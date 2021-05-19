Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой

Денис Сарбей / Деловая столица

Об атаке Офиса президента на столичного мэра и сценарии развития конфликта "ДС" поговорила с политологом Виталием Балой.

«ДС» Чем обусловлена атака на Кличко со стороны Офиса президента? У Кличко слишком высокий рейтинг доверия и он потенциально опасен для Зеленского в качестве кандидата на президентских выборах? Столичным «слугам» мало денег? Давайте сформулируем главную причину и перечислим все остальные.

В.Б. Учитывая то, что есть разные группы на Банковой, главной причиной я бы назвал нехватку денег. Там же многие вышли «из грязи в князи», случилось так, что 90% случайных людей добрались до определенных возможностей благодаря Зеленскому. Вот они пытаются сейчас этим воспользоваться, а для того, чтобы такой замысел легализовать, они совершенно спокойно могли Зеленскому сказать, что Кличко для него очень серьезный противник и надо с ним бороться, и на это требуется согласие президента.

Проблема только в том, что утренний обыск будто у соседей мэра, с моей точки зрения, дал Кличко, если не джокера, то козырный туз в контексте этого противостояния. Я бы ему советовал не отпустить эту ситуацию, а наоборот ее педалировать и фактически перевернуть с якобы борьбы с коррупцией, как об этом говорят на Банковой, в плоскость политическую. По большому счету, если хорошо эту операцию провести, это может стоить кому-то и должностей на улице Банковой.

«ДС» Насколько высока вероятность, что все быстро закончится неконституционным разделением должностей мэра Киева и председателя КГГА, и есть ли у Банковой кадр, который сможет сконцентрировать в противовес Кличко рычаги управления столицей?

В.Б. Говорят об Андрее Холодове, но уровень его менеджерского таланта, мягко говоря, невысок. Проблема заключается в том, что можно же по-разному относиться к Кличко, но это бренд, который фактически является гордостью Украины. Технологически это можно использовать таким образом, чтобы всех выскочек запрессовать.

«ДС» У мэра есть веская международная поддержка, в том числе в посольствах стран «Большой семерки». Банковую это вообще волнует?

В.Б. Там же случайные люди. О чем мы говорим, если руководитель ОП, которого я знаю достаточно давно, позволил себе говорить, что им традиционная дипломатия не нужна, дошло до того, что перед визитом Блинкена выложили стенограмму его «нетрадиционной дипломатии» с Джулиани. Эти люди исходят из того опыта, того уровня, на котором в свое время работали, ни к кому не прислушиваются и считают, что они сами являются генераторами идей.

«ДС» Дав ход делам о некоторых злоупотреблениях в коммунальных предприятиях столицы, сможет ли Зе-власть переформатировать общественное мнение, приписав Кличко причастность к коррупции?

В.Б. Им это надо было начинать с 73% поддержки. Все зависит от того, как будет реагировать команда Кличко. Это как с делом Медведчука: начинается соревновательный процесс, у кого больше мозгов и креатива, тот эту ситуацию может использовать лучше для себя. Если Кличко ничего не будет делать, то он может проиграть.

Если бы я консультировал Кличко, я бы ему посоветовал срочно сделать свою пресс-конференцию по самоуправлению, рассказать о беспределе, что происходит. Это было бы неприятно для Зеленского, у которого будет пресс-конференция 20 мая. Кроме того, я бы посоветовал собрать внеочередное заседание Киеврады - фракция «УДАР» могла бы выступить инициатором обращения в Верховную Раду, президента, чтобы власть не двигалась в направлении разделения должностей мэра и главы КГГА. Еще один параллельно вариант - не было бы проблемой для Виталия и его брата Владимира задействовать свои возможности за рубежом в контексте публикаций в серьезных изданиях о коррупции, которая есть на центральном уровне и возможных звонков от известных нам всем руководителей некоторых стран. Это могут быть Штаты, учитывая Шварценеггера и некоторых демократов, в Европе тоже поддержка есть.

Ну и напоследок. Почему вы не верите в то, что может какая-то условная общественная организация, скажем «Защитим Киев», призвать всех киевлян пойти к Офису президента и объяснить ему, что не надо лезть в местное самоуправление? На самом деле технологически это возможно сделать так, чтобы на Банковой пожалели о том, что начали.

«ДС» Атака на Кличко вплоть до лишения его должности главы КГГА - это стратегический просчет команды Зеленского или стратегически правильный ход?

В.Б. Я думаю, что дефиницию термина "стратегия" никто там не знает. Поэтому говорить о том, что они стратегически что-то думают - нет. Там хаотичное броуновское движение в принятии определенных решений. Почему их логически очень трудно вычислить? Потому что в них нет очень часто логики в тех или иных действиях, если мы говорим о каких-то серьезных вещах.

Власть поставила для себя понятные краткосрочные цели: зайти на финансовые потоки. Для этого им надо, чтобы там стояли люди, которых назначает председатель КГГА. Хотя это логика даже не их, это было давно. В Киев всегда все хотели влезть, ничего нового. Но манера исполнения и средства Банковой, с моей точки зрения, такие, которые могут быстро привести ее к поражению, и эта затея может стать просчетом, но только при условии, что будет адекватная реакция со стороны команды Кличко.

