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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нацбанк 18 мая принял решение не покупать доллары на межбанке

23:14 18.05.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

18 мая безналичный доллар обвалился на 11 копеек, и межбанк закрылся на 27,41-27,43 грн/$. При этом наличные курсы на продаже людям мало менялись. Зато на покупке заметно просели: доллар у населения скупали на 5-10 копеек дешевле. К вечеру закрепились следующие диапазоны:

* 27,50-27,65 грн/$ - на продаже;
* 27,15-27,45 грн/$ - на покупке.

В кассах и банковских приложениях доминировала сдача доллара, покупали его очень мало.

На межбанке оживилась торговля и объем сделок на Bloomberg поднялся с $112 млн до $148 млн. Нацбанк на рынок не выходил, чем удивил многих.

"Шла активная валютная торговля, бизнесу нужна гривна, ведь нужно платить налоги. Потому экспортеры вовсю продавали доллар: особенно металлургические предприятия, агросектор чуть меньше", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Также из числа валютных продавцов выделяли госпредприятия, которые должны перечислить до 20 мая в госбюджет часть своей прибыли за 2020 год.

"Не ожидал такого сильного курсового движения. Нацбанк был пассивен, а покупателей валюты было катастрофически мало. В результате, продавцы с легкостью пробили психологический уровень 27,5 грн/$", - поделился впечатлениями руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Начиналась безналичная торговля со снижения курса на 2 копейки (по сравнению со вчерашним закрытием) - в рамках 27,49-27,52 грн/$. Но после он быстро покатился вниз: за первые 15 минус до 27,47-27,49 грн/$, а через час оказался на 27,42-27,44 грн/$. На этом уровне заключалось множество сделок. А к закрытию произошла еще одна коррекция - на 27,41-27,43 грн/$.

"Доллар достаточно активно продавали госбанки, особенно выделялся Укрэксимбанк. Остальные тоже устроили валютный сброс, но не такой сильный. На укрепление гривны активно работали банки-спекулянты. Было видно, что у них с самого утра была какая инсайдерская информация о том, что доллар будет падать, потому они играли на понижение. В тоже время покупателей валюты было совсем немного. Ее брали иностранцы, в частности, Ситибанк, но совсем небольшими порциями. Потому котировки так сильно и скатились в конце концов. Многие ждали выхода Нацбанка с покупкой доллара, однако он по непонятной причине решил не пополнять свои золотовалютные резервы, хотя спокойно мог выкупить до $20 млн", - прокомментировал директор казначейства крупного банка.

Логику НБУ не поняли многие казначеи, и на рынке возникла досада и раздражение. Снова говорили о потерях экспортеров на укреплении гривны, а также о недоборе в бюджет из-за этого. Финансисты высчитали, что регулятор своими интервенциями мог остановить рынок в районе 27,48-27,50 грн/$.

"Либо Национальный банк видит в этом ситуативное движение, либо ожидает что такой подход позволит замедлить инфляцию в Украине. Потому позволяет гривне укрепляться", - допустил Андрей Шевчишин.

Минфин заявил сегодня о размещении новых выпусков облигаций внутреннего госзайма на общую сумму 14,2 млрд грн. Однако казначеи считают, что среди покупателей ОВГЗ не было иностранцев, потому не ждут от них дополнительных продаж доллара завтра.

14,2 млрд грн - это лучший результат по привлечению средств за последние 8 недель. Больше правительству удавалось одолжить аж 16 марта, тогда оно получило 14,3 млрд грн. В апреле-мае у чиновников было несколько небольших заимствований (по 1,1-1,6 млрд грн), которые открыто называли провальными.

Однако Минфин рано поздравлять с большим успехов сегодня. Ведь если изучить структуру размещения, то видно, что большая часть новопроданных ОВЗГ номинирована в инвалюте - в евро и долларе. А в гривне лишь на 4,45 млрд грн, это только треть сегодняшнего привлечения.

Вот полный отчет по привлечениям правительства:

* на €238,4 млн - на 1 год в евро под 2,5% годовых;
* на $63 млн грн - на 2 года в долларе под 3,9% годовых;
* на 2,03 млрд грн - на 1 год в гривне под 11,19% годовых;
* на 1,6 млрд грн - на 2 года под 12,02% годовых;
* на 530 млн грн - на 3 месяца под 8,48% годовых;
* на 248 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых.

Видно, что власти одолжили больше всего в евро, а крупную выплату по старым ОВГЗ им нужно делать в гривне. Причем уже завтра:

* 12,97 млрд грн - погашение ОВГЗ;
* 1,7 млрд грн - проценты по ОВГЗ.

Никто не говорит, что Минфину не нужна инвалюта, она ему очень потребуется в июне, когда нужно будет платить в ней крупные суммы по другим ОВГЗ. Но завтра ему необходимо много гривны. Потому с чиновников не спешили поздравлять с успешным размещением гособлигаций.

Казначеи продолжают гадать, какой объем гривневого погашения завтра придется на иностранцев, от чего будут зависеть их покупки доллара. Однако к единому мнению так и не пришли. Большинство опрошенных "Страной" финансистов ждет в среду нового удешевления доллара.

19 мая открытие межбанка прогнозируют на 27,40-27,42 грн/$, и допускают движение ниже 27,40 грн/$.

"При таком движении, новая цель - это 27,30-27,35 грн/$", - сказал Шевчишин.
 

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