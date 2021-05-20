ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев

Ігор Петренко / Depo.ua

«Слуги» не захотели создавать временную следственную комиссию по «делу Вагнера». Зато создали ВСК «по расследованию всех зрад» во главе с Кузьминым и Безуглой.

В среду депутатское большинство в Верховной Раде отказалось поддержать постановление №4105 о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами частной военной компании "Вагнер" и нанесению ущерба национальным интересам Украины .

За проект, внесенный членом фракции "Голоса" Романом Костенко, проголосовали фракция "Европейской солидарности" в полном составе (27 депутатов) и 19 из 20 нардепов "Голоса". Кнопки "за" нажали также, и это до некоторой степени неожиданность, 17 (из 44) членов фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь". Поддержали постановление также 12 (из 244 возможных) "слуг народа", 11 (из 25) представителей фракции "Батькивщины", четверо из 22 членов группы "За будущее" и семь внефракционных. Ни одного голоса не дала депгруппа "Доверие". Общего количества в 97 нардепов не хватило, чтобы обстоятельствами "вагнеровского скандала" занялась специальная депутатская комиссия: для создания ВСК нужны 150 голосов.

Зато создали ВСК "по расследованию всех зрад" во главе с Кузьминым и Безуглой

Вместо вышеуказанной ВСК Рада положила начало деятельности другой следственной комиссии депутатов -

По вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Создание такой комиссии предусмотрено постановлением №5243, которое подал председатель фракции "Слуги народа" в ВР Давид Арахамия. А "родили" эту ВСК 252 депутатских голоса: 214 от "слуг", один от ОПЗЖ (зеленую кнопку нажал только Михаил Папиев), девять от "Батькивщины", соответственно 11 и 12 от депгрупп "За Будущее" и "Доверие" и пять от внефракционных. Ноль депутатов голосовали за от "ЕС" и "Голоса".

По словам Арахамии, эта ВСК будет иметь более широкие задачи, чем комиссия по вагнеровцам: должна проверить на предмет "зрады" обнародованные " пленки Медведчука " и другую соответствующую информацию, опубликованную в СМИ. Депутаты из фракций "Европейской солидарности" и "Голоса" выступали против создания этой ВСК, задачи которой, по их словам, не имеют конкретных временных рамок и четкой цели.

Однако создано то, что создано: на свет появилась следственная комиссия, в состав которой войдут 11 нардепов - шесть "слуг", по депутату от групп "За будущее" и "Доверие". Руководить ими будет "слуга", заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, а заместителем должен был стать Нестор Шуфрич от ОПЗЖ, но его заменил в этой роли коллега по фракции, бывший первый заместитель генпрокурора и заместитель секретаря Совбеза времен президента Януковича Ренат Кузьмин (что повлекло шквал критики в соцсетях, потому что в конце 2020 года Кузьмин попытался инициировать уголовное дело о признании Революции достоинства "государственным переворотом"). Первый отчет о результатах работы ВСК должен прозвучать в парламенте через полгода.

Кто спустил на тормоза скандал с вагнеровцами

Патриотическая часть общества требовала создания депутатской следственной комиссии именно по "делу Вагнера": в сентябре 2020 года Верховная Рада впервые в своей истории рассмотрела на пленарном заседании подписанную более 25 тысячами граждан электронную петицию с таким требованием. Согласно регламенту работы ВР, депутаты только поговорили без принятия решений. А вчера приняли противоположное решение.

Depo.ua подробно рассказывал о "деле Вагнера" и попытках оппозиции выяснить его обстоятельства. Поэтому напомним об этой истории очень коротко.

В июле 2020 года под Минском белорусские силовики задержали 33 боевиков российской ЧВК. По данным украинских правоохранителей, они причастны к военным преступлениям на Донбассе, в частности в сбитии самолетов "Боинг" рейса MH17, Ил-76 и Ан-26 под Луганском. Вскоре задержанных отпустили, подавляющее их большинство вернулось на Россию. Владимир Путин назвал эту историю операцией украинских и американских спецслужб. Зато в СБУ и Службе внешней разведки Украины сначала назвали это сообщение российским фейком. Но вскоре журналист Юрий Бутусов сообщил в "Фейсбуке", что задержание наемников все-таки было спецоперацией украинских спецслужб, которая готовилась больше года. И была провалена по вине "крота", который затесался где-то в Офисе президента Зеленского. Так тему вагнеровцев начали активно использовать в политических целях против действующего главы государства и его близкого окружения.

Далее скандал отошел в тень других событий. Да и международные расследователи из группы Bellingcat, обещая сделать это с декабря 2020 года, до сих пор не представили обещанную часть своего фильма, где должны раскрыть детали срыва спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнер". Премьера, на которую в Украине одни ждут с нетерпением, а другие со страхом, снова откладывается - по последним сообщениям, теперь на осень 2021 года. Представитель Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев, пообещал в более сжатые сроки обнародовать текстовый вариант расследования. Так или иначе, создается впечатление, что этот фильм хоть и важный, но лишь один из элементов сложной игры вокруг Украины, которую ведут США, Великобритания и Россия.

Пока же фильм от Bellingcat не увидел мир, Банковая спешит воспользоваться паузой и создать информационную завесу, через которую нанести упреждающий удар по тем кругам, которые, по мнению представителей команды Зеленского, желают вооружиться "вагнергейтом" для уничтожения рейтингов президента. Кто эти "враги", догадаться нетрудно хотя бы по итогам голосований по созданию ВСК в среду.

Инициированная монобольшинством следственная комиссия, возможно, вспомнит "дело Вагнера". Но точно не оно станет главным предметом ее внимания. Напомним, ранее в сеть сливали аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Медведчука, ведет беседы с представителями российской власти. А на днях программа расследований Bihus.Info обнародовала очередную порцию записей такого рода. К этой истории пытаются активно привязать Порошенко. Можно ожидать, что в дальнейшем акценты на якобы связях Медведчука с Порошенко будут становиться более громкими. И этому немало поспособствует новосозданная ВСК. Тогда как действительно объективная следственная комиссия должна ответить на три ключевых вопроса: кто записывал? кто монтировал? кто слил записи?

Почему хитрость этой ВСК в конце концов сыграет против власти

Кроме упомянутого Кузьмина, в составе ВСК преимущественно "слуги". И уже это ставит под сомнение объективность будущих выводов. Ее председатель Марьяна Безуглая заявила о намерении безотлагательно заняться делом вагнеровцев, записями политиков "независимо от времени давности их обнародования", решениями, которые принимали в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском и Дебальцево. "Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), которые привели к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения", - сказала Безуглая. То есть парламентские "следователи" в первую очередь будут искать компромат на предшественников, а не охотиться на "крота" во властных кабинетах, который мог сорвать спецоперацию по вагнеровцам, - такие выводы можно сделать из заявления Безуглой.

На первый взгляд, такая комиссия выглядит действенным медийным инструментом. Можно будет при необходимости выводить на информационные площадки или председателя ВСК, или кого-то из ее членов с брифингами, срочными сообщениями и таким образом держать на крючке политических оппонентов. Но конечная цель ВСК - провести расследование, и этот ящик Пандоры нельзя будет закрыть как минимум без отчета. А для того, чтобы расследовать все, что она на себя взвалила, ВСК придется опросить тысячи человек. И сколько будет скандалов вокруг этих допросов! Да и, объективно говоря, не смогли бы народные депутаты расследовать за год дела, с которыми Генпрокуратура работает годами.

Поэтому вырисовываются три варианта завершения с этой ВСК (и все они для власти негативные). Первый - признать, что измена в деле вагнеровцев все-таки была, и тогда придется начинать уже настоящее следствие и жертвовать кем-то из ближайших к Зеленскому людей. Не исключено, что Ермаком.

Второй - заявить, что никакой измены в деле вагнеровцев не было, и ждать, как день казни, выхода фильма от Bellingcat, а затем снова оправдываться и объяснять свою позицию. Потому что после создания ВСК даже в таком монструозном виде пути для отступления уже отрезаны. Можно еще, конечно, надувать щеки и молчать до самого выхода фильма, но это будет равнозначно признанию в том, что измена по делу вагнеровцев все же была.

Есть и третий вариант, который может кому-то наверху показаться эффективным: тормозить расследование эпизода с вагнеровцами и при этом делать акцент на "зрадах" предшественников. Однако такое развитие событий, учитывая войну, выглядит реальной изменой.