вор в законе или пособник олигарха. Возможно, у Зеленского есть какой-то другой план, пока не известный общественности, - тогда он наверняка расскажет о нем в очередном видеообращении. Или расскажут «слуги народа», когда законопроекты будут обсуждаться в парламентских комитетах и затем в сессионном зале.

Организационные странности

Большие вопросы вызывает не только финансирование, но и организация национального сопротивления и, в частности, теробороны. В экспертной среде сейчас бурление мнений по этой теме. Опять же, можно надеяться, что что-то прояснится в ходе публичного обсуждения проектов. Пока же мы просто отметим самые дискуссионные моменты, на которые обращают внимание эксперты.

Начнем с того, что в повестке дня Верховной Рады уже стоит законопроект №4504 «О территориальной обороне», который был внесен еще 16 декабря прошлого года представителем «Голоса» Андреем Шараскиным. В разработке этого проекта участвовал генерал-майор Сергей Кривонос, который тогда занимал пост заместителя секретаря СНБО. Этот проект не понравился Банковой - собственно, именно потому Кривонос и лишился своего поста.

Неудивительно, что сейчас Кривонос критикует инициативу Зеленского. «Не прошло и 155 дней, как появился альтернативный проект закона №5557 к проекту закона «О территориальной обороне Украины» №4504, поданному нами 16 декабря 2020 г. 155 дней весь государственный аппарат работал над красивым названием проекта закона «Об основах национального сопротивления», который по сути о территориальной обороне. На самом деле, хорошее название, но если почитать содержание - смешали несмешиваемое», - подчеркивает генерал.

По его мнению, этот проект не системный и внутренне противоречивый. Он цементирует существующую ситуацию в теробороне и даже усугубляет некоторые проблемы. «Чувствуется, что люди, которые писали этот документ, вообще не имели отношения ни к движению сопротивления, ни к военной службе, ни к подготовке населения, чем в очередной подставили верховного главнокомандующего», - резюмирует Кривонос.

С других позиций критикует президентскую инициативу военный эксперт, завсектора Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. Он видит опасность в том, что среди трех составляющих национального сопротивления, предложенных Зеленским, одна, а именно гражданская, может в отдельных регионах оказаться под контролем местных князьков и корольков.

«Посмотрел я законопроект "Об основах национального сопротивления". Что сказать? Во-первых, он предполагает, что все руководители органов местного самоуправления, главы районных и областных советов являются, как минимум, лояльными к государству, что среди них нет реальных и потенциальных коллаборационистов. Во-вторых, в 2014 году, скорее всего, я был бы в восторге от такого закона, поскольку сам был в самообороне и предлагал нечто подобное в аналитической записке по противодействию сепаратизму. Но, насмотревшись на политико-коммерческое использование разного рода активистских организаций, сейчас считаю, что дело обороны должно быть профессиональным», - отмечает эксперт.

По его мнению, Сил территориальной обороны было бы вполне достаточно и без «добровольческих формирований территориальной громады». «С одной стороны, есть извечная склонность украинцев к атаманщине, с другой - риск того, что в состав этих добровольческих формирований попадут далеко не те люди, которые ожидались. Да, в законопроекте есть определенные предохранители, но сработают ли они в условиях высокого уровня коррупции, неизвестно», - констатирует Филипенко.

В этом свете еще более острой выглядит проблема финансирования военной составляющей национального сопротивления, то есть СТрО ВСУ. Если подразделения СТрО будут финансироваться местными олигархами, то как бы не получилось так, что эти олигархи будут использовать эти подразделения для своих нужд. Например, чтобы укрепить свою власть. То есть как бы эти подразделения не превратились в местные частные армии, хорошо вооруженные и обученные. А как иначе, если Зеленский согласен платить их воинам только по 2174 грн в месяц.

