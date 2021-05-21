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АНАЛИТИКА

Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

23:24 20.05.2021 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Международно-политический вектор действующей власти, в том виде, который описал президент Зеленский, заключается в ожидании. То ли того, что большинство проблем Украины будут решены нашими внешними партнерами, то ли неожиданного нападка украинолюбия в Кремле, в результате которого Путин откажется от своих планов в отношении Донбасса.

Во время сегодняшней большой пресс-конференции по поводу второго года пребывания в должности, президент Владимир Зеленский много говорил о международной политике.

Сказанное гарантом касалось вроде как разных тем и аспектов. Но, в основном, вращалось вокруг одного смыслового стержня - противостояние Украины и России в целом, и прекращение конфликта на Донбассе в частности. Что, несмотря на все сопутствующие обстоятельства, выглядит вполне логичным.

Впрочем, в львиной доли сказанного на международную тематику был еще один общий элемент. Он заключался в том, что в подавляющем большинстве внешнеполитических процессов команда Зеленского выступает не субъектом, а объектом политической реальности.

Для примера - Украина подготовила замечательный "кластерный" план урегулирования конфликта на Донбассе. Который одобрили наши европейские партнеры. Единственное препятствие для реализации которого - это "несогласие России". И точка. И ни слова о том, предпринимает ли действующая власть какие-то способы заставить Кремль изменить свое мнение. Хоть в отношениях с Россией, хоть в контактах с Западом.

Впрочем, может и черт с ней, с Россией, ее, как известно, "аршином не измерить". Но дальше аналогичный подход используется в отношении всех наших ключевых союзников.

Если президент США Байден откажется от санкций по"Северному потоку - 2" - то, по мнению Зеленского, это будет "большая ошибка" и "проигрыш США". Нет, не проигрыш команды действующего президента, которая не сумела отстоять геополитические интересы Украины, источник доходов от газового транзита и ключевой фактор энергетической безопасности в одном флаконе. Это чистый "проигрыш США", которые, очевидно, не смогли должным образом помочь Украине. Или все-таки команде Зеленского? Впрочем, у украинского президента, кажется, происходит постепенное срастание этих двух понятий.

Аналогичные утверждения звучат и в отношении Франции с Германией. "Я думаю, они должны поддерживать сильнее. В последнее время они ослабляют свои позиции", - констатирует действующий украинский президент. Как строгий учитель, который корит ленивых учеников после провалившейся контрольной.

Зато все, что может украинский президент предложить сейчас международным партнерам Украины - это абсолютно нереалистичные призывы расширить нормандский формат с помощью США. А также сообщения о референдуме, на который неизвестно кто вынесет неизвестно какие вопросы. То ли о немедленной имплементации изменений в Конституцию по российскому сценарию, то ли отказ от Донбасса - кто его знает. По крайней мере, стратегические союзники Украины о подробностях этого обещания (которое, вероятно, является милым экспромтом Банковой) знают, наверное, не больше нас.

При этом президент Украины профессионально демонстрирует сдержанный оптимизм. "Мы строим страну без войны... По кирпичам собирая мир". Без конкретики касательно "собранных кирпичей", среди которых упомянуто было только неполное и уже сорванное перемирие.

Подобный подход, с определенной точки зрения, очень удобен для команды Зеленского. Поскольку, во-первых, позволяет почти ничего не делать - кроме как напоминать партнерам о своих проблемах. И жаловаться на недостаточную помощь. Ну и в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, тех самых союзников и обвинить. Но действенность подобного подхода все же вызывает определенные сомнения.

Конечно, международная политика - это искусство, которое бывает очень разным. И прагматичным, и циничным. А нередко - откровенно жестоким и бездушным. Но в исполнении президента Зеленского внешняя политика Украины выглядит, в первую очередь, инфантильной. Как не слишком далекий подросток, Зеленский выдвигает фактически список претензий к партнерам Украины. И скромно "забывает" о своих невыполненных обещаниях и нереформированных судах. Зато фактически повторяет тезис путинской пропаганды о "внешнем управлении" Украиной - только добавляя, что он теперь все изменил.

"Мы должны прекратить войну сейчас, я очень этого хочу", - констатирует президент Зеленский. И как-то даже не осознает того факта, что никому в этой стране, кроме его жены и, возможно, кучки друзей, совсем не интересно, чего он хочет. Всем интересно, что он делает. Ну, кроме того, что упрекает союзников.
 

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