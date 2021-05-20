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Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
23:46 19.05.2021 |
Безналичный доллар чуть-чуть подорожал после трехдневного падения: 19 мая его курс приподнялся на одну копейку, и межбанк остановился на 27,42-27,44 грн/$.
Наличный курс двигался в обратную сторону - опустился на пять копеек:
* до 27,50-27,60 грн/$ - на продаже;
* до 27,20-27,40 грн/$ - на покупке.
При этом банкиры наблюдали увеличение спроса на "американца" со стороны населения. Люди решили, что дешевле валюта уже не будет, и стали ее подкупать. Брали ее и в кассах, и в мобильных приложениях.
На межбанке шла бурная торговля: объем сделок на площадке Bloomberg подскочил со $148 млн до $181 млн. Нацбанк на рынок не вышел, но и без него было предостаточно крупных игроков.
"На продаже стояли те же структуры, что и вчера: госпредприятия с экспортерами. Доллар продавали в основном под уплату налогов. А на покупке была разношерстная публика: и банки, которые закрывали короткие позиции, и импортеры, которые хотели прикупить подешевевший доллар, и иностранцы немного. Рынок вышел живой и динамичный и смог сам сбалансироваться без вмешательства регулятора", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Короткие позиции закрывали те банки, которые до этого активно торговали долларом вкладчиков. Закрыть позицию - значит откупать на межбанке ту валюту клиентов, которую до этого продавали. А из числа иностранных покупателей доллара сегодня выделяли "Ситибанк" и "ING Bank". Говорят, что они скупали доллар за ту гривню, которую сегодня Минфин выплатил по старым выпускам ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма). Выплата была весьма существенной:
* 12,97 млрд грн - погашение ОВГЗ;
* 1,7 млрд грн - проценты по ОВГЗ.
Начиналась торговля на межбанке с двухкопеечного снижения курса доллара (по сравнению со вчерашним закрытием торгов) - в рамках 27,39-27,41 грн/$, а затем курс некоторое время двигался в рамках 27,41-27,42 грн/$. Только когда госкомпании поднажали с валютными продажами под налоги, котировки рухнули на 27,38-27,39 грн/$ - это минимум сегодняшнего дня. Валютное подорожание началось после появления с покупками "Ситибанка". А когда "американца" стали активнее брать банки, котировки вышли сначала на 27,42 грн/$, а затем и на 27,44 грн/$.
"Сначала сильно расширилась разница между курсом покупки/продажи, но потом доллар начали подбирать и ситуация в целом стабилизировались. Покупатели тоже понимают, что приток валюты останавливается и скоро будет слом. Поэтому и активизировались на скупке доллара. Полагаю, дно нащупано", - прокомментировал происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Последний день уплаты налогов и части прибыли госкомпаний в бюджет - это завтра, 20 мая. Тем не менее, казначеи уверены, что львиная часть отчислений уже прошла, и в четверг на межбанке не будут так активно продавать доллар под налоги. Поэтому ждут общего снижения валютных продаж на межбанке.
Если ожидания финансистов оправдаются, то курс доллара начнет расти. 20 мая открытие межбанка ждут в рамках 27,43-27,45 грн/$, при этом допускают движение на 27,48 грн/$ или даже выше.
"Еще не было покупок доллара под дивиденды, плюс выплаты по НДС на носу. Вот и получается, что будем подползать обратно в сторону 28,5 грн/S", - спрогнозировал Шевчишин.
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