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АНАЛИТИКА

Целесообразность или законность: Когда под санкциями Зеленского окажутся тысячи украинцев

08:49 25.05.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Скоро каждое министерство и ведомство будет рекомендовать СНБО ввести санкции в отношении лиц из сферы, которыми эти государственные органы занимаются.

"Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции", - заявил министр аграрной политики Роман Лещенко. Фамилий потенциальных подсанкционных граждан он не назвал, однако можно предположить, что в списки попадут бывшие руководители Госгеокадастра, экс-руководители соответствующих подразделений этого ведомства в центре и регионах, отдельные бизнесмены, об аферах которых в сфере земельных отношений сообщалось в прессе. То есть люди, преимущественно малоизвестные широкой публике. Попадут ли в списки политические фигуры, сказать сложно, но в том, что такой ход может быть направлен и против политсил, которые продвигают инициативу референдума о продаже земли, можно не сомневаться.

Лещенко также не уточнил, когда именно Совбез примет решение. Но учитывая то, что вчера президент Владимир Зеленский подписал так называемую "земельную конституцию" - закон, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли - под это решение могут приурочить очередные санкции. На этот раз - в отношении земельных махинаторов.

Почему фигуранты санкционных списков не спешат в суд

Напомним, сначала под санкции попали нардепы из "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак, жена Медведчука Оксана Марченко и еще несколько человек. Следующими стали 19 компаний в сфере недропользования и контрабандисты (нескольких даже лишили гражданства), а последними по времени - "воры в законе". Основания принятых решений объяснялись по-разному: в отношении Медведчука и Козака по статье "финансирование терроризма", против контрабандистов - необходимостью решительной борьбы с контрабандой, против "воров в законе" и криминальных авторитетов - потребностью искоренения криминалитета. Так же по-разному реагировали на санкции в отношении себя и их фигуранты: Медведчук и Марченко обратились в суд, решил судиться и лишенный гражданства "король контрабанды" Вадим Альперин.

Через СМИ угрожали идти в суд и еще несколько подсанкционных лиц, но пошли ли - неизвестно. Скорее всего нет. Их мотивы понятны: во-первых, хотят посмотреть, что выйдет из судебных исков у других и действовать дальше по обстоятельствам, а, во-вторых, на фигурантов списков Совбеза, которые решат судиться, при желании могут накопать новых обвинений, да еще и посадить. Поэтому здесь действует шкурный принцип "лучше пересидеть". Ну, или дождаться удобного случая и пойти с иском в ЕСПЧ.

За это время было и несколько громких скандалов с подсанкционными. Самый громкий - попытка посадить Медведчука. Печерский суд отправил его под домашний арест (но не по тем подозрениям, из-за которых введены санкции), а Киевский апелляционный суд в пятницу оставил это решение в силе. Хотя прокуратура настаивала на отправке кума Путина за решетку с возможностью выйти под залог в размере 300 млн 930 грн. А наиболее свежий скандал: экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил, будто бы в список санкций СНБО попали чеченцы, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии.

Что не так с законностью санкций от Зеленского

Кроме скандалов, вокруг законности санкций до сих пор идут дискуссии. Спикеры от власти говорят: никаких нарушений закона нет. С этим не согласны правозащитники. 8 апреля Харьковская правозащитная группа выступила с заявлением, в котором назвала ограничительные меры в отношении граждан Украины такими, что подрывают фундаментальные принципы права, грубо нарушают Конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной, несут серьезные угрозы правам и свободам человека, а также имеют признаки узурпации власти в государстве. Правозащитники отметили: в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое рассмотрение судом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно проинформированным о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты и тому подобное. Впрочем, в ситуации с примененными санкциями кажется, что ни одна из этих гарантий не была соблюдена.

Критики решений власти акцентируют также внимание на том, что закон о санкциях содержит исчерпывающий перечень лиц, к которым могут быть применены санкции. В частности, это: иностранное государство; иностранное юридическое лицо; юридическое лицо, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента; иностранцы; лица без гражданства; субъекты, осуществляющие террористическую деятельность. То есть, к гражданам Украины, которые не попадают в перечень, применять санкции нельзя. Тем более, когда нет даже четкой юридической мотивации.

Впрочем, есть и другое мнение. Закон о санкциях принимался в 2014 году, тогда понималось, что он даст возможность противодействовать российской агрессии извне и внутри страны. Но в самом документе есть зацепка, которая и дала возможность толковать его более широко. В статье 3 закона, где определяются основания для санкций, сказано: "действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод". "Другими субъектами" могут оказаться многие люди. И если тренд на быстрые решения СНБО сохранится, дойдет до того, что каждое министерство и ведомство будет составлять свои списки лиц, в отношении которых будут применяться санкции. В конце концов, у нас в стране будут тысячи граждан, которых государство существенно ограничит в правах (как именно - перечислено в законе о санкциях). Кто-то скажет: они точно не узники совести, потому что замешаны в схемах, сделках, коррупции. Пусть и так, но подозрения должны быть юридически обоснованными и доказаны в суде.

Сейчас опять на слуху президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибег к воздушному пиратству. Он так долго у власти, что уже и забылось, как он ее получил в далеком 1994 году. А стал он президентом на мобилизирующих лозунгах о борьбе с коррупцией, мафией и преступностью.

Многим нравилось, как Лука "перетрахивает" чиновников (а заодно и оппозицию), пока не стало ясно, что авторитаризм остановил развитие Беларуси. Как украинцам не допустить ошибку соседей? Возможно, вместо того, чтобы радоваться, что на кого-то наложили дискуссионные с юридической точки зрения санкции, стоит контролировать власть, чтобы та под видом борьбы со всем плохим за все хорошее не скатилась к охоте на "врагов народа".
 

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