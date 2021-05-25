Финансовые новости
- |
- 25.05.21
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Целесообразность или законность: Когда под санкциями Зеленского окажутся тысячи украинцев
08:49 25.05.2021 |
Скоро каждое министерство и ведомство будет рекомендовать СНБО ввести санкции в отношении лиц из сферы, которыми эти государственные органы занимаются.
"Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции", - заявил министр аграрной политики Роман Лещенко. Фамилий потенциальных подсанкционных граждан он не назвал, однако можно предположить, что в списки попадут бывшие руководители Госгеокадастра, экс-руководители соответствующих подразделений этого ведомства в центре и регионах, отдельные бизнесмены, об аферах которых в сфере земельных отношений сообщалось в прессе. То есть люди, преимущественно малоизвестные широкой публике. Попадут ли в списки политические фигуры, сказать сложно, но в том, что такой ход может быть направлен и против политсил, которые продвигают инициативу референдума о продаже земли, можно не сомневаться.
Лещенко также не уточнил, когда именно Совбез примет решение. Но учитывая то, что вчера президент Владимир Зеленский подписал так называемую "земельную конституцию" - закон, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли - под это решение могут приурочить очередные санкции. На этот раз - в отношении земельных махинаторов.
Почему фигуранты санкционных списков не спешат в суд
Напомним, сначала под санкции попали нардепы из "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак, жена Медведчука Оксана Марченко и еще несколько человек. Следующими стали 19 компаний в сфере недропользования и контрабандисты (нескольких даже лишили гражданства), а последними по времени - "воры в законе". Основания принятых решений объяснялись по-разному: в отношении Медведчука и Козака по статье "финансирование терроризма", против контрабандистов - необходимостью решительной борьбы с контрабандой, против "воров в законе" и криминальных авторитетов - потребностью искоренения криминалитета. Так же по-разному реагировали на санкции в отношении себя и их фигуранты: Медведчук и Марченко обратились в суд, решил судиться и лишенный гражданства "король контрабанды" Вадим Альперин.
Через СМИ угрожали идти в суд и еще несколько подсанкционных лиц, но пошли ли - неизвестно. Скорее всего нет. Их мотивы понятны: во-первых, хотят посмотреть, что выйдет из судебных исков у других и действовать дальше по обстоятельствам, а, во-вторых, на фигурантов списков Совбеза, которые решат судиться, при желании могут накопать новых обвинений, да еще и посадить. Поэтому здесь действует шкурный принцип "лучше пересидеть". Ну, или дождаться удобного случая и пойти с иском в ЕСПЧ.
За это время было и несколько громких скандалов с подсанкционными. Самый громкий - попытка посадить Медведчука. Печерский суд отправил его под домашний арест (но не по тем подозрениям, из-за которых введены санкции), а Киевский апелляционный суд в пятницу оставил это решение в силе. Хотя прокуратура настаивала на отправке кума Путина за решетку с возможностью выйти под залог в размере 300 млн 930 грн. А наиболее свежий скандал: экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил, будто бы в список санкций СНБО попали чеченцы, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии.
Что не так с законностью санкций от Зеленского
Кроме скандалов, вокруг законности санкций до сих пор идут дискуссии. Спикеры от власти говорят: никаких нарушений закона нет. С этим не согласны правозащитники. 8 апреля Харьковская правозащитная группа выступила с заявлением, в котором назвала ограничительные меры в отношении граждан Украины такими, что подрывают фундаментальные принципы права, грубо нарушают Конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной, несут серьезные угрозы правам и свободам человека, а также имеют признаки узурпации власти в государстве. Правозащитники отметили: в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое рассмотрение судом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно проинформированным о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты и тому подобное. Впрочем, в ситуации с примененными санкциями кажется, что ни одна из этих гарантий не была соблюдена.
Критики решений власти акцентируют также внимание на том, что закон о санкциях содержит исчерпывающий перечень лиц, к которым могут быть применены санкции. В частности, это: иностранное государство; иностранное юридическое лицо; юридическое лицо, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента; иностранцы; лица без гражданства; субъекты, осуществляющие террористическую деятельность. То есть, к гражданам Украины, которые не попадают в перечень, применять санкции нельзя. Тем более, когда нет даже четкой юридической мотивации.
Впрочем, есть и другое мнение. Закон о санкциях принимался в 2014 году, тогда понималось, что он даст возможность противодействовать российской агрессии извне и внутри страны. Но в самом документе есть зацепка, которая и дала возможность толковать его более широко. В статье 3 закона, где определяются основания для санкций, сказано: "действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод". "Другими субъектами" могут оказаться многие люди. И если тренд на быстрые решения СНБО сохранится, дойдет до того, что каждое министерство и ведомство будет составлять свои списки лиц, в отношении которых будут применяться санкции. В конце концов, у нас в стране будут тысячи граждан, которых государство существенно ограничит в правах (как именно - перечислено в законе о санкциях). Кто-то скажет: они точно не узники совести, потому что замешаны в схемах, сделках, коррупции. Пусть и так, но подозрения должны быть юридически обоснованными и доказаны в суде.
Сейчас опять на слуху президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибег к воздушному пиратству. Он так долго у власти, что уже и забылось, как он ее получил в далеком 1994 году. А стал он президентом на мобилизирующих лозунгах о борьбе с коррупцией, мафией и преступностью.
Многим нравилось, как Лука "перетрахивает" чиновников (а заодно и оппозицию), пока не стало ясно, что авторитаризм остановил развитие Беларуси. Как украинцам не допустить ошибку соседей? Возможно, вместо того, чтобы радоваться, что на кого-то наложили дискуссионные с юридической точки зрения санкции, стоит контролировать власть, чтобы та под видом борьбы со всем плохим за все хорошее не скатилась к охоте на "врагов народа".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Изгнание из «зеленого» рая: Кого выпрут из «слуг» после Шевченко
|Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации
|Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины
|Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
|Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский
|Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу
|Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию
|Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский
Это интересно
|Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса
|Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»
|Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
|Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным
|Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780