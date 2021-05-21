Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

23:33 20.05.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

На пресс-конференции Зеленского всем было понятно, что идти на второй срок он хочет. Интрига в том, на что он готов ради сохранения власти.

Пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его президентства, длилась три часа. Поскольку хвастаться ему было особенно нечем, он очень много говорил о своих планах. И если отжать воду, то в сухом остатке останутся три важные вещи: планы по Донбассу, планы по деолигархизации и планы на второй срок.

Планы по Донбассу

Зеленский, конечно, подготовился к вопросам о том, а где же обещанное еще два года назад скорое окончание войны. И одним своим планом он поделился. Это - референдум.

Поскольку дело это важное и сложное, тут двумя словами не обойдешься. Тем не менее, Зеленский выдал довольно-таки связный спич с юридическими подробностями. Прежде всего он подчеркнул, что есть два варианта референдума. Во-первых, может быть референдум по народной инициативе. А во-вторых, «что касается изменений в Конституцию, то должна быть инициатива президента», - подчеркнул он.

И дальше он перешел к сути. По его мнению, на всеукраинском референдуме «должен быть главный вопрос, который у нас есть - это ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время (потому что у нас несколько планов прекращения войны и возвращения людей и территорий) мы представим на суд референдум именно по такой тематике. Это будет второй план, если не сработает первый», - заявил он.

Затем он еще несколько раз возвращался к этой теме, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что план «А» (то есть то, что проводится уже в течение двух лет и до сих пор не дало результатов) пока еще будет продолжаться. А в случае референдума пообещал: «Зрады не будет. Я гарант Конституции».

Если заглянуть в Конституцию, то можно увидеть там в статье 106, что президент «назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины соответственно статье 156 этой Конституции». В статье 156 говорится, что президент может подать законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины"; при условии его принятия не менее чем 300 народными депутатами он утверждается всеукраинским референдумом, который назначается президентом Украины.

Итак, на самом деле Зеленский не имеет права просто так взять и объявить референдум о внесении изменений в Конституцию. Необходимо, чтобы сначала эти изменения приняла 300 голосами Верховная Рада. Однако подчеркнем, что спич о референдуме - это была домашняя заготовка. И если Зеленский сказал, что может понадобиться референдум по Донбассу и что возможен не только референдум по народной инициативе, но и референдум по президентской инициативе о внесении изменений в Конституцию, - значит, такой вариант на Банковой сейчас всерьез просчитывается.

О том, как может быть сформулирован вопрос референдума, Зеленский категорически отказался рассказывать. И это понятно. Дело в том, что референдум сейчас - это новая опция, которую Банковая выставила на торги с Кремлем, Берлином, Парижем и Вашингтоном.

Если Зеленский сторгуется с Путиным, то никакой референдум, вероятно, вообще не понадобится. А вот если план «А» окончательно зайдет в тупик, то Банковая может организовать референдум, например, о том, чтобы полностью отгородиться от оккупированных территорий и возложить всю ответственность за тамошнее население на оккупантов.

В любом случае на пресс-конференции было очевидно, что Зеленский понимает отсутствие у него больших шансов закончить войну в скором времени. И он очень не хочет, чтобы через год на аналогичной пресс-конференции его спрашивали: ну и где же окончание войны, которое было обещано три года назад?

А референдум для него - чудесный способ переложить свою ответственность за свое невыполненное обещание на народ. Главное - вопрос сформулировать так, чтобы украинцы раскололись на два лагеря. А Зеленский будет якобы над схваткой и пообещает сделать так, как скажет большинство украинцев. После этого он сможет отбрасывать любые претензии с любых сторон и заявлять: я реализовал такой вариант окончания войны, какой выбрало большинство народа.

Планы по деолигархизации

Также Зеленский много говорил о будущем законопроекте об олигархах. «Я думаю, что он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить бизнес, но мы точно убиваем влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это произойдет, то они появятся в специальном реестре, и они могут потерять активы, находящиеся за рубежом», - заявил Зеленский. Он добавил, что олигархам будет предоставлено время, чтобы выполнить требования закона. То есть, нужно понимать, мгновенной деолигархизации не будет.

Зачем понадобился этот закон, тоже вполне понятно. Третий год пиариться на обещаниях быстрого окончания войны нельзя - народ такое просто не купит. Поэтому нужно начать пиариться на чем-то другом. И Зеленский уже начал - он пиарится на борьбе с олигархами. И в качестве первой победы выдает сидящего под домашним арестом Медведчука, хотя подозрения ему выдвинуты совсем другого плана - госизмена и пособничество оккупантам.

В то же время Зеленский дал понять на пресс-конференции, что санкций против Коломойского не будет, хотя этот вопрос поднимал госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев. «Это феномен нашей "меншовартости", что г-н Байден прислал госсекретаря, чтобы я ввел санкции. При мне так не будет», - заявил он, отвечая на вопрос «Схем» (проект «Радио Свобода»).

Так что деолигархизация будет очень избирательная. Впрочем, подождем, когда появится обещанный Зеленским законопроект. Наверняка там найдется много изюминок.

Планы на второй срок

Несмотря на многочисленные прямые вопросы, Зеленский кокетничал и делал вид, то он еще не решил, нарушать ли свое слово, которое он дал народу в своей предвыборной программе: «Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану». Поэтому всем было понятно, что идти на второй срок он хочет. Никакой интриги тут уже нет. Но есть интрига в том, на что он готов ради сохранения власти.

Конечно, он знает, что его успех зависит от телевизора. Поэтому для сохранения власти он хочет, во-первых, получить рычаги влияния на медиа и, во-вторых, иметь площадку для регулярного пиара.

Что касается медиа, то одним из рычагов влияния на телеканалы как раз и станет закон об олигархах. Другим рычагом - будущий закон о медиа. И еще одним, специфическим, - Центр противодействия дезинформации, который уже создан в системе СНБО указами Зеленского.

Правда, на пресс-конференции Зеленский о своих планах установить жесткий контроль над медиапространством не распространялся. Как и любая монополизация, дело это тихое, шума не любит.

Зато он, не стесняясь, прямо рассказал, какая площадка будет им использоваться для регулярного пиара: СНБО. «Вы увидите еще много всего, смотрите нас каждую пятницу», - порадовал он журналистов.

Некоторые журналисты, кстати, допытывались у него, почему он использует СНБО, если есть правоохранительные органы. Детские вопросы. СБУ, прокуратура и т.п. имеют своих начальников, которые и получают главный пиар на успехах своих ведомств (если, конечно, есть чем хвастаться). А в СНБО глава - сам Зеленский, и главный пиар достается ему. А успехи всегда легко нарисовать, не нужно ни суда, ни даже следствия, подписал указ о санкциях - и вуаля! - по всем телеканалам рассказывают о том, как карающая рука Зеленского настигла контрабандистов, воров в законе или еще каких персон, которых подсказали пиарщики президента.
 

ПО РУБРИКАМ

20.05 Рада одобрила расширение полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ

20.05 Депозитные ставки для физлиц 20.05.21

20.05 НБУ анонсировал введение электронной гривны

20.05 НБУ планирует снять все ограничения на движение капитала

20.05 Доллар после краткосрочного восстановления 20 мая снова снижается к евро

20.05 Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,77 коп до 27,463 грн/$1

20.05 Биржи Азии 20 мая закрылись разнонаправленно на новостях из США

20.05 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.05.21

20.05 «Ощадбанк» отсудил доменное имя у "дочки" российского «Сбербанка»

20.05 Остаток средств на корсчетах банков 20.05.21

20.05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.05.2021

20.05 Цена на золото 20 мая умеренно снижается

20.05 Рада отменила мораторий на штрафы по кредитам для жителей территорий АТО/ООС

20.05 Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства

20.05 Фондовые индексы США снизились 19 мая на распродаже рискованных активов

• дальше…

20.05 ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются

20.05 Документы о преступлениях режима Лукашенко в Гааге: каковы шансы на суд?

20.05 Поможет ли идея «двух государств» разрешить ближневосточный конфликт?

20.05 Европарламент предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

20.05 Встреча Путина и Байдена, вероятно, состоится в ближайшие недели – Блинкен

19.05 США отложили санкции против оператора «Северного потока» и его руководителя Матиаса Варнига

19.05 Байден призвал Израиль к деэскалации кризиса в секторе Газа

19.05 «Перемирие пока не обсуждается». Израиль намерен принудить ХАМАС к долгосрочному миру

19.05 Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу

19.05 В США все больше призывов к бойкоту Олимпиады в Пекине. К ним присоединилась глава Палаты представителей Нэнси Пелоси

19.05 США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против «Северного потока 2» - Блинкен в разговоре с Маасом

19.05 Республиканцы критикуют администрацию Байдена из-за «Северного потока - 2»

19.05 Axios: Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

19.05 Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес

18.05 Аргентина обязала биткоин-биржи отчитываться о транзакциях пользователей

• дальше…

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

12.05 Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

07.05 Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

07.05 «Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

• дальше…

20.05 Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

20.05 Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

20.05 Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

20.05 Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

20.05 Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

20.05 Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

20.05 ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев

19.05 «Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию

19.05 Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского

19.05 Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой

18.05 Рада отправила в отставку министра здравоохранения Степанова

18.05 Рада уволила министра экономики Петрашко

18.05 Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

• дальше…

20.05 Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780

20.05 571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

20.05 Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

20.05 Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

19.05 Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV

19.05 Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году

19.05 Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть

19.05 Opel возродила купе Manta в виде электрокара

18.05 Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц

18.05 Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось

18.05 Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED

18.05 Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте

18.05 Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году

18.05 Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде

18.05 Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно