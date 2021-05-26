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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дело Вирастюка. Как Верховный Суд мешает Зеленскому изображать всесилие

23:12 25.05.2021 |

Политика

 Вишневский / Деловая столица

За последний месяц Верховный Суд (ВС) принял, как минимум, три решения, которые категорически не устраивают Банковую. Он отменил два решения ЦИК, а также окончательно признал незаконным один из указов Владимира Зеленского. А также приступил к рассмотрению еще целого ряда дел, в которых истцы оспаривают указы Зеленского. И там тоже весьма вероятны решения, невыгодные для Банковой.

Это уже создало неприятности Зеленскому и его партии «Слуга народа». Но еще больше проблем ждет их впереди.

Хотя решения ВС касаются вроде бы лишь конкретных персоналий, но на самом деле они ломают целые схемы, которые могли бы обеспечить Зеленскому абсолютную власть. Именно это больше всего раздражает Банковую.

Схема с манипуляциями на выборах

У всех на слуху, как ВС упорно отменяет решения ЦИК о признании кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка победителем на довыборах в парламент в округе №87 на Ивано-Франковщине. 1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК от 22 апреля о результатах выборов в округе №87. 23 мая коллегия судей Кассационного административного суда ВС отменила новый протокол ЦИК от 19 мая и, что особенно важно, отменила принятое тогда же постановление ЦИК, которое признает недействительным голосование на шести избирательных участках и говорит о необходимости установить результаты выборов в округе без учета голосов на этих участках.

Сейчас еще нельзя сказать наверняка, чем закончится эта история. Решение коллегии судей может быть обжаловано в Большую палату ВС. Возможно, ЦИК подаст такую жалобу; но это будет лишь затягиванием времени, ибо Большая палата свою позицию сформулировала еще 1 мая. По большому счету, у ЦИК два варианта: или назначить в округе №87 новые выборы, или под давлением Зеленского проигнорировать решение ВС и выдать Вирастюку удостоверение нардепа. Зеленский на пресс-конференции 20 мая уже публично объявил: «Я уверен, что ЦИК действовала согласно украинскому законодательству, я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе».

Однако эта история - не только про Вирастюка. Для крупнейших политических сил довыборы в округе №87 стали репетицией следующих парламентских выборов, которые могут оказаться внеочередными.

Напомним, что новая Верховная Рада будет избираться по новым правилам - по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Это означает, что люди будут голосовать не только за партии, но и за конкретных кандидатов от партий. А значит, будет множество спорных мандатов, судьба которых, как сейчас в округе №87, будет определяться перевесом в несколько сотен голосов.

Зеленский бросил все силы на то, чтобы обеспечить Вирастюку победу. В округ приехала парламентская делегация «слуг народа» во главе с Николаем Тищенко, который в окружной избирательной комиссии требовал становиться перед ним на колени и просить прощения (6 мая по заявлению двух членов комиссии уже возбуждено уголовное производство). ЦИК аннулировала голосование на шести участках, и именно этот хитрый способ принес Вирастюку победу. Зеленский словно демонстрировал свое всесилие: дескать, депутатом станет тот, кого я назначу. Решение ВС нанесло по этому мифу серьезный удар.

Даже если Зеленский сейчас протащит Вирастюка в Верховную Раду, после решения ВС выглядит сомнительным, чтобы ЦИК смогла повторить подобную схему на следующих парламентских выборах. Если ЦИК опять, как сейчас в округе №87, попытается аннулировать результаты выборов на отдельных участках, это наверняка будет оспорено в ВС. И если ВС признает действия ЦИК незаконными, то вся новоизбранная Верховная Рада окажется нелегитимной. И тогда возникнет полномасштабный политический кризис, который может стать фатальным для политической судьбы тех, кто сделал ставку на манипуляции с результатами голосования.

Схема с увольнением путем отмены назначения

12 мая Большая палата ВС вынесла еще одно решение, которое может иметь долгоиграющие последствия. Как известно, 27 марта Зеленский своим указом отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. И с тех пор он именует их «бывшими судьями». Однако они оспорили указ Зеленского в Кассационном административном суде ВС. Уже прошли первые судебные заседания; следующее заседание по иску Касминина назначено на 4 июня, а по иску Тупицкого - на 17 июня.

Так вот, 12 мая Большая палата ВС вынесла окончательное решение по аналогичному делу. Суть в том, что еще 24 мая 2019 г., через несколько дней после инаугурации, Зеленский своим указом отменил указ Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Горковенко оспорил указ Зеленского. 19 декабря 2019 г. Кассационный административный суд ВС признал указ Зеленского противоправным и отменил его. Зеленский подал апелляцию и теоретически имел шанс ее выиграть.

Однако надежды Банковой не сбылись. Большая палата ВС отказала Зеленскому в удовлетворении его апелляционной жалобы. Таким образом, Горковенко (он сейчас, кстати, является депутатом Киевского областного совета от «Европейской солидарности») празднует окончательную судебную победу над Зеленским.

В решении Большой палаты ВС указывается, что президент Украины, реализуя предоставленные ему полномочия по формированию состава Национального совета, может принимать только решения о назначении или освобождении его члена; при этом отмена указа о назначении или увольнении члена этого органа не является способом реализации конституционных полномочий президента Украины. Если заменить тут Нацсовет на КСУ, получим то решение, которое, по-видимому, будет принято по искам Касминина и Тупицкого. И по любым другим подобным искам, если Зеленский попробует еще кого-нибудь уволить путем отмены указа о назначении.

Положение Зеленского усугубляется тем, что ему отказали в поддержке по этому вопросу послы G7. На Банковой надеялись, что западные партнеры с восторгом воспримут новость о том, что Зеленский аннулировал назначение судьями КСУ Тупицкого и Касминина. 20 апреля он издал указ «О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины». И поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку внести в десятидневный срок предложения по персональному составу конкурсной комиссии. Давно известно настоятельное требование западных партнеров о том, чтобы отбор судей КСУ осуществлялся при участии международных экспертов. Уже на следующий день, 21 апреля, Ермак провел встречу с послами G7, на которой, цитируем сообщение президентского сайта, «обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии».

Обычно послы G7 в своем официальном Twitter-аккаунте сообщают о всех важных для них встречах. Например, 20 апреля они сообщили о встрече с Петром Порошенко, а 22 апреля - с главой антикоррупционного комитета парламента Анастасией Радиной. Однако о встрече с Ермаком они предпочли просто промолчать. Похоже, не нашли дипломатических выражений.

Банковая старательно замалчивает этот факт, но тем не менее она боится его игнорировать. Указа о назначении конкурсной комиссии, которая избрала бы двух судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина, до сих пор нет.

Продолжение следует

На рассмотрении ВС находится еще целый ряд интересных дел о признании противоправными указов Зеленского. Истцами выступают фигуранты санкционных списков, утвержденных указами Зеленского согласно решений СНБО. Опять же, верховные судьи будут в этих судебных процессах давать оценку не персоналиям, а той схеме, которую использует Зеленский. В данном случае это схема внесудебного наказания по решению СНБО. Причем наказания, не подкрепленного предъявлением обвинения или хотя бы подозрения. Например, 19 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал тогда: «СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч.5 - это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко и господину Медведчуку применены санкции». С тех пор прошло уже более трех месяцев, но подозрение по статье о финансировании терроризма Медведчуку и Марченко до сих пор не предъявлено.

Зеленский на подобных решениях СНБО построил свою пиар-стратегию. На пресс-конференции 20 мая он так и заявил: «Вы увидите еще много всего, смотрите нас каждую пятницу».

И это тоже является одной из основ мифа о всесилии Зеленского. Дескать, Банковая может наказать любого, кого захочет, без всякого суда.

Однако создатели этого мифа сильно преувеличили реальные возможности Зеленского. И уж точно они просчитались с Верховным Судом. Если сейчас все, на чем пиарится Зеленский, будет разрушаться верховными судьями, это, конечно, не помешает Зеленскому поднять еще большую волну самопиара. Мол, я борюсь изо всех сил против всего плохого за все хорошее, а ВС мне пакостит. Но реальных рычагов повлиять на ВС у него нет.

Более того, можно сказать, что Зеленский и «слуги народа» сами очень постарались, чтобы ВС занял по отношению к ним жесткую позицию. 16 октября 2019 г. монобольшинство «слуг народа» приняло предложенный Зеленским закон, в котором говорилось о сокращении числа верховных судей с 200 до 100. Однако пленум ВС обратился в КСУ, и конституционные судьи согласились с верховными: судебная реформа от Зеленского антиконституционна. То есть закон остался нереализованным именно потому, что верховные судьи нашли способ себя защитить.

И сейчас мы видим классический пример институциональной мести. Верховные судьи были в числе первых, на ком Зеленский хотел продемонстрировать свое всесилие. Они оказались первыми, кому удалось оказать эффективное сопротивление. Неудивительно, что теперь они старательно ломают планы Банковой.

Нелишне подчеркнуть, что ВС располагает поддержкой послов G7, ведь это не какой-то там старый суд Кучмы - Януковича, а совершенно новый суд, который начал работу 15 декабря 2017 г. Его судьи были отобраны по конкурсу под контролем западных партнеров. Конечно, Зеленский может попробовать его разогнать. Но это будет уже совсем другая история и с совсем другими для него последствиями.
 

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