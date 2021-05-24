Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Всю прошлую неделю сводки с донбасского фронта говорили якобы о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны обоих армейских корпусов ВС РФ, дислоцированных на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Так, 17 мая штаб ООС зафиксировал девять нарушений оккупантами режима прекращения огня (один украинский военнослужащий получил ранение), 18 мая - шесть обстрелов, а 19 мая - вообще только один.

При этом в ту же минувшую среду, например, недалеко от населенного пункта Пески врагом проводились земляные инженерные работы для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений украинской армии. И уже 20 мая боевики нарушили режим тишины в зоне ООС десять раз, а 21 мая в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций вблизи населенного пункта Луганское три украинских армейца были ранены.

О мнимости затишья свидетельствовали и слова, сказанные начальником генштаба - главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком 18 мая в Брюсселе на заседании Военного комитета НАТО. "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", - также отметил Хомчак.

Наконец, по его словам, в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии. Хомчак резюмировал для генералов НАТО: "По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины".

Особенности "военных сборов" в ОРДЛО

Тем временем и в ОРДО, и в ОРЛО одновременно начались так называемые "военные сборы резервистов", в которых, по заявлениям обоих российских оккупационных администраций, должны были принять участие 3 тыс. человек от каждой "республики". Однако явка "военнообязанных" оказалась ожидаемо никудышной, посему повсеместно были расставлены блокпосты для отлова "уклонистов". Также на всех пунктах пропуска на неконтролируемой Украиной участке украинско-российской границы останавливали всех мужчин призывного возраста, дабы никто из них не проскочил на всевозможные заработки.

Еще одно интересное ноу-хау оккупантов раскрыл для широкой общественности известный ихтамнет в запасе Гиркин по кличке Стрелков. По его словам, из-за большого недобора "резервистов" представители "власти ДНР" пошли на хитрость и форменный обман. "Руководство неработающего (зарплата не выплачивается с октября 2020 года) Харцызского трубного завода вызвало работников на предприятие, сказав, что оно запускается - и вручило повестки", - написал Гиркин в соцсети, высмеяв "безграмотность, тупость и неумение местных руководителей организовать серьезное мероприятие". "Очевидно, что их талантов и умений хватает только на организацию концертов и фейерверков", - также сказал Гиркин.

Заметим, что "власти ЛНР" особыми талантами и умениями в этом деле также не отличились. По разнарядке, спущенной директорам местных предприятий, каждому заводу, шахте и "бюджетной организации" необходимо было отправить на "военные сборы" конкретное количество своих работников, но практически никто не справился с выполнением плана. К примеру, Луганский завод автоклапанов (ныне именуется "Автомотозапчасть") сподобился на отправку в пункт сбора аж 93 сотрудников, завод "Маршал" - 43, а антрацитовская шахта "Комсомольская", на которой год назад была очень громкая забастовка, - порядка 40-50. Кстати, шахтеров собирали через отделы кадров повестками, но тот, кто не хотел участвовать в "военных сборах", просто платил взятку коллаборантам уже в "военкомате".

Алчевская забастовка

Как ни странно, но подобный усиленный отлов "резервистов" не только не прервал, но даже усилил забастовку рабочих на крупнейшем предприятии ОРЛО - Алчевском металлургическом комбинате, отжатом знаменитой южноосетинской корпорацией генералов ФСБ "Внешторгсервис". Металлурги Алчевска начали бастовать еще 21 апреля, когда получили всего 29% зарплаты за декабрь прошлого года, а неоплаченными остались январь, февраль, март и апрель 2021-го. Тогда в первых рядах бастующих были доменщики и укладыватели доменного района (работники, выполняющие маневры на тепловозах). 18 мая на работу не вышли уже все локомотивные бригады завода.

19 мая работникам меткомбината выплатили всего по 15% от заработной платы, и после такой "подачки" к забастовке присоединились еще два заводских подразделения - сортопрокатный цех и цех улавливания. То есть тупиковая ситуация на градообразующем предприятии поставила на грань социального взрыва весь Алчевск, отличающийся наибольшей стабильностью в оккупации. И это притом, что говорить об исчезновении социальной напряженности в шахтерских городах и поселках оккупированной части Луганщины явно не приходится - там нищета уже ниже плинтуса. Как, впрочем, и в горняцких селениях соседних ОРДО.

По упорным слухам, Алчевский меткомбинат могут объявить банкротом уже в июне, и дальше последует очередная "реорганизация", как это произошло с шахтами, многие из которых попросту закрыли, а зарплатные долги не выплатили. В итоге металлурги Алчевска якобы достанутся металлургическому зиц-магнату Игорю Андрееву. Мы уже писали в феврале, что этот старый "ахметовец" (собственник донецкой компании "Геркулес", известной своими пельменями и мороженым, а также владелец предприятий по выпуску молочной продукции "Добрыня" и колбас "Пан фазан") сумел отхватить Донецкий метзавод и замахивается на существующие металлургические активы в Макеевке и Енакиево. Но, как показали первые месяцы "инвестирования" Андреевым в ДМЗ, погашение долгов рабочим завода (девятимесячная задолженность по зарплате составляет на предприятии 720 млн руб.) в программу оздоровления предприятия не входит.

