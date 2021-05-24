Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК

Компания "Радионикс" уже разработала серию активных головок самонаведения для ракет украинского производства. Речь идет о головке X-диапазона, предназначенной для глубокой модернизации ракеты Р-27, а также о разработке серий активных головок в калибре 200 мм для новой перспективной ракеты от ГККБ "Луч", которые работают в миллиметровом диапазоне волн. Об этом Defense Express рассказал директор "Радионикса" Станислав Завьялов.

Кроме того, предприятие разрабатывает головку самонаведения для зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности. Это головки - под диаметр 300-350 мм и 420 мм. В "портфеле" "Радионикса" также пассивная головка самонаведения "Топаз", предназначенная для наведения на излучающие радиолокационные станции противника. Она выполняется в нескольких вариантах - широкополосном, от 2 до 18 ГГц, или в "бюджетных" версиях с зауженным каналом: 4-8, 8-12 или 12-18 ГГц.

Также "Радионикс" создал тепловую ГСН-203Т, предназначенную для глубокой модернизации Р-27. Она может масштабироваться под другие калибры, в частности, применяться и на ракетах значительно меньшего диаметра. Это открывает возможности ее использования даже на противотанковых ракетах.

Для целеуказания "Нептунам" изготовили станции радиолокационного комплекса "Минерал-У"

На государственном предприятии "Радиоизмеритель" (Киев) уже изготовили две станции многофункционального радиолокационного комплекса "Минерал-У", разработанного "Квант-Радиолокация". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на программу Security Talks. Опытные образцы станций построили по контракту, подписанному в декабре 2019 года. Заказчиком выступает Министерство обороны Украины.

Две станции являются составляющей комплекса, который может выдавать целеуказания одному дивизиону РК-360МЦ "Нептун". Как сообщил директор "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" Эдуард Касапов, сейчас станции проходят процесс настройки и подготовки к монтажу на колесное шасси TATRA.

Ожидается, что комплекс будет готов к испытаниям в полевых условиях до конца 2021 года. Таким образом, предприятие успеет завершить работы к изготовлению первого серийного комплекса "Нептуна".

Украина совместно с Данией планирует строить катера Knud Rasmussen

Украина и Дания провели официальные переговоры о возможности совместного производства больших патрульных кораблей типа Knud Rasmussen. Об этом сообщает depo.ua. Оценочная стоимость одного такого корабля составляет $76 млн.

Knud Rasmussen class - это тип патрульных кораблей, находящихся на вооружении ВМС Дании с 2008 года. Имея большое водоизмещение, они способны осуществлять патрулирование на значительном расстоянии от берега. Суда предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, но также могут принимать участие в международных операциях.

В перечень задач корабля этого типа входит рыболовная инспекция, защита окружающей среды, поиск и спасение, защита суверенитета и правопорядка, ледокольные проводки, буксировки, спасательные операции и общеполицейськие функции.

Водоизмещение корабля составляет 1720 тонн при длине 71,8 метра и ширине 14,6 метров. Осадка корабля составляет 4,9 метра. Корабль оснащен двумя двигателями MAN B & W Diesel ALPHA 8L27 / 38 мощностью 7300 л. с., которые приводят в движение один винт. Крейсерская скорость составляет 17 узлов, а дальность плавания - 3000 миль.

Корабли имеют вертолетную палубу на корме за надстройкой, позволяющей выполнять дозаправку вертолетов с работающими двигателями. Также вертолет может осуществлять кратковременную посадку на корабль, например, для посадки / высадки пассажиров.

Для обслуживания корабля нужен экипаж в составе 18 человек, плюс авиаперсонал (для обслуживания вертолетов). Всего же корабль может взять на борт 43 человека.

В стандартной комплектации вооружения корабля состоит только из двух 12,7-мм пулеметов. Однако в дополнение к ним есть два слота системы StanFlex (один в носовой, другой в кормовой части надстройки), куда могут быть установлены различные вооруженные системы, как универсальная артиллерийская установка, зенитные ракеты, противолодочные торпеды и тому подобное. Кроме этого зарезервировано еще два места под слоты на бортах по обе стороны от вертолетной палубы.

Напомним, в марте в США завершилась подготовка экипажей двух патрульных катеров "Сумы" и "Фастов" типа Island. Как сообщала "ДС", до конца мая эти катера должны быть отправлены из Соединенных Штатов в Украину.

Американская армия закупит грузовики КРаЗ

Армия США заказала украинские грузовики марки КрАЗ производства Кременчугского автомобильного завода. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на ArmyRecognition. Трехлетний контракт заключен на поставку армии США КрАЗ 4 × 4 для тяжелых транспортных средств и запчасти к ним.

В заказ входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и топлива.

Как отмечает сайт, приобретенные машины будут предоставлены союзникам, например для миротворческих операций Организации Объединенных Наций (ООН), где традиционно используются грузовые автомобили производства компании АвтоКрАЗ.

Технически и морально устарелые "УАЗики" заменит современный "Сагайдак"

Министерство обороны Украины объявило общий открытый конкурс по разработке единого армейского внедорожника для всех Вооруженных Сил Украины. Проведение такого отбора, который является традиционным в странах НАТО, станет первым в истории украинского войска. Проект получил название "Сагайдак".

Как отмечает Defense Express, необходимость такого шага в оборонном ведомстве объясняют тем, что большинство автопарка ВС Украины в этом сегменте составляют технически и морально устаревшие автомобили УАЗ-469, УАЗ-3151 и их модификации с предельными сроками эксплуатации и расходом ресурса более 90%. Поэтому для обеспечения мобильности воинских формирований возникла необходимость кардинального обновления парка военной автомобильной техники образцами нового поколения с показателями ТТХ, отвечающих современным требованиям.

Тактико-техническое задание по проекту "Сагайдак" еще находится на стадии утверждения, однако уже известны некоторые детали. В частности, внедорожник должен быть пригоден для перевозки личного состава и военных грузов, буксировки прицепов, выполнять функции круглосуточно в зонах умеренного климата в любое время года при эксплуатации в горной, лесной и степной местности, по всем видам дорог и бездорожью.

Напомним, что украинские военные инженеры разрабатывают новый бронеавтомобиль "Казак-7". "ДС" ранее писала о технических и боевых характеристиках отечественных бронеавтомобилей.

