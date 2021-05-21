Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

Юрий Вишневский / Деловая столица

На пресс-конференции Зеленского всем было понятно, что идти на второй срок он хочет. Интрига в том, на что он готов ради сохранения власти.

Пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его президентства, длилась три часа. Поскольку хвастаться ему было особенно нечем, он очень много говорил о своих планах. И если отжать воду, то в сухом остатке останутся три важные вещи: планы по Донбассу, планы по деолигархизации и планы на второй срок.

Планы по Донбассу

Зеленский, конечно, подготовился к вопросам о том, а где же обещанное еще два года назад скорое окончание войны. И одним своим планом он поделился. Это - референдум.

Поскольку дело это важное и сложное, тут двумя словами не обойдешься. Тем не менее, Зеленский выдал довольно-таки связный спич с юридическими подробностями. Прежде всего он подчеркнул, что есть два варианта референдума. Во-первых, может быть референдум по народной инициативе. А во-вторых, «что касается изменений в Конституцию, то должна быть инициатива президента», - подчеркнул он.

И дальше он перешел к сути. По его мнению, на всеукраинском референдуме «должен быть главный вопрос, который у нас есть - это ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время (потому что у нас несколько планов прекращения войны и возвращения людей и территорий) мы представим на суд референдум именно по такой тематике. Это будет второй план, если не сработает первый», - заявил он.

Затем он еще несколько раз возвращался к этой теме, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что план «А» (то есть то, что проводится уже в течение двух лет и до сих пор не дало результатов) пока еще будет продолжаться. А в случае референдума пообещал: «Зрады не будет. Я гарант Конституции».

Если заглянуть в Конституцию, то можно увидеть там в статье 106, что президент «назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины соответственно статье 156 этой Конституции». В статье 156 говорится, что президент может подать законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины"; при условии его принятия не менее чем 300 народными депутатами он утверждается всеукраинским референдумом, который назначается президентом Украины.

Итак, на самом деле Зеленский не имеет права просто так взять и объявить референдум о внесении изменений в Конституцию. Необходимо, чтобы сначала эти изменения приняла 300 голосами Верховная Рада. Однако подчеркнем, что спич о референдуме - это была домашняя заготовка. И если Зеленский сказал, что может понадобиться референдум по Донбассу и что возможен не только референдум по народной инициативе, но и референдум по президентской инициативе о внесении изменений в Конституцию, - значит, такой вариант на Банковой сейчас всерьез просчитывается.

О том, как может быть сформулирован вопрос референдума, Зеленский категорически отказался рассказывать. И это понятно. Дело в том, что референдум сейчас - это новая опция, которую Банковая выставила на торги с Кремлем, Берлином, Парижем и Вашингтоном.

Если Зеленский сторгуется с Путиным, то никакой референдум, вероятно, вообще не понадобится. А вот если план «А» окончательно зайдет в тупик, то Банковая может организовать референдум, например, о том, чтобы полностью отгородиться от оккупированных территорий и возложить всю ответственность за тамошнее население на оккупантов.

В любом случае на пресс-конференции было очевидно, что Зеленский понимает отсутствие у него больших шансов закончить войну в скором времени. И он очень не хочет, чтобы через год на аналогичной пресс-конференции его спрашивали: ну и где же окончание войны, которое было обещано три года назад?

А референдум для него - чудесный способ переложить свою ответственность за свое невыполненное обещание на народ. Главное - вопрос сформулировать так, чтобы украинцы раскололись на два лагеря. А Зеленский будет якобы над схваткой и пообещает сделать так, как скажет большинство украинцев. После этого он сможет отбрасывать любые претензии с любых сторон и заявлять: я реализовал такой вариант окончания войны, какой выбрало большинство народа.

Планы по деолигархизации

Также Зеленский много говорил о будущем законопроекте об олигархах. «Я думаю, что он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить бизнес, но мы точно убиваем влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это произойдет, то они появятся в специальном реестре, и они могут потерять активы, находящиеся за рубежом», - заявил Зеленский. Он добавил, что олигархам будет предоставлено время, чтобы выполнить требования закона. То есть, нужно понимать, мгновенной деолигархизации не будет.

Зачем понадобился этот закон, тоже вполне понятно. Третий год пиариться на обещаниях быстрого окончания войны нельзя - народ такое просто не купит. Поэтому нужно начать пиариться на чем-то другом. И Зеленский уже начал - он пиарится на борьбе с олигархами. И в качестве первой победы выдает сидящего под домашним арестом Медведчука, хотя подозрения ему выдвинуты совсем другого плана - госизмена и пособничество оккупантам.

В то же время Зеленский дал понять на пресс-конференции, что санкций против Коломойского не будет, хотя этот вопрос поднимал госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев. «Это феномен нашей "меншовартости", что г-н Байден прислал госсекретаря, чтобы я ввел санкции. При мне так не будет», - заявил он, отвечая на вопрос «Схем» (проект «Радио Свобода»).

Так что деолигархизация будет очень избирательная. Впрочем, подождем, когда появится обещанный Зеленским законопроект. Наверняка там найдется много изюминок.

Планы на второй срок

Несмотря на многочисленные прямые вопросы, Зеленский кокетничал и делал вид, то он еще не решил, нарушать ли свое слово, которое он дал народу в своей предвыборной программе: «Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану». Поэтому всем было понятно, что идти на второй срок он хочет. Никакой интриги тут уже нет. Но есть интрига в том, на что он готов ради сохранения власти.

Конечно, он знает, что его успех зависит от телевизора. Поэтому для сохранения власти он хочет, во-первых, получить рычаги влияния на медиа и, во-вторых, иметь площадку для регулярного пиара.

Что касается медиа, то одним из рычагов влияния на телеканалы как раз и станет закон об олигархах. Другим рычагом - будущий закон о медиа. И еще одним, специфическим, - Центр противодействия дезинформации, который уже создан в системе СНБО указами Зеленского.

Правда, на пресс-конференции Зеленский о своих планах установить жесткий контроль над медиапространством не распространялся. Как и любая монополизация, дело это тихое, шума не любит.

Зато он, не стесняясь, прямо рассказал, какая площадка будет им использоваться для регулярного пиара: СНБО. «Вы увидите еще много всего, смотрите нас каждую пятницу», - порадовал он журналистов.

Некоторые журналисты, кстати, допытывались у него, почему он использует СНБО, если есть правоохранительные органы. Детские вопросы. СБУ, прокуратура и т.п. имеют своих начальников, которые и получают главный пиар на успехах своих ведомств (если, конечно, есть чем хвастаться). А в СНБО глава - сам Зеленский, и главный пиар достается ему. А успехи всегда легко нарисовать, не нужно ни суда, ни даже следствия, подписал указ о санкциях - и вуаля! - по всем телеканалам рассказывают о том, как карающая рука Зеленского настигла контрабандистов, воров в законе или еще каких персон, которых подсказали пиарщики президента.