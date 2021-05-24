Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины

Денис Сарбей / Деловая столица

О возможности появления "Акта Магнитского" для украинских чиновников в версии Руслана Рябошапки «ДС» поговорила с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

«ДС» По словам экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру «Акта Магнитского» из-за нежелания украинской власти проводить реформы. Вроде такая дискуссия уже ведется. Это похоже на пустое запугивание действительно такое развитие событий?

В.Д. Прежде всего, необходимо сказать о том, почему сделал такое заявление Рябошапка. Сейчас мы четко понимаем, что здесь «американская партия» объявила кастинг на своего следующего лидера. Мы видим, что «Голос» разваливается, а все остальные выборы показывали - есть определенная ниша, которая в пиковые моменты может достигать даже 10% избирателей, и эти люди будут искать себе определенную политическую силу. По кастингу на лидера, есть несколько вариантов, и Рябошапка считает, что он имеет шансы. Именно поэтому он делает подобные, с моей точки зрения, бессмысленные заявления. Я бы сказал, даже не просто бессмысленные, они являются вредными по отношению к нам, но он и дальше будет их делать. Дело в том, что такие люди, как Рябошапка живут в парадигме, когда все решения в нашей стране нужно принимать так: придумать определенную проблему, пожаловаться на проблему в США, получить оттуда фидбэк поддержки, потом воплощать в жизнь свои планы.

Хотел бы всем напомнить, что точно по такому же принципу у нас, например, была поднята цена на газ в 2017 году вдвое, то есть все эти вещи придумывались в Киеве. Точно так же у нас была уничтожена банковская система Гонтаревой - тогда, между прочим, так же, как и сейчас, говорили о деолигархизации.

Принцип такого поведения был придуман не Рябошапкой и не Шабуниным, а еще во времена Януковича. Тогда действительно нужно было так делать (жаловаться США), потому что мы двигались семимильными шагами в Россию и в тот момент понимали, что без поддержки Запада нам очень тяжело сопротивляться тоталитарному режиму Януковича. Тогда действительно была группа людей, которые коммуницировали с иностранцами, просили их некоторые вещи озвучивать, а затем эти вещи переносились в украинское медийное поле. После победы Порошенко казалось, что курс полностью прозападный, но группа людей, среди которых самым ярким был Шабунин, продолжала жить по тому же принципу. То есть для них важно жаловаться на свое государство и таким образом заставлять государственные органы принимать те или иные решения, которые выгодны им самим, хотя это не всегда выгодно государству. Нынешняя работа антикоррупционных органов - лучший тому пример.

На самом деле, мы построили неэффективную, очень раздутую и дорогу антикоррупционную систему, которая пока не оправдывает себя. По состоянию на сейчас у нас третий этап, когда такие люди, как Рябошапка понимают, что им нужно застолбить за собой место под солнцем, и они пытаются пугать массы. Я очень боюсь, что группа эмиссаров из Украины начнет ездить к американским конгрессменам и говорить о том, что нам нужно вводить «Акт Магнитского» против Украины, пугать всех нас повторением истории начала двухтысячных годов, когда Кучму не посадили рядом с Джорджем Бушем и т.д.

«ДС» Можно ли вообще документами типа "Акта Магнитского" ускорять или как-то просто двигать вперед реформы?

В.Д. Для начала надо четко определить, о каких реформах говорит Рябошапка. Говорится только об одном: чтобы мы вышли на финальную стадию избрании руководителя САП. И сейчас для Рябошапки и других людей очень важно, чтобы руководителем САП стала их человек. Прикрываясь чем угодно, они проталкивают, лоббируют своего кандидата, а власть лоббирует своего. Я не могу сказать, что один хороший, а другой плохой, есть лоббизм с двух сторон. Появление руководителя САП, который будет принадлежать к этой группе влияния, безусловно, снова сможет вернуть вверх всю эту политическую группу, которая сейчас находится на обочине.

«ДС» Кого можно отнести к этой условной «группы Рябошапки»?

В.Д. Это люди, которые близки частично к партии «Голос», частично с ЦПК, частично к группе, которая в прошлом в парламенте называлась «еврооптимистами». Здесь целый конгломерат людей, у которого нет одного лидера. Если бы был один лидер, в принципе Рябошапка, возможно, и не демонстрировал бы такой активности. Но сейчас идет борьба за то, кто станет руководителем этого нового политического проекта.

«ДС» С кем в Вашингтоне эта группа может иметь связи?

В.Д. На самом деле, Рябошапка мог делать заявления от себя, просто так. Я уверен, что нигде на полном серьезе никто не обсуждает вопрос «Акта Магнитсього» по Украине. Мне хотелось бы услышать от Рябошапки фамилию человека, который сейчас, как он сказал, уже ведет дискуссию о таком акте, и чтобы этот человек потом сказал «да, я действительно это делаю». Я уверен, что ничего подобного не будет, потому что такого человека на сегодняшний момент среди серьезных представителей политикума в Вашингтоне просто нет. Относительно того, с кем они общаются - в данном случае они преимущественно общаются с посольством. Но я уверен, что даже в посольстве США были удивлены заявлением Рябошапки.

«ДС» Как на Банковой могут все это отреагировать?

В.Д. Здесь все будет зависеть от того, какую коммуникационную стратегию примет Банковая по этому поводу. Я бы на их месте не реагировал в принципе, но они могут за это уцепиться и отыграть даже себе на пользу. Потому что никаких подобных заявлений никто в США не делал и никаких серьезных политиков, которые это поддерживают, на сегодняшний момент нет.