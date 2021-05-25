Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации

Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая, похоже, хочет назначать фейком любой информационный вброс, который представляет для нее угрозу.

Более двух месяцев назад СНБО и его глава Владимир Зеленский создали Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Однако до сих пор этот орган никак себя не проявил. Особенно удивительно то, что этот орган никак себя не проявил в информационном пространстве. У ЦПД до сих пор нет ни собственного сайта, ни хотя бы странички на сайте СНБО или в сети Facebook.

Конечно, тут можно предположить, что это временные проблемы. Однако есть основания подозревать, что ЦПД специально прячут от народа, в особенности от СМИ.

Задумка со всемирным размахом

Нелишне напомнить, что Зеленский начал пиарить ЦПД еще восемь месяцев назад на самом высшем мировом уровне. «Украина как одна из стран, которая с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», - заявил он, выступая в онлайн-режиме на генассамблее ООН.

Как видим, ЦПД задумывался Зеленским со всемирным размахом. И когда идея приблизилась к реализации, этот размах сохранился. 9 марта, открывая трехдневный форум «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», Зеленский заявил: «В ООН я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире».

Зачем понадобился всемирный размах - тут никакого секрета нет. Просто Зеленский рассчитывал подыскать под этот проект солидное финансирование из западных грантов. И этот расчёт оправдался.

11 марта на том же форуме руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак презентовал ЦПД и подчеркнул, что проблема противодействия информационной войне требует скоординированных усилий не только внутри страны, но и на международном уровне. Поэтому, по его словам, в данном вопросе Украина будет действовать в тесном сотрудничестве с западными партнерами, в частности странами НАТО, которые уже имеют определенный опыт. Он отметил, что украинская сторона уже получила подтверждение и заинтересованность партнеров относительно участия в ЦПД.

Также Ермак пообещал, что ЦПД проявит себя очень быстро. «Я уверен, что на следующей неделе ЦПД начнет свою работу», - заявил он и подчеркнул: «Сегодня нам очень нужно, чтобы этот центр быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией. Я думаю, что мы очень скоро увидим первые результаты его деятельности».

Действительно, в тот же день, 11 марта, СНБО принял решение о создании ЦПД. 19 марта это решение было введено в действие указом Зеленского. С тех пор прошло уже более двух месяцев. Однако обещанных Ермаком первых результатов мы до сих пор не увидели.

Фейк про 2 млн евро

Это промедление тем более удивительно, что ЦПД уже успел сам подвергнуться дезинформационным атакам со стороны пятой колонны Кремля в украинском сегменте Интернета. То есть ЦПД оказался неспособен защитить от дезинформации сам себя.

В частности, прокатилась волна сообщений на тему конкуренции ЦПД с другим органом - Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который был создан Министерством культуры и информационной политики. Возглавила его Любовь Цибульская, которая была руководителем группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра. 31 марта состоялась презентация центра, возглавляемого Цибульской. Министр Александр Ткаченко заверил, что этот центр будет сотрудничать с ЦПД СНБО. Тем не менее, пошла волна дезинформации о якобы войне между двумя центрами за гранты.

К примеру, один из Telegram-каналов, за которым явно просматриваются кремлевские кукловоды, сообщил, что Цибульская «невзлюбила протеже главы ОП Андрея Ермака - Полину Лысенко, поставленную во главе ЦПД СНБО... Центр Цибульской появился раньше, и она на правах старшей грызет Полину и ее центр, подсказывая им направление: двигаться к созданию международного органа для участия в информационной войне, и не трогать серьезные темы, на которых сидит она сама. Цибульская всем говорит, что ЦПД при СНБО - это какое-то недоразумение, там никто не знает, как работает российская пропаганда и как вести системную и эффективную борьбу с фейками и злонамеренными манипулятивными нарративами об Украине. Причина не столько в перекрестных функциях двух силовых органов, сколько в 2 млн евро европейских грантов. СМИ сообщают, что 2 млн евро уже выделены Украине на борьбу с дезинформацией. И теперь вопрос, кому их давать: Полине или более опытной Цибульской?»

На самом деле ЕС выделил 2 млн евро на совсем другие проекты. Как сообщил еще 16 февраля замглавы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, в рамках одного проекта будут изучать имидж Украины в других странах; в рамках второго - оценивать, как формируются взгляды на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Источники на Банковой уверяют, что деньги на ЦПД идут по линии НАТО (а не ЕС) и должны составить существенно большую сумму, чем 2 млн евро.

Как видим, ЦПД сам стал жертвой фейков. И если это супер-профессиональный орган по борьбе с дезинформацией, то странно, почему он два месяца прячется от журналистов, вместо того чтобы оперативно сообщить подробную информацию об источниках финансирования и наладить эффективную обратную связь с медиа.

Задачи Полины Лысенко

И вот тут мы подходим к самому больному вопросу для ЦПД - для чего все-таки его создали? Сама Полина Лысенко заявила 6 апреля, что основное внимание будет сосредоточено на противодействии распространению ложной информации в интернете и фейков в медиа. ЦПД не является силовым органом, не сможет никого карать за дезинформацию, но сможет вносить представление на СНБО относительно определенных нарушений, сообщила Лысенко.

7 мая Зеленский утвердил положение о ЦПД, где указано, что центр «обеспечивает осуществление мероприятий для противодействия текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечения информационной безопасности Украины, выявления и противодействия дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращения попыток манипулирования общественным мнением».

Отметим, что в положении ни словом не говорится о том, что ЦПД должен противодействовать дезинформации именно со стороны России и пятой колонны Кремля. И вообще с момента создания ЦПД звучали опасения, что он будет инструментом прежде всего для внутриполитической борьбы Зеленского и «слуг народа» со своими конкурентами и оппонентами.

В этой связи можно только приветствовать, если ЦПД будет сидеть на западных грантах. Ибо западные грантодатели вряд ли согласятся, чтобы их деньги шли на борьбу Зеленского, например, с патриотической оппозицией или местным самоуправлением.

А о том, что основное финансирование - из грантов, можно прийти к выводу, просто прочитав биографию Полины Лысенко на сайте Зеленского. С апреля 2015-го до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. До марта 2020-го занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора (генпрокурором тогда был Руслан Рябошапка). Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов (у Михеила Саакашвили). С сентября 2020-го была директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзалізниця».

Ни слова нет о наличии у Полины Лысенко хоть какого-то опыта противодействия дезинформации. Зато должности были такие, на которых можно было находить и курировать грантовую помощь.

Центр для назначения фейков

В таком случае тем более непонятно, почему ЦПД прячется от общественности, вместо того чтобы демонстрировать свое влияние на медиа. И это вызывает подозрения, что ЦПД специально прячут от народа, в особенности от СМИ.

Логика Банковой заключается вот в чем. Западным партнерам рассказываются сказки о целенаправленной борьбе с российскими фейками. Под эту благородную задачу создается орган, функция которого - назначать фейки. Например, произошла утечка правдивой информации, но она Банковой не нравится, и эту информацию назначают фейком. Или, наоборот, кто-то с Банковой вбросил в информпространство фейк, но поскольку этот фейк нравится Банковой, его фейком не назначают, а назначают правдой.

В общем-то, в нынешнюю эпоху постправды это вполне нормально, если речь идет именно о противодействии российской агрессии. Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко еще в марте подчеркнул, что это для нас необходимо: «Уход от поиска единой правды - основа последних 50-60 лет. К этому можно относиться по-разному, но это объективная реальность. И очень глупая вещь - заниматься поиском единой правды, ведь правд может быть много. Если мы хотим побеждать как государство и народ, то должны это понимать и искать противодействие чужой правде, навязывающей неправильные и преступные в отношении нашей страны и народа истины».

И если бы функцией ЦПД было назначать фейком любую информацию, которую Кремль использует в качестве оружия против Украины, это было бы прекрасно.

Но Банковая, похоже, хочет другого. Она хочет назначать фейком любую информацию, которая дискредитирует Банковую. Короче, на Банковой заботятся не об Украине, а о себе. Причем решать, какую информацию считать фейковой, а какую нет, будут именно на Банковой, а новосозданному центру придется лишь озвучивать эти вердикты.

Насколько это болезненный вопрос для Зеленского и Ермака, можно понять из двух примеров. Первый - как была сорвана спецоперация по поимке «вагнеровцев», воевавших против нас на Донбассе. Второй - как был похищен и вывезен из Молдовы в Украину судья Чаус. По идее, на сайте ЦПД должны были бы висеть подробные и, главное, очень убедительно аргументированные разъяснения по обоим этим случаям: фейк это или нет. Но Зеленский этого испугался.

Понятно, что сайт когда-нибудь появится (может, и скоро). Вопрос не в этом. Вопрос в том, будут ли журналисты получать в ЦПД оперативную информацию о любых информационных вбросах: фейк это или правда. Если ЦПД - это суперспециалисты, то они смогут давать такие заключения буквально за несколько часов. А вот если они будут сначала обращаться на Банковую, чтобы там приняли решение, - тогда, конечно, нас ждет много нового стыда за свою власть.