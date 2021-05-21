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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский

12:21 21.05.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Референдумы - оружие, необходимое для того, чтобы или объединить общество, или дать кому-то больше полномочий. Для чего же тогда нужен референдум по Донбассу?

"У нас несколько планов (А, В, С) о прекращении войны и возвращении наших временно-оккупированных территорий и людей. Я уверен, что через некоторое время мы представим на суд обществу референдум именно с такой тематикой", - заявил вчера президент Зеленский на пресс-конференции. Он также отметил, что это может быть один из планов, если не сработает другой. Деталей президент не рассказал, как и не уточнил, когда может состояться такой референдум. Однако заверил, что измены не будет, ведь он - гарант конституции.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум", инициатором которого был Владимир Зеленский. На референдум может выноситься один вопрос. Его нельзя проводить одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами. Стоимость одного такого опроса будет стоить около 2 миллиардов гривен.

Ровно год назад Depo.ua, анализируя опасности использования инструмента народовластия в Украине, прогнозировал намерения Банковой спросить мнение народа о перспективе сосуществования Украины с оккупированной частью Донбасса. А в августе 2020-го мы предполагали вынесение вопросов касательно ОРДЛО из плоскости политической дискуссии в реальность референдума, результаты которого в значительной степени будут зависеть от того, как будут сформулированы эти вопросы. И при том надежно прикроют власть от возможной реакции на последующие капитулянтские шаги - народ же так решил. В прошлом же году состоялась репетиция референдума, когда во время местных выборов Зеленский провел всенародный опрос. Среди 5 вопросов от президента был и вопрос "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?". Он непосредственно не касался судьбы оккупированных территорий, но и без этого оказался единственным, ответы на который разделились пополам: 46,7% поддержали такую идею, 46,48% были против.

После к теме референдума о судьбе Донбасса вернулись в последний день января. Глава украинской делегации в Трехсторонней группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что вопрос Донбасса и Крыма нужно вынести на всеукраинский референдум. "Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно предоставить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине", - сказал Кравчук. Его слова вызвали значительный резонанс и были раскритикованы даже "слугами". Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что проводить референдум по этому вопросу не нужно, ведь Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей на 100% - территории Украины, и рано или поздно они вернутся. Но вот вчера президент Зеленский четко озвучил: референдум по Донбассу будет, но "как один из планов, если не сработает другой".

Что именно будут спрашивать у украинцев, и когда? В последнее время все спикеры, уполномоченные делать заявления по Донбассу, в унисон говорят про тупик в переговорном процессе, поскольку Россия отвергает любые предложения, кроме своего: Киев должен разговаривать напрямую с главарями боевиков. То есть, предвыборная риторика "просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза Путину" через два года после выборов признана ошибочной. Главной преградой для урегулирования конфликта во власти считают Минские договоренности, о желании пересмотра которых украинской стороной заявлялось неоднократно. Однако Россия, которая толкует эти соглашения по-своему, постоянно тычет Киеву: Минск надо выполнять.

Поэтому не исключено, что на всеукраинский референдум будет вынесен вопрос "Согласны ли вы с предоставлением отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе Украины, как это предусмотрено Минскими договоренностями?". В другом варианте - украинцев могут спросить, поддерживают ли они закрепление в Конституции "особого статуса Донбасса". Нетрудно спрогнозировать, что ответ большинства украинцев будет отрицательным. После чего Зеленский может заявить о выходе Украины из Минских соглашений, поскольку согласие на это дал украинский народ.

Однако у такого сценария есть много слабых сторон. Первая - Россия сразу запоет песню, что не спросили у "народа Донбасса", будут подпевать ей и оккупированные Донецк с Луганском. То есть, в плане продвижения к разрешению конфликта это ничего не дает. Вторая слабая сторона - мы рискуем нарваться на критику Запада. В Вашингтоне, Берлине и Париже также прекрасно понимают, что Минские договоренности устарели, однако других - нет. И выход из них Украины в одностороннем порядке может быть воспринят негативно. Без разницы, будет это решение персонально Зеленского, или Зеленского, но с согласия народа на референдумы. Третья слабая сторона - референдумом воспользуются пророссийские силы, которые в поддержку "мира любой ценой" мобилизируют свой электорат.

Второй вариант вопроса на референдуме - тот, о котором говорил Кравчук. У граждан спросят, поддерживают ли они территориальную целостность Украины, включительно с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. В таком случае результат голосования будет положительным. Вопрос референдума "сошьет" страну, как любят выражаться спикеры нынешней власти. Что это дает? Развязывает руки власти. То есть, если сейчас существует проблема внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса, то после референдума на депутатов будет давить фактор воли народа. Национал-патриотическая оппозиция будет выступать против, подчеркивать манипуляции, но будет ли она в большинстве, если украинцам будут активно рассказывать, что после этого наконец закончится война.

Когда ждать референдум? Об этом узнаем ближе к празднованию Дня Независимости или из речи президента к этому празднику. Но то, что Зеленский озвучил саму возможность референдума о судьбе Донбасса, свидетельствует о новой игре власти, в которой народовластием попытаются прикрыть те действия, осуществить которые она не смогла, или не захотела.
 

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