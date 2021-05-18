Доллар на межбанке просел 17 мая из-за налоговых платежей

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась со снижения курса доллара на четыре копейки - до 27,53-27,54 грн/$. Средние наличные курсы 17 мая опустились на восемь-десять копеек на продаже и на пять копеек на покупке:

до 27,57-27,65 грн/$ - на продаже;

до 27,25-27,50 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят, что люди не очень активно продавали доллар, а в отдельных регионах даже наблюдались покупки валюты - преимущественно в Харьковской и Одесской областях.

На межбанке была не очень высокая активность: объем торгов на Bloomberg сократился с $115 млн до $112 млн - это уровень ниже среднего. Привычная история для понедельника, когда рынок постепенно раскачивается в начале недели.

"Чувствуются стабильные продажи экспортеров. И под текущие нужды, и под уплату налогов, которая идет полным ходом. Межбанк целенаправленно двигается на 27,50 грн/$. Если бы не сложная ситуация на нашей границе с РФ, то мы пришли бы к нему еще три недели назад", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля начиналась с пятничных уровней - 27,56-27,58 грн/$. Котировки лишь ненадолго приподнялись на полкопейки, но затем ушли вниз: сначала на 27,55-27,565 грн/$, а затем и на 27,525-27,545 грн/$. На этих уровнях заключалась большая часть сделок. А в рамках 27,53-27,54 грн/$ рынок закрепился под вечер.

На продаже стояло много банков, в том числе и государственные. Очень вяло шли покупки доллара, хотя его откупали (не очень активно) некоторые иностранцы. Но основная масса скупщиков ждет дальнейшего снижения курса, поэтому с валютными приобретениями не торопятся. Два ближайшие дня "американца" будут продавать под уплату налогов.

"Интересная картина. С утра валютные продавцы не спешили - присматривались, а покупатели начали день активнее. Но быстро взяв свое, ушли с межбанка, после чего курс провалился на новые минимумы. Нацбанк сегодня на торги не выходил, полагая, что рынок в балансе. Посмотрим, какую позицию он займет, если котировки подойдут вплотную к 27,5 грн/$ и попробуют протестировать этот уровень", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новостью дня для финансового рынка стало заявление Нацбанка о прогрессе в переговорах с МВФ, а также прогноз по выходу на кредитное соглашение в ближайшие несколько недель.

Укрепление гривны рынок воспринял спокойно, однако конечному потребителю это может ничего не дать.

"Казалось, укрепление должно снизить инфляционное давление, но в нашей стране укрепление медленно сказывается на ценах. Зато инфляция быстро реагирует на девальвацию нацвалюты. Причина: импортеры закладывают в цены предельный курс. Пока же идет укрепление гривны, происходит увеличение ценовой разницы (маржи), на которой зарабатывают поставщики. Но когда курс болтается ниже предельных уровней, понижать цены никто не спешит", - объяснил Шевчишин.

Казначеи рассчитывают, что бизнес продолжит завтра продавать доллар под уплату налогов. 20 мая заканчивается налоговый период, так что времени осталось немного.

В связи с этим ожидается новое укрепление гривны. 18 мая старт межбанка прогнозируют в рамках 27,50-27,53 грн/$, а за ним - дальнейшее движение вниз.

"У межбанка есть все шансы пробить психологический минимум, и уйти ниже отметки 27,50 грн/$", - считает Василий Невмержицкий.