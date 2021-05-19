«Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию

Юрий Вишневский / Деловая столица

Кремль дал понять, что у Зеленского никаких встреч с Путиным, Меркель, Макроном больше не будет. Только с марионетками из Донецка и Луганска.

Утром 19 мая российская газета «Коммерсантъ» на первой странице своего свежего номера выложила издевательскую статью об украинских предложениях по продвижению к миру на Донбассе. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак внес эти предложения еще месяц назад. Но «Коммерсантъ» решил потоптаться по их содержанию именно сейчас.

Telegram-каналы, близкие к Банковой, уже поделились предположениями, что Кремль организовал этот слив информации специально накануне большой пресс-конференции, которую Владимир Зеленский собрался провести 20 мая. Дескать, таким образом Путин хочет подпортить Зеленскому празднование второй годовщины президентства.

Спойлер о будущих переговорах 26 мая

Напомним «краткое содержание предыдущей серии». 16 апреля Зеленский в Париже после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил, что на заседании советников лидеров стран «Нормандской четверки» 19 апреля «будут обсуждаться кластеры, сделанные французской и немецкой стороной. Будут дополнения от Украины. Эти кластеры рассматриваются также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам: с чем согласны, с чем не согласны». Зеленский пояснил, что кластеры - это шаги по выполнению Минских договоренностей, и политические советники будут согласовывать позиции по ним.

19 апреля действительно прошло заседание советников в режиме видеоконференции. Именно тогда Ермак и внес предложения от Украины в ответ на французско-немецкие и российские предложения. По итогам заседания Ермак сообщил, что «советники лидеров Украины, Франции, Германии и России договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров».

Дата следующего заседания до сих пор не согласована. Обсуждается вариант проведения видеоконференции советников 26 мая. Наверное, на пресс-конференции 20 мая Зеленский мог бы рассказать о блистательных перспективах скорейшего прорыва к миру на Донбассе и заверить, что переговорный процесс идет полным ходом: вот, мол, 26 мая встретятся советники и снимут все спорные вопросы.

Как известно, Кремль регулярно использует «Коммерсантъ» для слива информации о ходе переговоров по Донбассу. И вот сейчас через эту газету Путин фактически уведомил Зеленского и Ермака о том, что их предложения будут отвергнуты.

Тройной ультиматум Кремля

Таким образом, Зеленский 20 мая, конечно, сможет раздавать очередные обещания быстрого мира. Но реально Кремль фактически выдвинул ультиматум Киеву. Статья в «Коммерсанте» словно специально рассчитана на тех, кто «не любит много букв». Там нет подробного изложения и анализа предложений Ермака, а просто указаны три условия, на которых Кремль намерен категорически настаивать.

Первое требование - сначала выборы в ОРДЛО и лишь затем передача Украине контроля над границей, а не наоборот.

Второе требование в «Коммерсанте» сформулировано так: «Российская позиция состоит в том, что проект конституционной реформы надлежит согласовать с Донецком и Луганском (такого же мнения придерживаются и власти самопровозглашенных республик)». То есть Кремль требует от Банковой того, чего нет в Минских договоренностях. В «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» говорится лишь о согласовании с представителями ОРДЛО «особенностей ОРДЛО», которые должны быть учтены при проведении конституционной реформы в Украине.

А третье требование - это чтобы до выборов в ОРДЛО порядок на этой территории поддерживала «народная милиция» (то есть фактически оккупационные войска РФ), а не совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ОРДЛО, как предлагает Киев.

Чем угрожает Путин

«Коммерсантъ» акцентирует на том, что Кремль хочет вынудить Киев отказаться от «линии на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта». И первым шагом для этого (еще до подписания каких-либо документов) должно стать согласие Киева перевести переговоры о будущей «дорожной карте» урегулирования конфликта на Донбассе из компетенции «нормандского формата» (где никаких представителей ОРДЛО нет) в Трехстороннюю контактную группу (где представители России усиленно изображают себя посредниками, а на роль представителей стороны конфликта продвигают каких-то мутных персонажей из Донецка и Луганска).

То есть все вот эти предложения о кластерах - французско-немецкие, российские, украинские - должны, настаивает Москва, рассматриваться не в «нормандском формате» (он в таком случае становится вообще излишним), а в «минском формате» в его кремлевской интерпретации (Киев, Донецк, Луганск - стороны, ОБСЕ и Россия - посредники). Никакой «Нормандии» больше не будет, только «Минск». И никаких встреч с Путиным, Меркель, Макроном. Только с кремлевскими марионетками из Донецка и Луганска.

А что будет, если Банковая откажется? «Коммерсантъ» уже сформулировал новый пропагандистский штамп Кремля: Зеленский отказался от Минских соглашений. Эта мысль вынесена прямо в заглавие статьи: «Мы наш, мы новый Минск построим. Украина документально оформила изменение минских соглашений на свой вкус».

И дальше в преамбуле жирным шрифтом: «Украинские предложения - это первое документально оформленное видение того, как именно Киеву хотелось бы изменить минские соглашения, незыблемость которых отстаивает Москва и другие участники нормандского формата».

Некоторые сайты с украинской пропиской, имеющие репутацию кремлевских помоек, уже начали активно продвигать эти тезисы. Дескать, предложения Киева расходятся с буквой Минских соглашений и противоречат европейскому варианту кластеров.

Несомненно, Путин затем постарается воспользоваться своими пропагандистскими достижениями, чтобы оправдать какую-то новую кампанию против Украины. Это не обязательно новая военная агрессия. Например, обвинения в отказе Киева от Минских договоренностей могут быть использованы Москвой для легализации своих войск в ОРДЛО. А также для попыток склонить Париж и Берлин к совместному давлению на Киев.

Двухлетняя вилка Зеленского

Итак, у Банковой сейчас реальная вилка: или выполнять требования Кремля, или признавать, что двухлетние попытки договориться с Путиным зашли в тупик. Ибо поддерживать иллюзию движения к миру или хотя бы «переговоров ради переговоров» будет все труднее.

Для Зеленского, конечно, оба варианта плохи, чтоб не сказать катастрофичны. Начать выполнять требования Кремля, даже хотя бы одно из вышеперечисленных требований, будет означать полный разрыв с патриотическим электоратом. Признать провал двухлетних надежд на «мир в глазах Путина» и приступить к какому-то плану «Б» - значит окончательно потерять рейтинг у «ждунов мира», которые согласны на предательство любых украинских интересов, лишь бы война быстро прекратилась.

Можно, конечно, вообще делать вид, что вилки нет, и не выбирать никакой вариант - в надежде, что все проблемы чудесным образом сами собой рассосутся. Но Путину нужны уступки Киева, причем побыстрее, поэтому он наверняка будет подбрасывать Банковой новые сюрпризы.