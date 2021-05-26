Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли

Ігор Петренко / Depo.ua

Украина готовится к старту продажи земли с 1 июля. Между тем власть тренируется отражать атаки инициаторов земельного референдума.

Вечером понедельника Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики (KSE) и бывший (2019-2020) министр экономики государства, в прямом эфире телеканала ICTV поссорился с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Перессорил их земельный вопрос. Милованов выступал против референдума о продаже земли. При этом он прибег, по мнению части аудитории, к личным оскорблениям и эйджизму (назвал Тимошенко "бабушкой", да еще и "коррупции").

А двумя днями ранее, в субботу, 22 мая, на собрании фермерских и аграрных ассоциаций, профсоюзов и общественных организаций из разных регионов страны, которое состоялось в селе Березовка под Киевом, при поддержке и под непосредственным кураторством партии "Батькивщина", была образована инициативная группа для сбора 3 млн подписей граждан за проведение референдума, единственный вопрос которого: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?". Выступая на этом собрании, Юлия Владимировна заявила, что украинцы должны бороться за свое право развивать семейное фермерство и правильный аграрный уклад.

Земельные законы не нравятся Юлии Тимошенко

Упомянутый лидером "Батькивщины" закон является основой земельной реформы. Он был принят ВР 31 марта 2020 года, имеет номер 552-IX и название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Документ предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право продавать свои участки (паи), а также покупать землю. До сих пор можно было только передавать такую землю в аренду. До 2023 года право покупать землю будут иметь только физические лица. Владельцами земель c/х назначения могут быть граждане Украины, украинские юридические лица с конечными владельцами - гражданами нашей страны, а также территориальные общины и государство. Для юридических лиц рынок земли заработает с 2024 года.

В апреле этого года Рада преодолела "поправочный спам" фракций "Батькивщина" и ОПЗЖ и приняла еще два закона, которые формируют основу земельной реформы. Прежде всего это закон №1423-IX об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений, который Зеленский подписал в понедельник, во время форума "Украина 30. Земля", назвав его "земельной Конституцией" Украина. Он "возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы", - сказал президент. Важным является и закон №2195, который вводит куплю-продажу земли на электронных аукционах.

Вполне противоположного мнения придерживается лидер "Батькивщины". По первому из двух законов она вчера заявила, что он снимает контроль государства за использованием земли, "противоречит национальным интересам и снимает последние предохранители от распродажи украинской земли иностранцам". Поэтому референдум, говорит она, - единственный шанс защитить 72% территории страны (земли сельхозназначения).

Но, в любом случае, с 1 июля в Украине будет открыт рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения. Возникает вопрос: как Тимошенко хочет референдумом повернуть вспять реформу, которая начнется уже через считанные недели?

Как должен готовиться референдум

Инициированный "Батькивщиной" всеукраинский референдум может пройти согласно с разработанным командой Зеленского и принятым Верховной Радой 26 января 2021 года законом №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Интересно (мало кто обратил внимание), что в подписанном президентом варианте, который действует, в своем названии он потерял отсылки к народовластию и называется просто "О всеукраинском референдуме". Это именно тот закон, о котором во время его рассмотрения Тимошенко говорила с парламентской трибуны: "Где в этом процессе народ? По этому закону провести референдум народ не сможет никогда". Но, как видим, таки пробует.

Согласно закону, референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Подписи относительно назначения такого референдума должны быть собраны не менее чем в 2/3 областей, не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области. Установлен и срок сбора подписей - 90 дней с момента регистрации инициативной группы в Центризбиркоме.

Далее включается следующий механизм: собранные подписи передаются ЦИК, которая имеет 15 дней на их проверку и принятие решения о проведении референдума или отказе. Далее президент должен своим указом объявить всенародный референдум по народной инициативе. На агитационную кампанию за вопрос отведено 60 дней.

Референдум как инструмент для зарабатывания политических баллов

Земельный вопрос в Украине всегда создавал плодотворную почву для сил, которые на популистском лозунге "Землю - крестьянам!" зарабатывают себе политические дивиденды. Поэтому и сейчас в процессе борьбы за "закрытие" рынка земель Юлия Тимошенко не одинока. В этом деле она имеет немало конкурентов. Уличные акции против продажи земли при рассмотрении соответствующего законодательства, блокирование трибуны и перфомансы под стенами Рады устраивали не только "бело-сердечные", но и "Оппозиционная платформа - За жизнь", и некоторые аграрные объединения.

Для Тимошенко нынешняя попытка провести земельный референдум - не первая в ее политической биографии. Еще в апреле 2017 года Окружной административный суд Киева запретил проводить инициированный ею референдум о продаже сельскохозяйственной земли. В срыве своих планов она тогда обвинила пятого президента Петра Порошенко. Теперь, в случае блокирования ее инициативы, обвинят шестого.

Референдумом - по референдуму

Власть очевидно должна была что-то противопоставить активности инициаторов референдумов. И не только по земельной тематике, но и других, на которых планируют сыграть оппоненты. 14 мая Центральная избирательная комиссия сообщила, что обработала документы собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, которые состоялись 29 апреля в 15 населенных пунктах родной для президента и многих членов его команды Днепропетровской области. И зарегистрировала 5 инициативных групп референдума, образованных на собрании граждан в пгт. Петриковка Днепровского района, пгт. Васильковка Синельниковского района, пгт. Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района. На сбор подписей им отведен срок до 12 августа. Еще 10 инициативным группам ЦИК в регистрации отказал, потому как предложенные ими вопросы совпадают с вопросами зарегистрированных групп.

На свой референдум представители Днепропетровщины хотят вынести целый перечень вопросов - в то время, когда закон позволяет поднимать на референдуме одновременно только один. Уже это заставляет думать об этом проекте как о троллинге или попытке запутать людей. Вот о чем жители Днепропетровщины хотят спросить сограждан:

- Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах а также государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?

- Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?

- Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?

- Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

- Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

"Офис президента через ЦИК регистрирует фейковые инициативные группы для проведения референдумов по вопросам, которые команда "Батькивщины" планировала вместе с людьми вынести на всеукраинское обсуждение. Они это делают для того, чтобы остановить настоящие референдумы. Вот вам и фейковое народовластие", - прокомментировала эту историю Юлия Тимошенко. Действительно, она подумывала спросить людей о чем-то подобном, когда в январе анонсировала пять референдумов по похожим вопросам. Но, как видим, кому-то очень хочется ее опередить.

Прозвучала и идея более серьезной, чем "днепровская", инициативы, тоже связанной с проведением референдума. Озвучил ее на прошлой неделе сам президент Зеленский на ежегодной пресс конференции. Заявил, что на общегосударственный референдум может быть вынесен вопрос ситуации на Донбассе. Если этого, конечно, захочет народ Украины. Деталей этой идеи глава государства не озвучил. Эксперты же предполагают, что идея референдума по Донбассу могла возникнуть, чтобы информационно перебить тему земельного референдума.

Наконец обратим внимание на интересный нюанс: согласно закону, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина. Ст. 31 закона говорит: если у ЦИК есть сомнение в конституционности вопроса, который предлагается вынести на референдум по народной инициативе, комиссия останавливает регистрацию инициативной группы и направляет к президенту Украины ходатайство о направлении в Конституционный Суд Украины соответствующего обращения. КСУ должен вынести решение не позднее чем на 30 день с момента получения обращения. До появления вердикта конституционных судей процесс всеукраинского референдума считается остановленным. Поэтому основные сложности у инициаторов земельного референдума - еще впереди. Но главная сложность для них в том, что успешным у нас может быть только тот референдум, в котором заинтересована власть. Им же остается одно - набирать какие-то рейтинговые баллы на обвинениях этой власти в блокировании их референдумных инициатив.