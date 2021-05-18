Вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак» - Олег Ельцов о санкциях СНБО

Денис Сарбей / Деловая столица

Можно ли нанести хоть какой-то ущерб организованной преступности, принимая на СНБО некие "санкции" против воров в законе, "ДС" рассказал журналист-криминалист Олег Ельцов.

«ДС» 14 мая прошло заседание СНБО, на котором ввели санкции против 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов, являющихся иностранными гражданами, причем большинство из них сейчас не в Украине. Можно ли считать это решение борьбой с оргпреступностью?

О.Е. Нельзя. СНБО - совещательный орган при президенте, и он никоим образом не устанавливает, не меняет законы. Я читал, что они запрещают въезд тем, кого посчитали ворами в законе, собираются счета арестовывать. На каком основании? Меняйте тогда иммиграционное законодательство, законы банковской деятельности. Но это повлечет грандиозные потери для имиджа страны, ведь все видят эту жутчайшую африканщину.

Это не первый случай, еще более идиотским было, наверное, решение о наложении санкций на украинских контрабандистов. У меня вопрос - статья о контрабанде есть в Уголовном кодексе? Есть. Почему президент собирается со своими консультантами в СНБО принимать какие-то решения, которые совершенно не согласуются ни с Конституцией, ни с законами, ни с демократическими процедурами? СНБО превратился практически в орган беспредела. Это какая то «революционная тройка», они решают, у кого деньги арестовать, кого не пустить куда-то, кого пустить.

В свежем решении СНБО власть ссылается на прошлогодний закон о борьбе с ворами в законе, но это ведь тоже чушь, ведь ввели воровское криминальное понятие как юридическую норму, что свидетельствует о полной некомпетентности людей, которые этим занимаются. Хотя есть и осужденный по этому закону, там просто бытовуха. Мужчина покупал лошадь, лошадь не понравилась, и он «наехал» на продавца этого животного. Но где тут вор в законе? Если это держатель «общака» - докажите, где «общак»? Более того, Геннадий Москаль в свое время эту процедуру тоже по беспределу делал, заставляя воров в законе на камеру говорить, что они воры в законе. Да, по понятиям после этого они лишаются такого статуса. Но воровские законы уже не столь сильны в коммерциализированном мире, в том числе уголовном, поэтому это все на руку коррумпированной правоохранительной системе.

«ДС» Воры в законе - это люди, которые стараются иметь минимум связей, отношений к официальным структурам и государству, а в решении СНБО говорится о запрете открытия счетов, и так далее. О чем это свидетельствует?

О.Е. Безусловно, вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак». Есть обязательства негласные, между коммерсантами, которым воровское сообщество оказывает услуги и они за это платят. И они не воры, это совершенно не так делается. То есть, во власти дилетанты, которые занимаются тем, что идет во вред стране и во вред борьбе с преступностью.

«ДС» А что нужно делать, чтобы противостоять организованному преступному миру?

О.Е. Для того чтобы действительно противостоять влиянию оргпреступности, которая лезет во власть, в госуправление, большой бизнес - нужно не реформу полиции проводить и менять толстых гаишников на худых в красивых формах, а менять законодательство. Но, к сожалению, президент и его фракция не нашли юристов, которые бы привели УПК в должное состояние. Это дало бы механизмы борьбы, в частности, то, о чем сейчас никто не говорит. Разогнали УБОП - правильно сделали, потому что это была полностью гнилая и коррумпированная структура. На его базе создали департамент спецрасследований МВД, но нужных полномочий у него нет. Кстати говоря, одно из следствий этого - пытки, поскольку это единственное, чем можно добиться результата при раскрытии преступления: в дверь пальцы засунул и все вам рассказали, а если не рассказали, то преступления не раскроешь.

Если хотите лидеров преступных сообществ сажать и бороться с организованной преступностью, то нужно не от преступления плясать, когда оно уже совершено и мы его начинаем раскрывать, а от личности. А это лидеры, которых следует посадить, разобщить преступную группировку. Во многих цивилизованных странах это прекрасно работает. Если ты «засветился» как организатор преступного сообщества в той же Италии или США, то знаешь, что пожизненно тебя могут слушать, все твои контакты отслеживают. Без всяких санкций - ты попал в список, и ты вор. Вор не может просто так взять и выйти из этого сообщества. Так это работает и это называется борьба с преступностью от личности, а не от преступления.

«ДС» Вы смотрели сам санкционный список воров в законе - не применен ли в нем выборочный подход?

О.Е. Есть список, ну и что? Где доказательная база, что в нем именно преступники, а не чьи-то бизнес-конкуренты, и кто этот список составлял? Мы не знаем всей этой борьбы бульдогов под ковром, и тратить время на изучение списков, всю эту ахинею - ни один здравомыслящий человек не будет. Я выше привел пример, как они якобы содержателя общака, «смотрящего» - посадили. Это был хохот на всю страну, и они продолжают людей веселить.

Простых решений, особенно в борьбе сорганизованной преступностью, нет. Это комплексная государственная проблема, нужны изменения в структуре МВД, такие как подчинение подразделений по противодействию торговле людьми и наркотиками угрозыску, как это было при совке. Эти подразделения - это глаза и уши уголовного розыска, это сборщики информации, того же компромата, их базы данных нужно объединять. Сейчас у нас Бюро финансовой безопасности создают, только не говорят, какие у них аналитики будут сидеть и что эти аналитики будут делать. У них инструментария нет, ведь базы данных не сведены в нашей стране. Это доклад нужно писать, как сделать, чтобы побороть. Но я могу сказать одно: не нужно сидеть в СНБО и нести ахинею на всю страну и на весь мир. Больше это никак назвать нельзя, их инициативы.

«ДС» Среди прочих в решении СНБО упоминались 111 иностранцев. Зачем?

О.Е. У нас есть масса граждан с другим или двойным гражданством, которые прекрасно удаленно руководят криминальными процессами в нашей стране.

«ДС» Какими будут последствия решения СНБО по ворам в законе?

О.Е. Президент и СНБО, может, не знают, что преступность непобедима и будет всегда. Воры в законе прекрасно руководят из за рубежа целыми регионами, не появляясь в Украине годами, как я уже сказал. Какие сейчас воровские сходки? Сейчас все по зуму общаются, совещания проводят. О чем они вообще говорят? Все это хайп, ни во что оно не выльется и может только дать дополнительный инструмент коррумпированным правоохранителям и представителям власти - бороться с конкурентами и вымогать очередные деньги с того же криминального сообщества. Борьбе с оргпреступностью это точно не поможет.