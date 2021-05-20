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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

17:54 20.05.2021 |

Политика

 Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Главный посыл, который дал Зеленский звучит так: "Я уверен в том, что я делаю и не оборачиваюсь назад". Несмотря на то, что Зеленский выглядел несколько растерянным, трудно подбирал слова, путано говорил - он был уверен в себе более чем когда-либо. И это то, что многие просто не захотели заметить.

Итак, два года Зеленский встретил на заводе Антонова, где сейчас есть глобальная проблема - два человека, которые могут реально достроить три самолета для украинских ВВС, ушли с завода и сейчас до конца никто не понимает как достроить эти самолеты. Но это антураж. Перейдем к содержанию.

Первое, что нужно сказать - Зеленский совершенно искренне уверен, что он строит страну с нуля. Он неоднократно об этом говорил во время своих ответов. Когда мы анализируем и будем анализировать действия Зеленского, мы должны обратить внимание на главный лейтмотив конференции: "Я строю страну с нуля". У Зеленского, по его версии, ничего не было, но потом он пришел, разобрался, понял, что нужно делать и сейчас он уверен в себе и будет воплощать в жизнь свои замыслы.

Анализ главных посылов пресс-конференции, наверное, нужно начать с темы так называемого внешнего управления. Президент очень артикулировано сказал, что им никто управлять не сможет. Если перевести это на человеческий язык, то он говорит о том, что увольнение Коболева без дополнительных консультаций было неслучайным и в дальнейшем, по всем другим подобным кадровым и вообще важнейшим внутренним вещам, он не собирается ни с кем консультироваться. Сейчас очень интересной будет игра вокруг руководителя САП - отважится ли Зеленский назначить "несогласованного" антикоррупционного прокурора, который будет основой всей антикоррупционной вертикали страны.

Второй по значению посыл - референдум по Донбассу. Что будет выноситься непонятно, но это была явная заготовка и заготовка, прежде всего, для внешнего потребителя. Пассаж Зеленского о заморозке конфликта наводит на мысль, что суть референдума может свестись к закреплению или не закреплению в Конституции минских договоренностей относительно, так называемого "особого статуса". Хотя, сейчас все это выглядит больше как некий посыл мировым лидерам: "мы готовы выйти из Минска путем референдума". Это, правда, ставит в абсолютный тупик всех, но на это, судя по всему, и рассчитывают на Банковой. Что это: поднятие ставок или изысканная форма капитуляции (выход из Минска может повлечь развал Нормандской четверки при еще не созданной Крымской платформе) пока говорить рановато.

Отдельно следует остановиться на войне с олигархами. Закон, анонсированный Зеленским, во всяком случае исходя из его слов, предусматривает две вещи: массовое переписывание каналов и СМИ на третьих лиц с одной стороны (между прочим, интересно понять, региональный телеканал Балоги или Ивахова считаются СМИ, которые делают их олигархами или нет и какова степень связанности лиц будет допустимой). Однако, важно, что сейчас мы войдем в систему глобального перераспределения СМИ и, очевидно, передачи их в подконтрольные власти руки (в условное управления, когда СМИ будут, де-факто, финансироваться теми же олигархами, но в системе менеджмента появятся "правильные" люди с "правильными" посылами). Второй аспект - это начнется избирательная антимонопольная чистка с небольшими элементами, точнее зачатками, правил лоббирования. Или если говорить менее корректно - начнется перераспределение определенных активов. Также следует сказать, что судя по словам президента - Петру Порошенко уже сейчас нужно искать себе преемника.

Что касается судьбы Виталия Кличко, то его окружение де-факто признано коррупционерами и можно с большой долей вероятности говорить, что в ближайшее время продолжится накат на окружение Кличко, появятся какие-то "красивые факты", а когда будет проведена информатака и ряд задержаний, тогда Кличко могут отправить в отставку (судя по всему это должно произойти в период летнего затишья). Стоит обратить внимание на пассаж Зеленского о том, что Кличко "неправильно себя ведет". Переводится это так: "Не начинай меня атаковать, потому что будет хуже. Поэтому просто смирись и жди своего заклания".

Один из важнейших посылов Зеленского - это его переписка с Яной Дугар, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета. Это безусловный звонок Арсену Авакову.

И наконец, еще один момент - отсутствие ответа на вопрос о вакцинации. Зеленский очень хотел оправдать себя, но тут у него просто нет аргументов.

В целом, сейчас можно четко говорить, что Зеленский точно начал войну против всех. Он не понимает до конца, что будет в результате этой войны, но точно понимает, что он воюет за максимальную власть. А это значит, что правила игры в ближайшие месяцы будут формироваться ежедневно и в ручном режиме. Выиграть в этой игре он сможет только при наличии очень быстрых решений (по сути, это должно быть блиц-криг), высокого рейтинга и отсутствия оппозиции. Правда, поверить в то, что олигархи смогут объединиться сейчас просто невозможно. Поэтому у него есть определенные шансы на победу.
 

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