Финансовые новости
- |
- 18.05.21
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар на межбанке просел 17 мая из-за налоговых платежей
23:48 17.05.2021 |
Новая неделя на межбанке началась со снижения курса доллара на четыре копейки - до 27,53-27,54 грн/$. Средние наличные курсы 17 мая опустились на восемь-десять копеек на продаже и на пять копеек на покупке:
до 27,57-27,65 грн/$ - на продаже;
до 27,25-27,50 грн/$ - на покупке.
Банкиры говорят, что люди не очень активно продавали доллар, а в отдельных регионах даже наблюдались покупки валюты - преимущественно в Харьковской и Одесской областях.
На межбанке была не очень высокая активность: объем торгов на Bloomberg сократился с $115 млн до $112 млн - это уровень ниже среднего. Привычная история для понедельника, когда рынок постепенно раскачивается в начале недели.
"Чувствуются стабильные продажи экспортеров. И под текущие нужды, и под уплату налогов, которая идет полным ходом. Межбанк целенаправленно двигается на 27,50 грн/$. Если бы не сложная ситуация на нашей границе с РФ, то мы пришли бы к нему еще три недели назад", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Безналичная торговля начиналась с пятничных уровней - 27,56-27,58 грн/$. Котировки лишь ненадолго приподнялись на полкопейки, но затем ушли вниз: сначала на 27,55-27,565 грн/$, а затем и на 27,525-27,545 грн/$. На этих уровнях заключалась большая часть сделок. А в рамках 27,53-27,54 грн/$ рынок закрепился под вечер.
На продаже стояло много банков, в том числе и государственные. Очень вяло шли покупки доллара, хотя его откупали (не очень активно) некоторые иностранцы. Но основная масса скупщиков ждет дальнейшего снижения курса, поэтому с валютными приобретениями не торопятся. Два ближайшие дня "американца" будут продавать под уплату налогов.
"Интересная картина. С утра валютные продавцы не спешили - присматривались, а покупатели начали день активнее. Но быстро взяв свое, ушли с межбанка, после чего курс провалился на новые минимумы. Нацбанк сегодня на торги не выходил, полагая, что рынок в балансе. Посмотрим, какую позицию он займет, если котировки подойдут вплотную к 27,5 грн/$ и попробуют протестировать этот уровень", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Новостью дня для финансового рынка стало заявление Нацбанка о прогрессе в переговорах с МВФ, а также прогноз по выходу на кредитное соглашение в ближайшие несколько недель.
Укрепление гривны рынок воспринял спокойно, однако конечному потребителю это может ничего не дать.
"Казалось, укрепление должно снизить инфляционное давление, но в нашей стране укрепление медленно сказывается на ценах. Зато инфляция быстро реагирует на девальвацию нацвалюты. Причина: импортеры закладывают в цены предельный курс. Пока же идет укрепление гривны, происходит увеличение ценовой разницы (маржи), на которой зарабатывают поставщики. Но когда курс болтается ниже предельных уровней, понижать цены никто не спешит", - объяснил Шевчишин.
Казначеи рассчитывают, что бизнес продолжит завтра продавать доллар под уплату налогов. 20 мая заканчивается налоговый период, так что времени осталось немного.
В связи с этим ожидается новое укрепление гривны. 18 мая старт межбанка прогнозируют в рамках 27,50-27,53 грн/$, а за ним - дальнейшее движение вниз.
"У межбанка есть все шансы пробить психологический минимум, и уйти ниже отметки 27,50 грн/$", - считает Василий Невмержицкий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конкурс на главу САП. Как на наглость Банковой отреагируют США, МВФ и ЕС
|Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала
|СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш
|Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|На следующей неделе на валютный рынок будет одновременно влиять два фактора
|Министры экономики и транспорта уходят в отставку - замглавы фракции «Слуга народа»
|Сергей Куюн: Бензиновый выстрел в ногу
|Кабмин принял госрегулирование цен на топливо
|Беспилотный разведчик: Что за БПАК «Лелека-100» приняли на вооружение в ВСУ
|Сокращение ради НАТО: как Киеву советуют реформировать Службу безопасности Украины
Это интересно
|Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
|SpaceX будет работать вместе с Google для развития спутникового интернета Starlink
|Первый флагман с Android 12 демонстрирует уникальный дизайн. Опубликованы рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
|Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12
|Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
|eBay разрешила пользователям торговать NFT
|Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept