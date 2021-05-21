Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

23:11 21.05.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В пятницу, 21 мая, безналичный доллар подешевел на пять копеек, и межбанковская неделя завершилась в рамках 27,4150-27,43 грн/$. Средние наличные курсы почти не изменились:

* 27,50-27,65 грн/$ - на продаже;
* 27,20-27,40 грн/$ - на покупке.

Перед выходными люди в основном сдавали американскую валюту, спрос на нее был небольшой.

На оптовом наличном рынке цены приподнялись с 27,45-27,49 грн/$ до 27,48-27,53 грн/$.

Спекулянты сдулись

На межбанке в пятницу большой активности не было. Объем торгов на площадке Bloomberg сократился с $152 млн до $136 млн. Нацбанка на рынке не видели, крупные игроки тоже были не очень заметны.

"Ожидались ослабление гривны и возврат к 28,5 грн/$, но у покупателей просто не хватило сил", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Крупные покупки доллара завершились очень быстро - только это удержало гривну от девальвации.

"С утра были попытки задрать валютный курс наверх. Хотели сыграть на том, что после уплаты налогов сократилось предложение доллара, плюс начали поступать возмещения по НДС. Однако задора спекулянтов не хватило. Рынок недолго держался на высоких позициях, и произошел курсовой откат", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанковская торговля начиналась на уровне вчерашнего закрытия - 28,45-27,48 грн/$, после чего котировки приподняли на 1-1,5 копеек. Но ненадолго. После 12:00 рынок отошел на 27,45-27,47 грн/$, а после обеда скатился сначала на 27,425-27,445 грн/$, а затем и на 27,4150-27,43 грн/$.

"Утром не хватало валютных продавцов, и спекулянты хотели на этом сыграть. Но потом появились экспортеры: второй день подряд активно продают металлурги через "ПУМБ". Агропроизводители менее заметны, но сталевары перекрывают эту нехватку. Поэтому в целом общего валютного предложения хватило. Хотя складывалось впечатление, что это были не привычные продажи, а вынужденные. Видно, бизнесу недоставало гривны для текущей деятельности после уплаты налогов и ему не удавалось дотянуть до выплат по НДС. Потом шли неровные, даже, сказал бы, рваные продажи валюты", - отметил в беседе со директор казначейства крупного банка.

Сегодня Госказначейство перечислило бизнесу по НДС около 711,2 млн грн. По разным оценкам, в мае должно поступить 9-10 млрд грн. Поэтому ясно, что до выплат основных сумм дело еще не дошло.

Аграрии отступают

На рынке понимают, почему аграрии время от времени сокращают свои продажи валюты. Минагрополитики сообщило, что в 2020/2021 маркетинговом году Украина сократила экспорт зерна на 23,3%: было отгружено 40,85 млн тонн против 53,3 млн тонн годом ранее. Снижение коснулось основных культур:

* кукуруза - с 27,891 млн тонн до 20,409 млн тонн;
* пшеница - с 19,923 млн тонн до 15,619 млн тонн;
* ячмень - с 4,795 млн тонн до 4,135 млн тонн.

Аграрии держатся за счет роста цен на свою продукцию. В деньгах не ожидается заметного сокращения выручки компаний.

"Агросектор оказывает мощное влияние на валютный рынок, но снижение объемов их поставок уже заложено в цены на сырье. Они вернулись к росту на мировом рынке, и это, конечно, поддержка гривне", - прокомментировал ситуацию Андрей Шевчишин.

Иностранцы могут надавить на гривну

На ситуацию на межбанке и курс гривны могут повлиять иностранцы, которые торгуют нашими облигациями внутреннего госзайма. На ближайший вторник, 25 мая, Минфин заявил размещение пяти видов гривневых ОВГЗ:

* на 5 месяцев;
* на 1,3 года;
* на 1,5 года;
* на 2 года;
* на 3 года.

Правительство нуждается в средствах. На следующей неделе ему предстоят ежедневные процентные платежи по ОВГЗ, пик выплат придется на среду, 26 мая:

* 24 мая - 314 млн грн;
* 25 мая - 261 млн грн;
* 26 мая - 2,7 млрд грн;
* 27 мая - 506 млн грн;
* 28 мая - 251 млн грн;
* 29 мая - 246 млн грн.

Совокупно за неделю нужно заплатить кредиторам 4,3 млрд грн. То есть в идеале следует продать новых бумаг не на меньшую сумму. А лучше собрать средств впрок. Ведь это будет последняя неделя мая. И Украина плавно перейдет в июнь - один из пиковых в 2021 году месяцев по погашениям гособлигаций. Как в гривне, так и в инвалюте.

Крупные погашения начнутся с самого начала месяца:

* 2 июня - 11,3 млрд грн;
* 3 июня - $806 млн;
* 9 июня - 1,5 млрд грн;
* 16 июня - 14 млрд грн;
* 30 июня - 2,1 млрд грн.

График плотный, и платить много. Это только погашения, но будут еще и проценты.

Причем речь о погашениях двухлетних бумаг и еще более "длинных", которые наверняка лежат в портфелях иностранцев. Они сейчас не сильно верят в Украину и не жалуют своими инвестициями.

Львиная часть гривневых выплат нашего Минфина нерезидентам тут же превращается в доллар и выводится за границу. То есть они давят на валютный рынок и на гривну. Это не госбанки, с которыми правительство может легко договориться и в договорно-приказном порядке вынудить их перевложить средства на новый срок. Все будет намного сложнее.

Что будет с курсом на следующей неделе

В ближайшее время на валютный рынок будут влиять два фактора: НДС и дивиденды иностранцев. Об этом эксперты говорят открыто.

"Следующая неделя будет находиться под давлением возмещений НДС и подготовки к скупке валюты под дивиденды. Поэтому курс доллара может отскочить наверх. Острым остается вопрос нерезидентов, которые сидят на гривне и могут создать сильное движение курса. Хотя пока от них сильной активности не наблюдается", - сказал Андрей Шевчишин.

В понедельник казначеи ждут старт межбанка в рамках 27,40-27,44 грн/$, с возможным движением на 27,47-27,48 грн/$. Правда, крупных торгов и большой активности финансисты не ждут. Как в понедельник, так и во вторник.

Бурную торговлю на безналичном рынке ждут со среды: предполагается, что с этого времени Госказначейство начнет выплачивать бизнесу крупные суммы в рамках возмещений по НДС.

Все опрошенные "Страной" эксперты хором прогнозируют на будущую неделю девальвацию гривны. По самым оптимистическим прогнозам, она уложится в рамки 27,60-27,65 грн/$. Пессимистический прогноз - 27,70-27,75 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

23:11 Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

22:48 Биткоин упал ниже $37 000 на фоне новостей о запрете майнинга в Китае

18:14 НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

14:38 Цены на нефть растут 21 мая после трех дней падения

14:35 Фунт 21 мая дорожает к доллару на сильной статистике по Великобритании

12:47 Прибыль украинских банков упала на 30%

12:32 Справочный курс гривны 21 мая повышен на 0,02 коп до 27,4628 грн/$1

11:56 Фондовые биржиа Азии 21 мая закрылись без единой динамики

11:16 Государственные банки за первый квартал получили 3,2 миллиарда прибыли

10:45 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.05.21

10:41 Остаток средств на корсчетах банков 21.05.21

10:35 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.05.2021

09:25 Доллар 21 мая продолжает дешеветь к евро и иене

08:54 JPMorgan: институционалы могут перевести капитал из биткоина в золото

08:53 США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000

• дальше…

22:57 Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета «Нафтогаза»

22:55 Кабмин ограничил зарплаты членов набсовета «Нафтогаза»

18:53 Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

18:48 Выплавка стали в мире в апреле выросла почти на четверть, Украина нарастила производство более чем на треть

18:43 Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

18:11 Аренда с/х земли в Украине в 2020г подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

17:28 АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области

17:26 Рост розничного товарооборота Украины в апреле 2021г ускорился до 34,3% - Госстат

17:12 Средняя стоимость сжиженного газа на условиях EXW ГНС с 14 по 21 мая снизилась на 500 грн/т и составила 23 740 грн/т

16:56 В Раде хотят вернуть 20% НДС для аграриев

• дальше…

16:58 В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

12:02 ЕС введет сертификаты вакцинации для путешествий с 1 июля

08:17 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

08:07 В Сенат США внесли законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку-2»

07:58 Европарламент и Совет ЕС предварительно достигли согласия по «паспортам вакцинации»

20.05 ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются

20.05 Документы о преступлениях режима Лукашенко в Гааге: каковы шансы на суд?

20.05 Поможет ли идея «двух государств» разрешить ближневосточный конфликт?

20.05 Европарламент предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

20.05 Встреча Путина и Байдена, вероятно, состоится в ближайшие недели – Блинкен

19.05 США отложили санкции против оператора «Северного потока» и его руководителя Матиаса Варнига

19.05 Байден призвал Израиль к деэскалации кризиса в секторе Газа

19.05 «Перемирие пока не обсуждается». Израиль намерен принудить ХАМАС к долгосрочному миру

19.05 Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу

19.05 В США все больше призывов к бойкоту Олимпиады в Пекине. К ним присоединилась глава Палаты представителей Нэнси Пелоси

• дальше…

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

12.05 Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

07.05 Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

07.05 «Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

• дальше…

18:53 Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

15:58 Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

14:46 Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня

12:21 Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский

20.05 Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

20.05 Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

20.05 Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

20.05 Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

20.05 Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

20.05 Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

20.05 ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев

19.05 «Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию

19.05 Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского

• дальше…

17:32 Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»

17:15 Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году

16:51 Google заплатил Украине штраф в миллион гривен

09:51 Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным

09:38 Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

20.05 Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780

20.05 571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

20.05 Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

20.05 Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

19.05 Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV

19.05 Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году

19.05 Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть

19.05 Opel возродила купе Manta в виде электрокара

18.05 Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц

18.05 Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно