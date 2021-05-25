Опыт Израиля для Украины. Почему «Химера» нам нужнее, чем «Железный купол»

Михаил Жирохов / Деловая столица

Использование российским оккупационным корпусом ПТРК против фортификационных сооружений и транспортных средств на Донбассе является одной из проблем, решить которую нам пока не удалось.

21 мая в 2:00 завершилась израильская операция, которая получила название «Страж стен» и продлилась 10 суток и 8 часов. В очередной раз Армия обороны Израиля продемонстрировала превосходство высокотехнологических военных разработок против террористических методов палестинских вооруженных формирований. Кое-какие результаты операции могут быть применимы и нашими вооруженными силами для противостояния с российскими гибридными формированиями на Донбассе и российской армией в целом.

Итак, прежде всего подтвердила свою эффективность многоуровневая система противоракетной обороны «Железный купол». Ей удалось перехватить большую часть ракет, которые пересекли границы Израиля и запускались из сектора Газа и территории Ливана.

На этом фоне в Украине пошли разговоры о том, что хорошо бы и нам иметь такую систему в противостоянии с Москвой. Интерес к теме подогрел министр обороны Андрей Таран, который во время визита 18 мая на «Мотор Сич» заявил, что наша страна еще в прошлом году начала процесс создания противоракетной обороны и ныне рассматривается возможность приобретения комплекса - аналога «Железного купола».

Оставим за скобками цену такого комплекса и отсутствие производства противоракет (за 10 дней их было выпущено минимум 1700, именно массовостью применения дешевых ракет палестинские террористы пытались пробить «Железный купол») - и остановимся только на потребности Украины в такой системе.

Израильский «Железный купол» создавался для перехвата всего, что летит из сектора Газа - от ударных беспилотников до минометных мин и самодельных управляемых ракет - на относительно небольших дистанциях.

Для Украины такой проблемы не существует, так как нам противостоят не вооруженные формирования типа ХАМАС или «Исламский джихад», а полноценные армейские части, сформированные под контролем РФ. Мало того, в случае полноценного вторжения нашим противником будет российская армия с оперативно-тактическими ракетами наземного базирования «Искандер» и корабельного базирования «Калибр».

То есть развертывание системы типа «Железный купол» имеет смысл только для прикрытия передовых аэродромов базирования типа Чугуев или Чернобаевка, или мест базирования зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Ведь именно на их базе и стоит строить национальную противоракетную систему. Тем более что у нас есть достаточно много ЗРК типа С-300ПС, С-300В-1, «Бук-М1», освоены их ремонт и модернизация, а также перепаковка ракет к ним.

Против оперативно-тактических ракет еще более эффективным может оказаться ЗРК «Тор», который вернули в 2019 г. в состав вооруженных сил. Еще на стадии принятия на вооружение в Советском Союзе расчеты таких комплексов достаточно уверенно перехватывали 220-мм неуправляемые ракеты тяжелого РСЗО «Ураган».

Рассмотрим и другие аспекты боевых действий в ходе операции «Страж стен». Так, еще одной угрозой для Израиля стали пуски террористами противотанковых управляемых ракет. Всего за 10 дней зафиксированы три результативных пуска ПТРК (по некоторым данным, это был «Корнет» российского производства), в результате которых была уничтожена гражданская машина (водитель был снаружи, легко ранен), военный бронированный джип (один военнослужащий убит, двое ранены) и пустой военный автобус (один военнослужащий, находившийся поблизости, легко ранен).

В ответ израильские военные развернули настоящую охоту за расчетами подобных комплексов, в результате их были уничтожены десятки. Такая эффективность стала возможна благодаря применению новой системы «Химера» разработки компании Thirdeye Systems. Утверждается, что компании удалось реализовать работу искусственного интеллекта по отслеживанию множественных объектов одновременно непосредственно на мультикоптере, давая оператору уже обработанную панорамную картину происходящего с потенциальными целями. Таким образом, для эффективной работы не требуется специальная подготовка оператора, как это ныне практикуется с беспилотными летательными аппаратами.





Стоит напомнить, что использование российским оккупационным корпусом противотанковых ракет как против фортификационных сооружений, так и против транспортных средств в прифронтовой зоне - является одной из проблем для нашей группировки на Донбассе, решить которую пока не удалось.

Израильская операция также показала важную роль в боевых действиях ударных беспилотников, причем в израильской армии отдают предпочтение барражирующим боеприпасам, которые у нас называют «дронами-камикадзе». К сожалению, подобных аппаратов на вооружении ВСУ просто нет, а количество ударно-разведывательных «Байрактаров» турецкого производства нельзя назвать достаточным. Не воюющая Польша планирует в ближайшее время купить сразу 24 таких аппарата, в то время как у нас их на вооружении всего шесть. Хотя подписаны дополнительные контракты и даже велись разговоры о разворачивании «отверточной» сборки беспилотников в Украине, но это всего лишь неясные планы на будущее.