Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка

Ігор Петренко / Depo.ua

Похоже, в коридорах власти считают, что если не подставят плечо настоящим членам команды, эта команда рассыпется.

Пинг-понг между Центральной избирательной комиссией и Верховным Судом по установлению итогов голосования на Надвирнянском избирательном округе №87 продолжается. Соперники пытаются поразить друг друга острыми ударами, а мячи сторонам подают группы поддержки обоих ведущих кандидатов в народные депутаты - Василия Вирастюка от партии власти "Слуга народа" и Александра Шевченко, совладельца курорта "Буковель", представителя партии "За Будущее".

Война решений между ЦИК и Верховным Судом продолжается

В ночь на воскресенье, 23 мая, рассмотрев жалобу адвокатов Шевченко, Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая, которым Вирастюк признан победителем выборов. Противоправным суд назвал также непризнание ЦИК результатов голосования на шести участках округа, где исчезли более 3 000 бюллетеней - именно там, где побеждал Шевченко. При этом ВС обязал Центризбирком установить окончательные результаты выборов.

По мнению адвокатов Шевченко, это должно означать назначение комиссией повторного голосования на тихом Прикарпатском округе, который вдруг стал скандальным. Но в Центризбиркоме считают иначе: упомянутое решение ВС комиссия уже обжаловала в Большой Палате Верховного Суда.

Это не первое решение высокой судебной инстанции относительно ситуации на этих довыборах, как не и первая отмена судом решений ЦИК. 1 мая Верховный Суд уже обязывал ЦИК установить результаты голосования по 87-му округу и признавал противоправными действия комиссии по установлению результатов выборов, а также отменил протокол ЦИК от 22 апреля о результатах выборов в этом округе (по версии ЦИК, победил Вирастюк).

Между тем, 28 апреля, коллегия судей Кассационного админсуда ВС отказала в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Шевченко и признала правомерным решение ЦИК по установлению результатов выборов.

Наконец, в эти выходные в Верховном суде пришли к выводу, что "установление результатов выборов в этом деле способом признания недействительным голосования на шести избирательных участках без учета сведений о результатах голосования на этих участках такова, что свидетельствует о не учтении голосов всех избирателей", так как "ЦИК не устранила сомнения в победе любого кандидата в народные депутаты в понимании честных, прозрачных выборов, учитывая предыдущее отсутствие определенного количества бюллетеней (504 единицы) с учетом незначительной разницы голосов кандидатов. Кроме того, спорные пункты решения ответчика, которыми не учтены на этапе установления результатов голосования голоса 3 189 человек, проживающих на указанных спорных участках, в связи с этим вызывает сомнение их способность отражать реальное волеизъявление избирателей".

Дело принципа для Банковой

Напомним, 28 марта на избирательном округе №87 на Ивано-Франковщине состоялись промежуточные выборы народного депутата. Баллотировались 14 кандидатов. 4 апреля на сайте ЦИК появились данные о 100% подсчитанных протоколов с участков, по которым победил "слуга народа" Василий Вирастюк. Его 22 апреля ЦИК и объявила победителем.

Но дальше, как говорилось выше, включился Верховный Суд - начался и продолжается до сих пор политико-юридический пинг-понг. После голосования полиция завела 17 производств в отношении возможных нарушений во время выборов. А Шевченко, чья кампания так же, по мнению наблюдателей, не может считаться безупречной, обещал не сдаваться и оспаривать нарушения, которые фиксировала его команда, в судах. Собственно, так и делает, причем не без успеха, заблокировав подведение итогов выборов.

Почему же ЦИК так настойчиво повторяет имя победителя, игнорируя требования судей? Не потому, что мы говорим "Вирастюк", а подразумеваем "Банковая"? Ни с того ни счего же президент накануне голосования, 26 марта, провел онлайн-совещание о ходе вакцинации против COVID-19, привлекая к ней такого "известного специалиста по вопросам медицины", как господин Вирастюк. Это было расценено наблюдателями как предвыборная агитация.

А 20 апреля на пресс-конференции Зеленский без лишних комплексов заявил: "Я уверен, что ЦИК действовала согласно украинскому законодательству, я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе ... Это не какой-нибудь маленький бизнесменчик, это наша гордость - Василий Вирастюк ... уверен, что за него голосовали. К нему нет вопросов, чистый человек ... ". Более того, там же Зеленский прибег к публичну прямому выпаду в адрес кандидата от "За Будущее": "... приехали с господином Шевченко на участок 200 человек с оружием, в спортивных костюмах. Это граждане Украины, но это не общество. Общество выбрало Вирастюка, а работать участку не давали именно эти молодчики", - сказал он.

Из этих заявлений, которые можно воспринять как прямое указание ЦИК, следует вывод: проигрыш кандидата от власти нанес бы ощутимый и заметный всем удар по имиджу непобедимой политсилы, как не так давно, еще в 2019 году , считали лидеры партии "Слуга народа". И вопрос принципа для Банковой сейчас "дожать" эту тему и все-таки завести Вирастюка "за руку" в зал парламента, пусть и с помощью судебных решений.

Но с последним возникла неожиданная заминка: Верховный Суд закрыл глаза на пожелания главы государства и даже после того, как "главный палец страны" ясно указал на "победителя", продолжает демонстрировать нетрадиционную для отечественной судебной системы (во все времена внимательной к пожеланиям власти) принципиальность. Некоторые наблюдатели напоминают, что только за последние недели Верховный Суд не только одно за другим отменил решение ЦИК, а признал незаконным один из указов Владимира Зеленского и начал рассмотрение ряда дел, в которых истцы оспаривают указы президента. И что ждать Банковой от этого суда, неизвестно.

Сливать своих - не по пацански?

Процесс определения того, кто в доме хозяин может затянуться, в него как в омут уже втянута судьба Прикарпских выборов. Конечно, ВС в итоге может все таки изменить позицию и "освятить" вручение депутатского мандата Вирастюку. Тем более, если по "сигналу" президента правоохранители активно расследуют визиты на участки округа "людей в спортивных костюмах".

Но не исключено, что судейская фронда еще сопротивлятся и раз за разом своими решениями напоминает "зеленой" команде, что и "старые лица", которые олицетворяют глубинную власть в нашей стране и мало изменяются под внешними воздействиями, еще не сказали свое последнее слово. Если ситуация не разрешится однозначной победой какой-либо из сторон скрытого или возможного конфликта или хотя бы перемирием, можно будет говорить об отдаленных последствиях не только для судебной системы страны, но и для политической.

А прямо сейчас ситуация с определением победителя по округу №87 заходит в тупик, когда и мячик для пинг-понга уже не нужен, потому что соперники размахивают ракетками просто по инерции. Компромиссом здесь могло бы стать объявление повторных выборов на Надвирнянском округе из-за невозможности установить результаты мартовского голосования. И одновременно начать расследование фактов, о которых говорил президент - чтобы новая кампания прошла прозрачно и хотя бы без вопиющих нарушений законодательства. Но вместо этого Банковая и очень внимательная к ее мыслям ЦИК ухудшают ситуацию и для себя, портя имидж перед зарубежными партнерами, и выставляют ранее всеми уважаемого Василия Вирастюка на всеобщее посмешище. И при этом считают, что поступают как "правильные ребята".

Правда, "слуги" могут исключить из своего круга тех, кто правильным парнем не является. Или быть им перестал (так открыл рот на своих же). На днях так произошло с известным "лукашенколюбом" нардепом Евгением Шевченко. Или вот вспомним об открытом Офисом генпрокурора производстве по кнопкодавству против нардепа Владислава Поляка из группы "Доверие". При этом "слуги", которые были одними из первых кнопкодавов в этой Раде, Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, отделались за такие же действия просто извинениями. Потому что те, кто демонстрирует верность команде, пусть и допускает многочисленные проколы и является раздражитеем для общества, например Тищенко, - остаются в круге "своих".