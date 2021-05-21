Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В пятницу, 21 мая, безналичный доллар подешевел на пять копеек, и межбанковская неделя завершилась в рамках 27,4150-27,43 грн/$. Средние наличные курсы почти не изменились:

* 27,50-27,65 грн/$ - на продаже;

* 27,20-27,40 грн/$ - на покупке.

Перед выходными люди в основном сдавали американскую валюту, спрос на нее был небольшой.

На оптовом наличном рынке цены приподнялись с 27,45-27,49 грн/$ до 27,48-27,53 грн/$.

Спекулянты сдулись

На межбанке в пятницу большой активности не было. Объем торгов на площадке Bloomberg сократился с $152 млн до $136 млн. Нацбанка на рынке не видели, крупные игроки тоже были не очень заметны.

"Ожидались ослабление гривны и возврат к 28,5 грн/$, но у покупателей просто не хватило сил", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупные покупки доллара завершились очень быстро - только это удержало гривну от девальвации.

"С утра были попытки задрать валютный курс наверх. Хотели сыграть на том, что после уплаты налогов сократилось предложение доллара, плюс начали поступать возмещения по НДС. Однако задора спекулянтов не хватило. Рынок недолго держался на высоких позициях, и произошел курсовой откат", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанковская торговля начиналась на уровне вчерашнего закрытия - 28,45-27,48 грн/$, после чего котировки приподняли на 1-1,5 копеек. Но ненадолго. После 12:00 рынок отошел на 27,45-27,47 грн/$, а после обеда скатился сначала на 27,425-27,445 грн/$, а затем и на 27,4150-27,43 грн/$.

"Утром не хватало валютных продавцов, и спекулянты хотели на этом сыграть. Но потом появились экспортеры: второй день подряд активно продают металлурги через "ПУМБ". Агропроизводители менее заметны, но сталевары перекрывают эту нехватку. Поэтому в целом общего валютного предложения хватило. Хотя складывалось впечатление, что это были не привычные продажи, а вынужденные. Видно, бизнесу недоставало гривны для текущей деятельности после уплаты налогов и ему не удавалось дотянуть до выплат по НДС. Потом шли неровные, даже, сказал бы, рваные продажи валюты", - отметил в беседе со директор казначейства крупного банка.

Сегодня Госказначейство перечислило бизнесу по НДС около 711,2 млн грн. По разным оценкам, в мае должно поступить 9-10 млрд грн. Поэтому ясно, что до выплат основных сумм дело еще не дошло.

Аграрии отступают

На рынке понимают, почему аграрии время от времени сокращают свои продажи валюты. Минагрополитики сообщило, что в 2020/2021 маркетинговом году Украина сократила экспорт зерна на 23,3%: было отгружено 40,85 млн тонн против 53,3 млн тонн годом ранее. Снижение коснулось основных культур:

* кукуруза - с 27,891 млн тонн до 20,409 млн тонн;

* пшеница - с 19,923 млн тонн до 15,619 млн тонн;

* ячмень - с 4,795 млн тонн до 4,135 млн тонн.

Аграрии держатся за счет роста цен на свою продукцию. В деньгах не ожидается заметного сокращения выручки компаний.

"Агросектор оказывает мощное влияние на валютный рынок, но снижение объемов их поставок уже заложено в цены на сырье. Они вернулись к росту на мировом рынке, и это, конечно, поддержка гривне", - прокомментировал ситуацию Андрей Шевчишин.

Иностранцы могут надавить на гривну

На ситуацию на межбанке и курс гривны могут повлиять иностранцы, которые торгуют нашими облигациями внутреннего госзайма. На ближайший вторник, 25 мая, Минфин заявил размещение пяти видов гривневых ОВГЗ:

* на 5 месяцев;

* на 1,3 года;

* на 1,5 года;

* на 2 года;

* на 3 года.

Правительство нуждается в средствах. На следующей неделе ему предстоят ежедневные процентные платежи по ОВГЗ, пик выплат придется на среду, 26 мая:

* 24 мая - 314 млн грн;

* 25 мая - 261 млн грн;

* 26 мая - 2,7 млрд грн;

* 27 мая - 506 млн грн;

* 28 мая - 251 млн грн;

* 29 мая - 246 млн грн.

Совокупно за неделю нужно заплатить кредиторам 4,3 млрд грн. То есть в идеале следует продать новых бумаг не на меньшую сумму. А лучше собрать средств впрок. Ведь это будет последняя неделя мая. И Украина плавно перейдет в июнь - один из пиковых в 2021 году месяцев по погашениям гособлигаций. Как в гривне, так и в инвалюте.

Крупные погашения начнутся с самого начала месяца:

* 2 июня - 11,3 млрд грн;

* 3 июня - $806 млн;

* 9 июня - 1,5 млрд грн;

* 16 июня - 14 млрд грн;

* 30 июня - 2,1 млрд грн.

График плотный, и платить много. Это только погашения, но будут еще и проценты.

Причем речь о погашениях двухлетних бумаг и еще более "длинных", которые наверняка лежат в портфелях иностранцев. Они сейчас не сильно верят в Украину и не жалуют своими инвестициями.

Львиная часть гривневых выплат нашего Минфина нерезидентам тут же превращается в доллар и выводится за границу. То есть они давят на валютный рынок и на гривну. Это не госбанки, с которыми правительство может легко договориться и в договорно-приказном порядке вынудить их перевложить средства на новый срок. Все будет намного сложнее.

Что будет с курсом на следующей неделе

В ближайшее время на валютный рынок будут влиять два фактора: НДС и дивиденды иностранцев. Об этом эксперты говорят открыто.

"Следующая неделя будет находиться под давлением возмещений НДС и подготовки к скупке валюты под дивиденды. Поэтому курс доллара может отскочить наверх. Острым остается вопрос нерезидентов, которые сидят на гривне и могут создать сильное движение курса. Хотя пока от них сильной активности не наблюдается", - сказал Андрей Шевчишин.

В понедельник казначеи ждут старт межбанка в рамках 27,40-27,44 грн/$, с возможным движением на 27,47-27,48 грн/$. Правда, крупных торгов и большой активности финансисты не ждут. Как в понедельник, так и во вторник.

Бурную торговлю на безналичном рынке ждут со среды: предполагается, что с этого времени Госказначейство начнет выплачивать бизнесу крупные суммы в рамках возмещений по НДС.

Все опрошенные "Страной" эксперты хором прогнозируют на будущую неделю девальвацию гривны. По самым оптимистическим прогнозам, она уложится в рамки 27,60-27,65 грн/$. Пессимистический прогноз - 27,70-27,75 грн/$.