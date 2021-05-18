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Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого
После первых негативных звоночков с обысками у Артура Палатного, Кличко решил не воевать, а защищаться. Ни он, ни его окружение не понимают, что это серьезная война, в которой отсидеться не удастся.
Первая и самая важная ошибка команды Кличко держится на двух постулатах, которые звучат так: Запад нам поможет, а на Банковой нет достойного кандидата, который может стать Поповым-2. Я уже писал и повторюсь: Западу будут предоставлены факты уголовных производств и европейцы не смогут ничего сказать против этого. Что касается кандидата, то вся кадровая политика Зеленского показывает, что кандидатов у него масса. И здесь тоже может появиться какая-то серая мышь, к которой добавят своего Подоляка.
Что должен был сделать Кличко за последние три-четыре дня? Прежде всего заявить, что не будет никакого повышения тарифов на транспорт и начать активно воевать в соцсетях. Вместо этого он сделал, но не распространил по-максимуму, заявление о мифических врагах в главных кабинетах.
Сегодня у него происходят обыски, после которых, с большой долей вероятности, начнется подготовка относительно быстрого процесса вручения подозрения и дальнейшего разделения функций главы города и КГГА.
Главный сдерживающий фактор - Киевсовет, который так легко не уплывет, как при смене Попова на Черновецкого. Точнее, он может уплыть, если группы, в том же "УДАРе", которые ориентируются на Комарницкого и ко, переориентируются на Банковую. Проще говоря, Банковой нужно просто договориться с людьми Черновецкого во фракциях "УДАР", "Еднисть" и "ОПЗЖ" для того, чтобы попытаться сделать переворот.
Те, кто пишет об отсутствии кандидата в главы КГГА, не понимают: на Банковой пока нет кандидата, который мог бы филигранно и тихо провести такие переговоры и подготовить переворот. Но если Кличко продолжит тактику "мелких укусов и больших переговоров", такой человек на Банковой обязательно появится.
А теперь еще один момент. Вероятность, что будут найдены какие-то серьезные коррупционные действия лично у Кличко небольшая, или, точнее, мизерная. Но благодаря всей этой истории с гонениями, он точно подрастет в рейтинге и этот рейтинг он может откусить прежде всего у Порошенко. Правда, все это слишком прямолинейная логика, которая присутствует в раздумьях игроков на Банковой, но жизнь всегда вносит свои коррективы.
Единственное, о чем мы с точностью можем говорить сейчас - это о желании Банковой создать новое большинство в Киевсовете и как можно быстрее убрать Кличко с первых ролей. Но дальше включаются как объективные факторы (наличие или отсутствие предателей), так и случайные, которые еще очень сложно просчитать.
Но ключевым фактором для всех последующих действий станет позиция Кличко: захочет ли он ввязываться в борьбу или нет. От этого зависит вся его будущая политическая судьба и во многом судьба Киева.
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