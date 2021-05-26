Лана Зеркаль покидает Нафтогаз

Советница председателя правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Лана Зеркаль, советница председателя правления НАК Нафтогаз Украины, покинула компанию.

«Трудовая книжка уже у меня на руках», - сказала Зеркаль журналисту НВ Бизнес.

Лана Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ПАО Газпром (Россия) и в делах против Российской Федерации.

«Текущая ситуация вокруг Северного потока 2 крайне непроста. Многие годы Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины ещё не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении Президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся Европейским путём Украина», - сказала Зеркаль.

Напомним, что Зеркаль пришла в Нафтогаз в мае прошлого года - после увольнения Юрия Витренко с поста исполнительного директора. Она возглавила защиту Нафтогаза в судах против Газпрома и РФ. До своего увольнения из компании этим направлением занимался Витренко.

28 апреля Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления Нафтогаза. Вместо него на эту должность назначен и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко, который ранее был исполнительным директором Нафтогаза. Согласно распоряжению правительства, Витренко назначен главой правления госкомпании на год. Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей и заявление об отставке не подавал.

В Нафтогазе его увольнение и временное отстранение набсовета компании назвали возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Днем ранее Коболев и правление Нафтогаза презентовали отчет за прошлый год. Консолидированный чистый убыток группы в 2020 году составил 19 млрд грн. Представляя отчет, Коболев заявил, что компания «оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль». По его словам, по итогам первого квартала 2021 года Нафтогаз будет прибыльным.

Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года. В марте прошлого года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета Нафтогаза продлить полномочия Коболева на четыре года - до 22 марта 2024 года.

Юрий Витренко также пришел в Нафтогаз в 2014 году. В компании он занимал должность исполнительного директора и курировал успешно закончившиеся для Украины арбитражные разбирательства с Газпромом. Летом 2020 года Витренко ушел из Нафтогаза, поскольку его должность в компании сократили. Тогда же он заявил, что считает Коболева неэффективным руководителем.