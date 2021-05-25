Изгнание из «зеленого» рая: Кого выпрут из «слуг» после Шевченко

"Слугу" Евгения Шевченко исключили из фракции. Он опровергает намерение возглавить "ватный" политический проект в интересах Банковой, но грозит стать объединительным центром для оскорбленных "националистами" силовиков. Тем временем, взгляды изгнанника более или менее открыто разделяют целый ряд "слуг народа", и избавиться от них всех Зеленский не сможет.

Депутата из Запорожья, который стал относительно известным в масштабах государства благодаря своей гипертрофированной любви к белорусскому диктатору Лукашенко, все таки выгнали из фракции "Слуга народа". По сообщению пресс-службы "слуг", решение об исключении нардепа с хорошей украинской фамилией принималось методом сбора подписей членов фракции. Соответствующее объявление прозвучит на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады, а до этого времени Шевченко формально остается в рядах монобольшинства.

За что пострадал "простой колхозник" из Запорожья

Терпение "слуг" лопнуло после появления поста в Телеграмме, в котором Шевченко поздравил Лукашенко с задержанием оппозиционного бывшего главного редактора Телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича:

Буквально за вечер воскресенья сбор подписей за исключение Шевченко из фракции было молниеносно завершен. До этого события собрать достаточное количество автографов (согласно внутренним партийным решениям, это более 70% подписей членов фракции) "слугам" не удавалось, несмотря на то, что Шевченко не раз вляпывался в истории с поездками в Беларусь и прославлением местного "президента" или поздравлением по случаю его "победы на выборах" в 2020 году. На все эти раздражители в "Слуге народа" заявляли, что накажут коллегу исключением - хотя соответствующие разговоры и шли. Как видим, терпения не хватало.

Интересно, что до сих пор запорожский "лукалюб", всячески демонстративно раздражая коллег своими выходками, говорил, что не держится за "зеленую" фракцию, но сам выходить из нее не будет, а подождет, пока его исключат. Даже обещал инициировать сбор подписей за это решение. А когда подписи собрали и без него, прокомментировал решение "слуг", поблагодарил бывших коллег по фракции и заявил, что радуется ситуации:

А также еще раз назвал Лукашенко легитимным президентом Беларуси, а саму эту страну - нашим стратегическим партнером.

"Шевченко для юго-востока" или лидер для бывших беркутовцев?

Откликнулся и ранее изгнанный из этой фракции внефракционный и подсанкционный в США депутат Дубинский, назвав своих бывших коллег "грязью с подошв".

В этой реплике Дубинский упоминает версию, которая сводится к намерению Офиса президента использовать Шевченко для объединения вокруг него части радикально "ватных" избирателей юго-востока, чтобы отвлечь их от всяких там ОПЗЖ, распылить их электорат. Но пока не похоже, что эти планы станут реальностью. Слишком уж бывший "слуга" из Запорожья не похож на центр притяжения для любой относительно заметной части избирателей.