Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается

12:16 24.05.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Чего на самом деле ждать от анонсированного Владимиром Зеленским закона о деолигархизации, «ДС» обсудила с политологом Виталием Куликом.

"ДС" Одной из главных тем пресс-конференции Владимира Зеленского стала деолигархизация: он подчеркивал, что олигархи должны исчезнуть как класс. Может Зеленеський стать "украинским Путиным", у которого есть "свои" бизнесмены, а "чужих" олигархов уже нет?

В.К. У нас был президент, который делал разделение на "своих" бизнесменов и "чужих" олигархов, его звали Виктор Янукович, и он плохо кончил. В украинских реалиях возникновения "Путина" почти невозможно. Рано или поздно формируется олигархический консенсус против действующей власти и ее сносят. Поэтому в ситуации с Зеленским речь идет о попытке получить выгоду от олигархов. Сейчас тактика президента, из того, что я вижу в его действиях относительно повышения ренты на добычу руды против Ахметова, расследования дел по Коломойскому, наступления на газовый бизнес Пинчука, указывает на то, что для олигархов создается неблагоприятный климат. Но иногда складывается впечатление, что одних потеснили в пользу других, а потом наоборот. То есть создается ситуация, когда из-за давления на определенные олигархические группы происходит перераспределение финансовых потоков, появляются некие посредники или кто-то во власти получает маржу от финансового потока и давление на олигарха ослабляется.

В общем ситуация такая: власть требует от олигархов или политических уступок, или финансирования определенных проектов, в которых она заинтересована. Это балансирование на «антиолигархических» кампаниях в определенной степени уже начинает раздражать их. Я не удивлюсь, если Зеленский получит проблеммы по всему периметру со всеми крупными финансово-промышленными группами, что может привести к политической дестабилизации, потому что вести войну на все фронты достаточно сложно. Общество поддерживало бы идею деолигархизации, если бы она была достаточно прозрачна и касалась не только непосредственно олигархов из так называемого "списка 13", о котором говорит власть, но и ближайших друзей президента. Они пока не олигархи, конечно, но, если им можно устраивать день рождения во время локдауна, работать при том, что другие предприятия не работают, то возникает вопрос об искренности и единых правилах. Я помню, как Коломойский в 2015 году предлагал налог на недобросовестную приватизацию. Это интересная инициатива, она мне нравилась. Например, в Великобритании такая идея была у Тони Блэра в свое время.

"ДС" Кто-то Коломойского тогда поддержал?

В.К. Нет, даже дискуссий по этому поводу не было. Эта идея требовала дискуссий о происхождении частной собственности на крупное производство, потому что в общественном сознании эта собственность равна ограблению народа.

"ДС" Президент постоянно подчеркивает влияние, которое оказывают олигархи на политиков, СМИ и чиновников, обещает его нивелировать. Но как это влияние можно измерить?

В.К. Достаточно странно, уничтожая Антимонопольный комитет, одновременно пытаться создать какие-то законодательные рамки влияния олигархических ФПГ на средства массовой информации. Скорее всего, в законе будет прописан механизм недопущения концентрации контрольных пакетов СМИ в руках олигархов. Кроме того, речь будет идти о финансировании политических партий и более жесткой системе контроля за расходами политических сил на рекламу, содержании аппарата и так далее. Но последнее я вижу в законе о финансировании политических партий. Это мертвые положения, они в наших условиях недееспособны. Это же касается, например, попытки лишить воздействий управленческие решения.

Извините, но у нас нет закона о лоббизме, который бы позволял олигархам цивилизованным способом лоббировать свои интересы во власти. Более того, активными оппонентами этого закона выступают наши «соросята», потому что в первую очередь он будет касаться именно их деятельности, их адвокационных кампаний. Поэтому у меня большие сомнения в том, что закон о деолигархизации будет действительно касаться борьбы с олигархами. Основным маркером олигарха является получение политической ренты, олигарх - это не конкурентный бизнес, а тот, кто, имея влияние на управленческие решения, контролирует государственный бюджет или финансовые потоки в государстве, или монополию. Отлучение олигархов от контроля над монополиями могло бы стать настоящим шагом к деолигархизации. Но пока одних потеснили, а других допустили к контролю над теми же монополиями

"ДС" Упомянутый законопроект, по словам президента, должно нивелировать влияние олигархов на СМИ. По вашему мнению, в ОП будут как-то осторожно договариваться с владельцами основных телегрупп, чтобы они не включили «тяжелую артиллерию» против Зеленского? Возможно, их упомянут в "списке 13" как-то аккуратно?

В.К. У президента есть санкции СНБО, их можно ввести в отношении олигархов, контролирующих те же крупные медиагруппы. Есть и другой способ - вывод на IPO акций этих медиагрупп, корпоратизация их и прозрачное корпоративное управление, возможность передать медиагруппы в управление международным трастовым организациям и привлечение международных инвесторов как операционных менеджеров к управлению медиагруппами. То есть различные механизмы, которые могли бы ослабить влияние олигархов на редакционную политику и предоставить больше полномочий совету по журналистской этике, который может самостоятельно вводить те или иные санкции, а затем передавать или в суды, или для рассмотрения на СНБО.

«ДС» Представитель одной из упомянутых медиагрупп на пресс-конференции намекнул президенту, что в случае повышения налогов олигархи могут начать бежать в тень. Оцените ответ президента на такую "подачу" от самого богатого украинца?

В.К. Президент правильно ответил, что "не надо мне передавать привет от Ахметова": он в курсе, о чем идет речь, и не нужно манипулировать этими тезисами о налогах. Это касается конкретных олигархических групп, которые получают политическую ренту и режим благоприятствования в монополии в добыче руды и контроля над этим сектором экономики. Здесь все прозрачно. Как намек от Василия Голованова, так и от президента, и это мне понравилось.

"ДС" Как Вы считаете, не объединятся ли Ахметов, Коломойский, Пинчук и другие против таких действий власти, как они это уже сделали в конце правления Януковича, когда помогли его сбросить?

В.К. Тогда это был вопрос критической угрозы для них. Люди Януковича, тот же Юра Енакиевский и другие, отжимали бизнес у ключевых финансовых групп и апеллировать тогда можно было только к Саше-стоматологу (сыну президента, Александру Януковичу). В той ситуации была консолидация и так называемый олигархический консенсус против Януковича. В нынешней ситуации на Банковой уверены, что им удается балансировать между интересами, а существование корпоративных конфликтов между самими олигархами не позволяет им создать альянс. Но, по-моему, это наивно, потому что олигархи вполне могут забыть о судах в Лондоне между собой и согласовать свои тактические действия по политическому давлению на президента, на его фракцию в парламенте и превратить Зеленского в "хромую утку". Потому что когда они выбьют у него из рук правоохранительную систему, суды, медиа и парламент, президент потеряет ресурс, чтобы показать свою состоятельность. Он не сможет тогда реализовать свои угрозы. А на это олигархи вполне способны.

"ДС" Какое впечатление деолигархизация в версиии Зеленского производит в целом? Он настроен серьезно, действительно ли это история о давлении на одних и приближении других?

 

В.К. Возможно, президент действительно верит в то, что он занимается деолигархизацией. Но в это не верит его команда. Журналист "Схем" Михаил Ткач достаточно красноречиво иллюстрирует это, показывая контакты людей президента с теми же олигархами, когда помощники и советники Зеленского ездят ночью к этим олигархам и ведут какие-то сокровенные беседы. У президента не было что ответить на вопрос об этом, поэтому и возникает недоверие к антиолигархических усилиях Банковой, потому что, возможно, президент в это верит, а вот Ермак, я думаю, в это мало верит, и даже улыбается.
 

ПО РУБРИКАМ

12:24 Справочный курс гривны 24 мая повышен на 3,66 коп до 27,4262 грн/$1

11:58 Биржи Азии 24 мая закрылись в основном ростом на спаде коронавирусных опасений

11:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.21

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.05.21

10:46 Остаток средств на корсчетах банков 24.05.21

10:37 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.05.2021

09:12 В Societe Generale не нашли биткоину место в инвестиционных портфелях

09:06 Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции

08:48 Доллар дешевеет к евро и иене 24 мая на фоне сохранения инфляционных опасений

07:48 Американские биржи 21 мая закрылись разнонаправленно

21.05 Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

21.05 Биткоин упал ниже $37 000 на фоне новостей о запрете майнинга в Китае

21.05 НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

21.05 Цены на нефть растут 21 мая после трех дней падения

21.05 Фунт 21 мая дорожает к доллару на сильной статистике по Великобритании

• дальше…

13:04 Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность

09:42 Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет

09:32 Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

09:29 В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами

09:26 Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ

09:22 Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

09:16 ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

09:02 Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

08:58 «Фортуна» продолжает прокладку «Северного потока - 2» в водах ФРГ

08:53 США наложили санкции на российские судна и компании, строящие «Северный поток-2»

08:45 Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью

08:42 Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

08:39 Президент Евросовета пообещал последствия за посадку Ryanair с оппозиционером в Минске

08:32 Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером

21.05 В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

• дальше…

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

12.05 Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

07.05 Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

07.05 «Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

• дальше…

12:16 Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается

08:11 Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК

08:01 Особенности «военных сборов» в ОРДЛО

21.05 Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

21.05 Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

21.05 Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня

21.05 Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский

20.05 Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

20.05 Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

20.05 Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

20.05 Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

20.05 Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

20.05 Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

• дальше…

11:40 Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар

11:34 TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов

09:51 Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса

21.05 Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»

21.05 Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году

21.05 Google заплатил Украине штраф в миллион гривен

21.05 Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным

21.05 Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

20.05 Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780

20.05 571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

20.05 Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

20.05 Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

19.05 Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV

19.05 Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году

19.05 Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно