Финансовые новости
- |
- 25.05.21
- |
- 05:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Изгнание из «зеленого» рая: Кого выпрут из «слуг» после Шевченко
23:47 24.05.2021 |
"Слугу" Евгения Шевченко исключили из фракции. Он опровергает намерение возглавить "ватный" политический проект в интересах Банковой, но грозит стать объединительным центром для оскорбленных "националистами" силовиков. Тем временем, взгляды изгнанника более или менее открыто разделяют целый ряд "слуг народа", и избавиться от них всех Зеленский не сможет.
Депутата из Запорожья, который стал относительно известным в масштабах государства благодаря своей гипертрофированной любви к белорусскому диктатору Лукашенко, все таки выгнали из фракции "Слуга народа". По сообщению пресс-службы "слуг", решение об исключении нардепа с хорошей украинской фамилией принималось методом сбора подписей членов фракции. Соответствующее объявление прозвучит на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады, а до этого времени Шевченко формально остается в рядах монобольшинства.
За что пострадал "простой колхозник" из Запорожья
Терпение "слуг" лопнуло после появления поста в Телеграмме, в котором Шевченко поздравил Лукашенко с задержанием оппозиционного бывшего главного редактора Телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича:
Буквально за вечер воскресенья сбор подписей за исключение Шевченко из фракции было молниеносно завершен. До этого события собрать достаточное количество автографов (согласно внутренним партийным решениям, это более 70% подписей членов фракции) "слугам" не удавалось, несмотря на то, что Шевченко не раз вляпывался в истории с поездками в Беларусь и прославлением местного "президента" или поздравлением по случаю его "победы на выборах" в 2020 году. На все эти раздражители в "Слуге народа" заявляли, что накажут коллегу исключением - хотя соответствующие разговоры и шли. Как видим, терпения не хватало.
Интересно, что до сих пор запорожский "лукалюб", всячески демонстративно раздражая коллег своими выходками, говорил, что не держится за "зеленую" фракцию, но сам выходить из нее не будет, а подождет, пока его исключат. Даже обещал инициировать сбор подписей за это решение. А когда подписи собрали и без него, прокомментировал решение "слуг", поблагодарил бывших коллег по фракции и заявил, что радуется ситуации:
А также еще раз назвал Лукашенко легитимным президентом Беларуси, а саму эту страну - нашим стратегическим партнером.
"Шевченко для юго-востока" или лидер для бывших беркутовцев?
Откликнулся и ранее изгнанный из этой фракции внефракционный и подсанкционный в США депутат Дубинский, назвав своих бывших коллег "грязью с подошв".
В этой реплике Дубинский упоминает версию, которая сводится к намерению Офиса президента использовать Шевченко для объединения вокруг него части радикально "ватных" избирателей юго-востока, чтобы отвлечь их от всяких там ОПЗЖ, распылить их электорат. Но пока не похоже, что эти планы станут реальностью. Слишком уж бывший "слуга" из Запорожья не похож на центр притяжения для любой относительно заметной части избирателей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации
|Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины
|Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
|Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский
|Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу
|Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию
|Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский
Это интересно
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
|Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным
|Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн